  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
4 марта, 14:46
Адель Романенкова
213

Моделирование парникового эффекта на Марсе привело к похолоданию вместо потепления

❋ 5.3

Исследователи смоделировали последствия распыления в марсианской атмосфере аэрозолей для создания искусственного парникового эффекта. Выяснилось, что это может привести к парадоксальному результату: вместо ожидаемого более комфортного климата будущая колония на «нагретой» Красной планете окажется посреди такого же лютого холода и притом окружена обезвоженным грунтом.

Астрономия
# атмосфера Марса
# космос
# марс
# терраформирование Марса
Терраформирование Марса в представлении художника
Терраформирование Марса в представлении художника / © Daein Ballard/Wikimedia Commons

Среди возможных мест будущей марсианской колонии рассматривают равнины Амазония, Аркадия и Утопия. Все они расположены в средних северных широтах Красной планеты. Далекоидущие планы предусматривают налаживание там полноценной промышленной деятельности и запуск процесса постепенного терраформирования Марса — превращения его в подобие Земли, насколько это возможно. Первой задачей в этом смысле считают нагрев атмосферы, и ученые сейчас ищут максимально реалистичные способы достижения этой цели.

Одним из таких способов считают распыление в марсианском воздухе аэрозолей, которые будут искусственно создавать парниковый эффект. Недавно исследователи предложили два варианта материала для таких аэрозолей: алюминиевые наностержни и графеновые частицы аналогичных размеров. Металл для этого нужно будет добывать из грунта, а графен — из заполняющего атмосферу углекислого газа.

Насколько это трудно и вообще выполнимо — отдельный вопрос. Но недавно команда специалистов NASA, Чикагского университета и других ученых из США попыталась выяснить другое: что именно будет происходить в результате? В недавней статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org, они рассказали, что в целом на глобальном уровне предложенный метод работает: при распылении 1,25 литра аэрозолей в секунду всего за три года средняя температура на Марсе повысится на 15 градусов, а 3,75 литра в секунду за тот же срок обеспечат потепление на 35 градусов.

Тем не менее компьютерное моделирование показало, что на практике это может означать не совсем те последствия, на которые рассчитывают сторонники терраформирования. Ученые объяснили, что испарение льда сильно повысит уровень влажности и приведет к образованию более плотных облаков, а это даст совершенно разные эффекты в зависимости от региона, времени года и суток.

К примеру, по ночам на экваторе под такими облаками будет действительно теплее: они удерживают накопленную за день энергию и не позволяют ей уходить в космос. Но зимним днем в средних широтах будет противоположная ситуация: облака станут отражать часть солнечного света, в результате поверхность станет получать меньше тепла. По расчетам, из-за этого в зимнее время там будет на 40 градусов холоднее, чем было бы без облаков. Этот местный охлаждающий эффект перевешивает общее потепление и сводит его на нет. Иными словам, в этих регионах будет так же, как сейчас, если не холоднее. 

Вдобавок в климатической «машине» Марса наблюдается «несимметричность»: летом в Северном полушарии испаряющаяся влага переносится на юг и оседает там. Когда наступает южное лето, происходит обратный процесс, но он далеко не так эффективен, поэтому прослеживается «перекос»: юг получает больше воды, чем возвращает обратно.

Правда, глобальное потепление «разбудит» Южную полярную шапку: сейчас она постоянно укрыта слоем замерзшего углекислого газа, но в условиях искусственного парника эта «крышка» исчезнет, и скрытый под ней водяной лед включится в общий круговорот воды. Но Южная шапка намного меньше Северной, поэтому все равно не сможет возвращать столько влаги, сколько получает.

Напомним, что водяной лед на Марсе есть не только на полярных шапках, но и в грунте, в том числе в средних широтах, там он тоже будет испаряться. Значит, будущая колония — скажем, в Аркадии — окажется в обстановке еще более суровых холодов и к тому же посреди «высыхающего» грунта, а вода — принципиально важный ресурс.

Самое интересное, что, согласно модели, быстро «отключить» этот климатический режим не удастся: даже в случае полного прекращения выбросов аэрозолей марсианская атмосфера не вернется к теперешнему состоянию еще несколько десятилетий.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Адель Романова
287 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
Показать больше
Астрономия
# атмосфера Марса
# космос
# марс
# терраформирование Марса
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
04 Мар
850
Печеночники (Marchantiophyta): между талломом и побегом
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
04 Мар
1000
Карело-финский эпос «Калевала»
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Мар
Бесплатно
Мифы о расах
ВДНХ
Москва
Лекция
04 Мар
Бесплатно
Затерянный мир самых древних организмов планеты
Русское географическое общество
Москва
Лекция
05 Мар
Бесплатно
Логарифмические функции: уравнения и неравенства
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
05 Мар
Бесплатно
И все-таки они делятся!
ИЦАЭ
Санкт-Петербург
Лекция
05 Мар
Бесплатно
Древо жизни без иллюзий: что показали гены и чего они не смогли?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
05 Мар
800
Гипотезы о происхождении скифов в свете новейших данных
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
06 Мар
Бесплатно
Взгляд в бездну: что такое черная дыра
ФизТех
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
3 марта, 08:30
Максим Абдулаев

Метеорологи впервые засняли невидимое электрическое свечение деревьев во время грозы

Исследователи из Пенсильванского университета напрямую зафиксировали и измерили коронные разряды на листьях деревьев во время прохождения грозового фронта. Ученые выяснили, что под воздействием сильного электрического поля кроны деревьев покрываются тысячами невидимых искр, которые работают как природный ионизатор и очищают атмосферу.

