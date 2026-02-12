  • Добавить в закладки
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова
1

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

❋ 5.1

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Персонажи сериала «Секс в большом городе» рассуждали о том, что в жизни, скорее всего, не получится влюбиться больше двух раз
Персонажи сериала «Секс в большом городе» рассуждали о том, что в жизни, скорее всего, не получится влюбиться больше двух раз / © HBO

Любви и влюбленности посвящены многие исследования в области психологии. Например, авторы недавних работ определили, как тип личности связан с личной жизнью, а также выявили, в какой момент романтические отношения перестают развиваться и начинают двигаться к завершению.

Специалисты из Института Кинси в США исследовали, сколько раз за жизнь люди испытывают сильную, страстную любовь. Результаты первой крупномасштабной работы по этой теме появились в научном журнале Interpersona: An International Journal on Personal Relationships.

Авторы публикации опросили 10 036 одиноких взрослых людей в возрасте от 18 до 99 лет со всей территории США. Исследование показало, что из них (по собственным ощущениям) 14% никогда не испытывали страстной любви, 28% испытывали ее один раз, 30% — дважды, 17% — трижды и 11% — более трех раз. В среднем же участники опроса влюблялись 2,05 раза за жизнь.

Пожилые люди, согласно полученным данным, чаще говорили, что в их жизни были сильные, «настоящие» романтические чувства. По мнению исследователей, это подтверждает, что, хотя влюбляются чаще в молодости, в более позднем возрасте страстная любовь тоже может возникнуть.

Чуть больше случаев сильной влюбленности насчитывалось у мужчин по сравнению с женщинами. Однако эта разница оказалась статистически незначимой.

Как отметили авторы исследования, результаты помогут врачам разных профилей лучше понимать романтические переживания пациентов и связь чувств с состоянием здоровья. Информация о том, как страстная любовь возникает на протяжении всей жизни, поможет точнее определить, чего люди ждут от отношений. Это особенно важно в контексте того, что 51% опрошенных, по данным исследования, испытывают большее давление в поиске любви по сравнению с предыдущими поколениями, а медиасреда сделала их стандарты и ожидания в той или иной степени нереалистичными.

Полина Меньшова
