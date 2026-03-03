  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
3 марта, 17:33
Рейтинг: +157
Посты: 538

Казахстан сажает десятки тысяч деревьев в надежде восстановить популяцию тигров 

Казахстан готовится к возвращению тигров, исчезнувших более 70 лет назад. В стране уже высадили около 37 тысяч саженцев и черенков деревьев в Южном Балхаше.

Сообщество
# дикие кошки
# животные
# Казахстан
# природа
# тигры
# экосистема
Амурский тигр / © Appaloosa, Wikipedia 
Амурский тигр / © Appaloosa, Wikipedia 

В Казахстане защитники природы собираются восстановить популяцию тигров, окончательно вымерших в регионе в конце 1940-х годов. Большие кошки исчезли после многих лет охоты, уничтожения их среды обитания и сокращения численности добычи. Теперь страна хочет вернуть тигров на их исторические земли. 

Сейчас Казахстан содержит в неволе самца и самку тигров. Они никогда не окажутся на свободе, но исследователи надеются, что их потомство сможет стать частью популяции казахстанских тигров. Кроме того, первые дикие тигры приедут из России в первой половине 2026 года. Однако для успешного восстановления популяции недостаточно просто привезти тигров. Животным требуется много мест для жизни. Именно для этого Казахстан и высаживает деревья. 

В 2025 году Казахстан при поддержке экологических организаций высадил 37 тысяч саженцев и черенков возле озера Балхаш в Южно-Балхашской области. Именно в этом регионе когда-то обитали тигры. 

Посадка деревьев — важная часть масштабной инициативы Казахстана по озеленению. С 2021 года в стране посадили около 1,4 миллиарда деревьев. Как утверждают официальные лица, к 2027 году в стране хотят высадить в общей сложности два миллиарда деревьев. 

Посаженные в Южном Балхаше деревья призваны стать основой для восстановления экосистем. Деревья должны будут обеспечить тиграм укрытие и доступ к воде. Также растения станут пищей для животных, на которых охотятся дикие кошки. Как отметили представители экологических организаций, дикие копытные уже начали добывать пищу на восстановленных участках. Это считается признаком того, что экосистема начинает функционировать. 

Жившие в Казахстане тигры — часть ныне вымершей среднеазиатской популяции, также известной как каспийские тигры. Однако исследования показали, что каспийские тигры, вероятно, были частью той же популяции, что и амурские тигры, которые встречаются на Дальнем Востоке России и в Китае. 

Реинтродукция крупных хищников — рисковый процесс. Хищники могут причинить вред людям и скоту. Однако представители зоозащитных организаций отметили, что готовы к возможным инцидентам. Специалисты пообещали создать специальную команду, которая будет отслеживать взаимодействие хищников с людьми. 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
03 Мар
1000
Антропогенез: долгая дорога к разуму
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
03 Мар
1000
Мифологическое мировосприятие: римская специфика
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Мар
850
Печеночники (Marchantiophyta): между талломом и побегом
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
04 Мар
1000
Карело-финский эпос «Калевала»
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Мар
Бесплатно
Мифы о расах
ВДНХ
Москва
Лекция
04 Мар
Бесплатно
Затерянный мир самых древних организмов планеты
Русское географическое общество
Москва
Лекция
05 Мар
Бесплатно
И все-таки они делятся!
ИЦАЭ
Санкт-Петербург
Лекция
05 Мар
Бесплатно
Древо жизни без иллюзий: что показали гены и чего они не смогли?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
05 Мар
800
Гипотезы о происхождении скифов в свете новейших данных
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
2 марта, 12:07
Илья Гриднев

Спящие медведи сохранили мышечную массу после полугода без движения

Биологи раскрыли, как бурые медведи могут месяцами лежать без движения и не терять физическую силу. Во время спячки они полностью перестраивают работу клеток, уменьшая количество митохондрий, но усиливая эффективность оставшихся. Ученые хотят перенести медвежьи способности в новые лекарства от атрофии мышц.

Биология
# бурый медведь
# митохондрии
# мышцы
# спячка
2 марта, 19:38
Игорь Байдов

Ученые нашли связь между клетчаткой и крепким сном

Авторы масштабного исследования рассказали, чем именно нужно питаться в течение дня, чтобы хорошо выспаться ночью. В отличие от предыдущих работ, ученые не полагались на память участников эксперимента, а следили за их питанием через приложение и исследовали сон с помощью медицинских датчиков.

Медицина
# клетчатка
# мозг
# пища
# растительная пища
# сон
3 марта, 08:30
Максим Абдулаев

Метеорологи впервые засняли невидимое электрическое свечение деревьев во время грозы

Исследователи из Пенсильванского университета напрямую зафиксировали и измерили коронные разряды на листьях деревьев во время прохождения грозового фронта. Ученые выяснили, что под воздействием сильного электрического поля кроны деревьев покрываются тысячами невидимых искр, которые работают как природный ионизатор и очищают атмосферу.

