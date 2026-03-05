Уведомления
Медики вычислили, сколько нужно спать, чтобы снизить риск диабета второго типа
Результаты нового исследования подтвердили, что между сном и обменом веществ существует сложная двусторонняя взаимосвязь. Расчеты показали, что оптимальная продолжительность ночного сна, при которой риск развития инсулинорезистентности — предшественника диабета второго типа — минимален, составляет семь часов и 18 минут, причем не больше и не меньше.
Экспериментальные исследования ранее показали, что продолжительность сна очень важна для метаболизма глюкозы в организме. Недостаток сна в течение нескольких дней вызывает инсулинорезистентность. Это состояние, при котором в тканях организма снижается чувствительность к действию инсулина — гормона, контролирующего уровень глюкозы в крови. Из-за этого глюкоза не может проникнуть в клетки, ее концентрация в крови растет.
Инсулинорезистентность может привести к развитию диабета второго типа и связанных с ним метаболических расстройств. При этом многие люди пытаются компенсировать недостаток сна в будние дни, подольше поспав в выходные.
Медики-исследователи из Наньтунского университета (КНР), статья которых опубликована в журнале BMJ Open Diabetes Research & Care, решили выяснить, как связана продолжительность сна в будние и выходные дни с таким маркером инсулинорезистентности, как расчетная скорость утилизации глюкозы. Чем этот показатель ниже, тем выше риск инсулинорезистентности — и наоборот.
Исследователи проанализировали данные, полученные во время проводившегося в США с 2009 по 2023 год Национального опроса по поводу здоровья и питания. Данные касались почти 23,5 тысячи человек в возрасте от 20 до 80 лет. Около 11 тысяч участников опроса сообщили не только о продолжительности ночного сна в будние дни, но и о том, сколько они обычно спят в выходные.
Анализ показал, что график зависимости между продолжительностью сна и расчетной скоростью утилизации глюкозы представляет собой перевернутую U-образную кривую с оптимальным значением в семь часов и 18 минут.
Как более короткий, так и более длинный, чем это пороговое значение, ночной сон связан с понижением расчетной скорости утилизации глюкозы, а значит, с повышением риска инсулинорезистентности. Особенно ярко этот эффект проявлялся у женщин, а также у людей обоих полов в возрасте от 40 до 59 лет.
При этом, как установили исследователи, тем, кто регулярно недосыпал в будние дни, дополнительный сон в выходные был полезен, улучшая показатели скорости утилизации глюкозы. А тем, кто по будням и так спал слишком долго, более длинный сон в выходные оказался вреден, повышая риск инсулинорезистентности.
Медики подчеркнули, что полученные результаты подтверждают: между сном и метаболизмом (обменом веществ) существует сложная двусторонняя зависимость. Метаболические нарушения повышают вероятность нарушения нормального режима сна, а аномальный сон еще больше способствует ухудшению метаболического здоровья, что потенциально создает порочный круг.