Климат
# атмосфера
# атмосферное явление
# атмосферные разряды
# гроза
# лес
3 марта, 19:28
Татьяна Зайцева

Физики выяснили, почему при отклеивании скотч издает визжащий звук

Если вы когда-либо использовали клейкую ленту, вам, вероятно, хорошо знаком резкий скрежет, который она издает, отклеиваясь от поверхности. Как показало новое исследование, этот звук вызывает череда крошечных ударных волн, которые возникают, когда поперечные трещины на ленте, двигаясь со сверхзвуковой скоростью, достигают ее края.

Физика
# акустика
# звук
# Звуковые волны
# скорость звука
# скотч
# ударная волна
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
26 февраля, 10:02
Татьяна Зайцева

Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Биология
# пчелы
# разнообразие видов
# таксономия
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Худые куклы повлияли на самооценку дошкольниц

    4 марта, 15:40

  2. Моделирование парникового эффекта на Марсе привело к похолоданию вместо потепления

    4 марта, 14:46

  3. Косатки ели сородичей, не подозревая об этом

    4 марта, 13:56

  4. Ученые из России нашли способ «перекрыть кислород» опухолям

    4 марта, 12:48
Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Последние комментарии

Иван Колупаев
6 минут назад
Голодный, справились потому что нашли замену. Впрочем о том что такая замена имеется было заявлено почти сразу. У нас просто не привыкли верить

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

Александр Быков
8 минут назад
Люди такие смешные, сидят, с умным видом рассуждают - есть ли у ИИ сознание, при этом сами не знают, что такое - это сознание.))

Эксперт заявил, что ИИ, возможно, уже обладает сознанием

Вася
12 минут назад
Алексей, помимо нефти есть ещё и СПГ. Но справедливости ради стоит отметить, что потребители те же, в тех же пропорциях, с теми же рисками

Торговля нефтью через Ормузский пролив: инфографика по странам

Андрей Иванков
12 минут назад
Как прочитал - Боинг, так сразу понял почему ему хвост отрезали. Интересно какой счёт предъявят, миллиарда 2 за единицу и пробирку в которой он будет

Истребитель шестого поколения F-47, возможно, показали в новом видео Pratt & Whitney

Надежда Каменова
1 час назад
DivineCats, зри глубже котечка

Лучшие фото дикой природы — победители Sony World Photography Awards 2026

Надежда Каменова
1 час назад
Игорь, с вами?! С удовольствием))

Лучшие фото дикой природы — победители Sony World Photography Awards 2026

Надежда Каменова
1 час назад
Gama, и вам хорошего дня!

Лучшие фото дикой природы — победители Sony World Photography Awards 2026

Алексей Филиппов
1 час назад
Sam, на Европу приходится 3,8% потребления. О какой удавке вы говорите? Может имели ввиду удавку на шее Китая с 37,7% потребления?

Торговля нефтью через Ормузский пролив: инфографика по странам

Kostya Br
2 часа назад
США - 94 реактора, Китай - 60, Франция - 57, Россия - 37, южная Корея - 26! Зачем им строить ещё больше в США и Франции? С учётом населения. Китаю для его

Кто строит больше всех? Рейтинг стран по количеству новых атомных реакторов

Любовь С.
2 часа назад
Jora, Спасибо за комментарий. Развитие космических технологий действительно важно, однако в научной работе речь идет о конкретных данных

Астрономы поймали красный сверхгигант WOH G64 в момент внезапного изменения температуры

Николай Жильцов
2 часа назад
Очень кривая и однобокая даже не статья, а заметка. На самом деле, в Канаду и Новую Зеландию так просто не попадёшь даже в качестве мигранта с ВНЖ. Но

Самые простые страны для получения гражданства в 2026 году

Jora Bayramow
2 часа назад
Любовь, Возможно Вы правы! Ваша предположение тоже гипотеза. Одно я знаю, что человечеству необходимо изучить космос. Но наряду с этим нам

Астрономы поймали красный сверхгигант WOH G64 в момент внезапного изменения температуры

Mikhail Paramonov
3 часа назад
Т.е. согласно инфографике Украина сейчас строит два реактора?

Кто строит больше всех? Рейтинг стран по количеству новых атомных реакторов

Иван Колупаев
3 часа назад
Александр, в коментах отвечали уклончиво мол в 2-3 мес уложатся вряд ли, но из самой статьи чаще вылезало 6 мес. Так как "редакция" сочла что подобный

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

Алексей Бурлуцкий
3 часа назад
СССР наше всё, палкой его палкой... Да по заднему месту, можно и по хребту... Дурак ты эта палка для поджига- запала стартовых двигателей, а что

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

Sam Dowson
4 часа назад
Для факта закрытия все почему-то ждут какого-то минирования пролива, патрулирования... Хотя он прекрасно простреливается на всю глубину с помощью

Торговля нефтью через Ормузский пролив: инфографика по странам

Рустам И
4 часа назад
И опять нас СССР спас. Когда уже мы начнем делать?

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

Александр Французов
4 часа назад
еще видосик бы

Физики выяснили, почему при отклеивании скотч издает визжащий звук

Александр Французов
5 часов назад
все как жириновский говорил)

Торговля нефтью через Ормузский пролив: инфографика по странам

Александр Французов
5 часов назад
Rakh, от таких бендеровских гнид как ты.

Самые импортозависимые страны и районы: рейтинг

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно