Лекция
12+
Взломавшие систему: женщины в IT и криптографии

Слушатели узнают, как программирование первых вычислительных машин и дешифрование «Энигмы» заложили основы современного мира.

Музей криптографии
7 марта, 16:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Ботаническая ул., д. 25, стр. 4

О мероприятии

Кандидат исторических наук и старший научный сотрудник Музея криптографии Анастасия Ашаева представит подлинную хронику развития технологий, восстановив системную роль женщин. Участники узнают, как программирование первых вычислительных машин и дешифрование «Энигмы» заложили основы современного мира, разберутся, почему без изобретений «невидимых» героинь сегодня были бы невозможны Wi-Fi и Bluetooth, а также постараются найти ответы на вопросы: почему чат-боты и антивирусные программы часто носят женские имена, при чем здесь выдающаяся ученая поздней античности и как она связана с первой массовой e-mail рассылкой для женщин в IT.

Расписание
7
Суббота
Март 2026
Ботаническая ул., д. 25, стр. 4 Москва
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Ботаническая ул., д. 25, стр. 4

3 марта, 11:43
Александр Речкин
2
# история
# криптография
# технологии
Комментарии

Написать комментарий

