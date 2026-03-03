Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Казахстан сажает десятки тысяч деревьев в надежде восстановить популяцию тигров
Казахстан готовится к возвращению тигров, исчезнувших более 70 лет назад. В стране уже высадили около 37 тысяч саженцев и черенков деревьев в Южном Балхаше.
В Казахстане защитники природы собираются восстановить популяцию тигров, окончательно вымерших в регионе в конце 1940-х годов. Большие кошки исчезли после многих лет охоты, уничтожения их среды обитания и сокращения численности добычи. Теперь страна хочет вернуть тигров на их исторические земли.
Сейчас Казахстан содержит в неволе самца и самку тигров. Они никогда не окажутся на свободе, но исследователи надеются, что их потомство сможет стать частью популяции казахстанских тигров. Кроме того, первые дикие тигры приедут из России в первой половине 2026 года. Однако для успешного восстановления популяции недостаточно просто привезти тигров. Животным требуется много мест для жизни. Именно для этого Казахстан и высаживает деревья.
В 2025 году Казахстан при поддержке экологических организаций высадил 37 тысяч саженцев и черенков возле озера Балхаш в Южно-Балхашской области. Именно в этом регионе когда-то обитали тигры.
Посадка деревьев — важная часть масштабной инициативы Казахстана по озеленению. С 2021 года в стране посадили около 1,4 миллиарда деревьев. Как утверждают официальные лица, к 2027 году в стране хотят высадить в общей сложности два миллиарда деревьев.
Посаженные в Южном Балхаше деревья призваны стать основой для восстановления экосистем. Деревья должны будут обеспечить тиграм укрытие и доступ к воде. Также растения станут пищей для животных, на которых охотятся дикие кошки. Как отметили представители экологических организаций, дикие копытные уже начали добывать пищу на восстановленных участках. Это считается признаком того, что экосистема начинает функционировать.
Жившие в Казахстане тигры — часть ныне вымершей среднеазиатской популяции, также известной как каспийские тигры. Однако исследования показали, что каспийские тигры, вероятно, были частью той же популяции, что и амурские тигры, которые встречаются на Дальнем Востоке России и в Китае.
Реинтродукция крупных хищников — рисковый процесс. Хищники могут причинить вред людям и скоту. Однако представители зоозащитных организаций отметили, что готовы к возможным инцидентам. Специалисты пообещали создать специальную команду, которая будет отслеживать взаимодействие хищников с людьми.