Климат
# атмосфера
# атмосферное явление
# атмосферные разряды
# гроза
# лес
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
26 февраля, 10:02
Татьяна Зайцева

Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Биология
# пчелы
# разнообразие видов
# таксономия
28 февраля, 11:53
Андрей Серегин

Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

Разное отношение домашних животных к хозяевам давно стало предметом споров, обсуждений и шуток. Ученые из Венгрии показали, что собаки демонстрируют по отношению к человеку уровень альтруизма, сходный с детским, тогда как кошки ищут в партнерстве с человеком прежде всего свою выгоду.

Биология
# Венгрия
# дети
# кошки
# одомашнивание
# собаки
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Священный древнегреческий напиток мог содержать психоактивные вещества

    3 марта, 15:09

  2. Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

    3 марта, 14:06

  3. Муравьи научились превращать парниковый газ в «каменную броню»

    3 марта, 11:47

  4. Биологи выяснили, почему древнейшие животные на земле не оставили окаменелостей

    3 марта, 09:00
Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Последние комментарии

densto
5 минут назад
Vscooter, что ты несешь? Россия всего 0,7 балла проигрывает топ 10. Текущее положение дел это то что Россия топ уровень

Рейтинг: самые влиятельные страны по «мягкой силе» в 2026 году

Сергей Бугаев
15 минут назад
Ага. Украина строила в 2025 году два блока. Походу статья для идиотов.

Кто строит больше всех? Рейтинг стран по количеству новых атомных реакторов

Денис Большаков
30 минут назад
Александр, в Иране тоже наши строят

Кто строит больше всех? Рейтинг стран по количеству новых атомных реакторов

Влад Булыжник
32 минуты назад
Получается, спасибо учёным за рецепт

Священный древнегреческий напиток мог содержать психоактивные вещества

Федор Федоров
39 минут назад
Видимо, этот склад Минобороны был далековато от балтийских портов, с удовольствием экспортировавших постсоветский металл. Или прапорщик не смог

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

Александр Березин
1 час назад
Алексей, да, правда. Ракеты "Союз" ведь еще королевской разработки, из времен Королева там и деревянные компоненты в ее нижней части. Береза (палки

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

Алексей Мартяшев
1 час назад
"операций с деревянными частями ракеты"? Это мило, но неожиданно. Правда штоли?

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

Александр Березин
1 час назад
Голодный, на самом деле все было ровно наоборот: справиться за недели не удалось, как и писал Naked Scienсе: https://naked-science.ru/article/cosmonautics/31-gagarin1 "Ясно, что

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

Rakh Sar
1 час назад
Александр, а кто вы как не фашисты? От кого вы свою родину защищаете? Ватные тупари

Самые импортозависимые страны и районы: рейтинг

Кнопка Вредная
2 часа назад
А территорию России специально УМЕНЬШИЛИ? 🤣👀🤔 Площадь хоть бы и масштаб СОБЛЮДАЛИ.

Рейтинг: самые влиятельные страны по «мягкой силе» в 2026 году

Дмитрий Простов
2 часа назад
разве яппы не позакрывали все у себя?

Кто строит больше всех? Рейтинг стран по количеству новых атомных реакторов

Кнопка Вредная
2 часа назад
Иван, если ты не знал это и есть МЯГКАЯ СИЛА. 💪 УЛЫБАЕМСЯ И ЕБАШИМ.🤣Путин умничка, ему не надо много говорить он знает, что делать.

Рейтинг: самые влиятельные страны по «мягкой силе» в 2026 году

Михаил Фурсов
2 часа назад
Голодный, таки теперь ждем чтобы озаботились дублированием систем, во избежание так сказать:))

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

Голодный Волк
2 часа назад
Ну вот, как я и писал - справились в короткие сроки. В пику паникерам на этом канале.

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

Александр Речкин
3 часа назад
Леонид, к России, пожалуй, можно приплюсовать реакторы Бангладеша - АЭС «Руппур», Венгрии - АЭС «Пакш-2», Египта - АЭС «Эд-Дабаа», Турции - АЭС «Аккую»

Кто строит больше всех? Рейтинг стран по количеству новых атомных реакторов

Sergey
3 часа назад
Олег, вроде по сноске внизу так и указано)

Кто строит больше всех? Рейтинг стран по количеству новых атомных реакторов

Леонид Москаленко
3 часа назад
Интересно было бы добавить информацию о том, кто строит. Ибо Россия, например, строит и в других странах.

Кто строит больше всех? Рейтинг стран по количеству новых атомных реакторов

Николай Исаев
3 часа назад
Птица Говорун, а ничего, что подавляющее большинство АЭС в мире строит серийно Россия, в том числе в КНР, не говоря уже о Турции, Египте и ТД!?

Кто строит больше всех? Рейтинг стран по количеству новых атомных реакторов

Іван Цибулько
3 часа назад
Хабиб, да, помню, как его классно туфлей хряпнули😂

Рои киборгов-тараканов для разведки прошли испытания в США и Европе

Mykola Magdun
3 часа назад
Денис, ну, допустим, и что дальше, что тебе это дает? Тебе это как-то психологически помогает справиться с растущими ценами, курсом и т.д.?

Два главных рейтинга: кто лидирует по уровню дохода и по уровню счастья в мире

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно