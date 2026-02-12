Уведомления
Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
Любви и влюбленности посвящены многие исследования в области психологии. Например, авторы недавних работ определили, как тип личности связан с личной жизнью, а также выявили, в какой момент романтические отношения перестают развиваться и начинают двигаться к завершению.
Специалисты из Института Кинси в США исследовали, сколько раз за жизнь люди испытывают сильную, страстную любовь. Результаты первой крупномасштабной работы по этой теме появились в научном журнале Interpersona: An International Journal on Personal Relationships.
Авторы публикации опросили 10 036 одиноких взрослых людей в возрасте от 18 до 99 лет со всей территории США. Исследование показало, что из них (по собственным ощущениям) 14% никогда не испытывали страстной любви, 28% испытывали ее один раз, 30% — дважды, 17% — трижды и 11% — более трех раз. В среднем же участники опроса влюблялись 2,05 раза за жизнь.
Пожилые люди, согласно полученным данным, чаще говорили, что в их жизни были сильные, «настоящие» романтические чувства. По мнению исследователей, это подтверждает, что, хотя влюбляются чаще в молодости, в более позднем возрасте страстная любовь тоже может возникнуть.
Чуть больше случаев сильной влюбленности насчитывалось у мужчин по сравнению с женщинами. Однако эта разница оказалась статистически незначимой.
Как отметили авторы исследования, результаты помогут врачам разных профилей лучше понимать романтические переживания пациентов и связь чувств с состоянием здоровья. Информация о том, как страстная любовь возникает на протяжении всей жизни, поможет точнее определить, чего люди ждут от отношений. Это особенно важно в контексте того, что 51% опрошенных, по данным исследования, испытывают большее давление в поиске любви по сравнению с предыдущими поколениями, а медиасреда сделала их стандарты и ожидания в той или иной степени нереалистичными.
17 февраля 2026 года произойдет первое в этом году солнечное затмение, которое будет иметь кольцеобразный тип. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему февральское затмение не похоже ни на одно другое, когда его ожидать и кому посчастливится стать свидетелем редчайшего «огненного кольца».
В нервной системе пациентов с этим заболеванием обнаружили значительные скопления иммунных клеток, нацеленных на вирус. Это может свидетельствовать о том, что вирус Эпштейна — Барр способен активно провоцировать иммунную систему.
Канализационный коллектор — скрытый источник загрязнения воздуха в городе. Через его вентиляционные шахты накопленный сероводород и другие агрессивные газы вместе с патогенной микрофлорой выталкиваются на поверхность при сверхплановом заполнении. Эта ядовитая смесь вредит здоровью людей и разъедает бетонные конструкции канализаций. Существующие сегодня защитные механизмы и дорогостоящие вентиляционные системы очистки имеют ограничения: конечные фильтры при достижении пиковой концентрации опасных испарений уходят в аварийный режим. Ученые ПНИПУ и компании «Вентмонтаж» разработали новое решение на основе гидрофильтра. Внедрение системы избавит воздух на 96,8% от механических примесей и на 65% снизит выброс агрессивных газов, а с помощью озонатора обеспечит полное обеззараживание.
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
