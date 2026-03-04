Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Моделирование парникового эффекта на Марсе привело к похолоданию вместо потепления
Исследователи смоделировали последствия распыления в марсианской атмосфере аэрозолей для создания искусственного парникового эффекта. Выяснилось, что это может привести к парадоксальному результату: вместо ожидаемого более комфортного климата будущая колония на «нагретой» Красной планете окажется посреди такого же лютого холода и притом окружена обезвоженным грунтом.
Среди возможных мест будущей марсианской колонии рассматривают равнины Амазония, Аркадия и Утопия. Все они расположены в средних северных широтах Красной планеты. Далекоидущие планы предусматривают налаживание там полноценной промышленной деятельности и запуск процесса постепенного терраформирования Марса — превращения его в подобие Земли, насколько это возможно. Первой задачей в этом смысле считают нагрев атмосферы, и ученые сейчас ищут максимально реалистичные способы достижения этой цели.
Одним из таких способов считают распыление в марсианском воздухе аэрозолей, которые будут искусственно создавать парниковый эффект. Недавно исследователи предложили два варианта материала для таких аэрозолей: алюминиевые наностержни и графеновые частицы аналогичных размеров. Металл для этого нужно будет добывать из грунта, а графен — из заполняющего атмосферу углекислого газа.
Насколько это трудно и вообще выполнимо — отдельный вопрос. Но недавно команда специалистов NASA, Чикагского университета и других ученых из США попыталась выяснить другое: что именно будет происходить в результате? В недавней статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org, они рассказали, что в целом на глобальном уровне предложенный метод работает: при распылении 1,25 литра аэрозолей в секунду всего за три года средняя температура на Марсе повысится на 15 градусов, а 3,75 литра в секунду за тот же срок обеспечат потепление на 35 градусов.
Тем не менее компьютерное моделирование показало, что на практике это может означать не совсем те последствия, на которые рассчитывают сторонники терраформирования. Ученые объяснили, что испарение льда сильно повысит уровень влажности и приведет к образованию более плотных облаков, а это даст совершенно разные эффекты в зависимости от региона, времени года и суток.
К примеру, по ночам на экваторе под такими облаками будет действительно теплее: они удерживают накопленную за день энергию и не позволяют ей уходить в космос. Но зимним днем в средних широтах будет противоположная ситуация: облака станут отражать часть солнечного света, в результате поверхность станет получать меньше тепла. По расчетам, из-за этого в зимнее время там будет на 40 градусов холоднее, чем было бы без облаков. Этот местный охлаждающий эффект перевешивает общее потепление и сводит его на нет. Иными словам, в этих регионах будет так же, как сейчас, если не холоднее.
Вдобавок в климатической «машине» Марса наблюдается «несимметричность»: летом в Северном полушарии испаряющаяся влага переносится на юг и оседает там. Когда наступает южное лето, происходит обратный процесс, но он далеко не так эффективен, поэтому прослеживается «перекос»: юг получает больше воды, чем возвращает обратно.
Правда, глобальное потепление «разбудит» Южную полярную шапку: сейчас она постоянно укрыта слоем замерзшего углекислого газа, но в условиях искусственного парника эта «крышка» исчезнет, и скрытый под ней водяной лед включится в общий круговорот воды. Но Южная шапка намного меньше Северной, поэтому все равно не сможет возвращать столько влаги, сколько получает.
Напомним, что водяной лед на Марсе есть не только на полярных шапках, но и в грунте, в том числе в средних широтах, там он тоже будет испаряться. Значит, будущая колония — скажем, в Аркадии — окажется в обстановке еще более суровых холодов и к тому же посреди «высыхающего» грунта, а вода — принципиально важный ресурс.
Самое интересное, что, согласно модели, быстро «отключить» этот климатический режим не удастся: даже в случае полного прекращения выбросов аэрозолей марсианская атмосфера не вернется к теперешнему состоянию еще несколько десятилетий.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Исследователи из Пенсильванского университета напрямую зафиксировали и измерили коронные разряды на листьях деревьев во время прохождения грозового фронта. Ученые выяснили, что под воздействием сильного электрического поля кроны деревьев покрываются тысячами невидимых искр, которые работают как природный ионизатор и очищают атмосферу.
Если вы когда-либо использовали клейкую ленту, вам, вероятно, хорошо знаком резкий скрежет, который она издает, отклеиваясь от поверхности. Как показало новое исследование, этот звук вызывает череда крошечных ударных волн, которые возникают, когда поперечные трещины на ленте, двигаясь со сверхзвуковой скоростью, достигают ее края.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
11 Сентября, 2024
«Приросла»: как работают имплантаты
20 Мая, 2015
Самые знаменитые теории заговоров
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии