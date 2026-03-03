О мероприятии

Кандидат исторических наук и старший научный сотрудник Музея криптографии Анастасия Ашаева представит подлинную хронику развития технологий, восстановив системную роль женщин. Участники узнают, как программирование первых вычислительных машин и дешифрование «Энигмы» заложили основы современного мира, разберутся, почему без изобретений «невидимых» героинь сегодня были бы невозможны Wi-Fi и Bluetooth, а также постараются найти ответы на вопросы: почему чат-боты и антивирусные программы часто носят женские имена, при чем здесь выдающаяся ученая поздней античности и как она связана с первой массовой e-mail рассылкой для женщин в IT.

Расписание Ботаническая ул., д. 25, стр. 4 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.