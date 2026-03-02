О мероприятии

Старший преподаватель кафедры инженерной радиоэкологии и радиохимической технологии Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета), популяризатор атомной науки и технологий Андрей Акатов расскажет, замечали ли люди феномен радиоактивности до его официального обнаружения, как плохая погода помогла открыть радиоактивность, какое значение это имело для дальнейшего развития науки и техники и где в современном мире используется это открытие. Участники вспомнят имена Демокрита, Менделеева, Рентгена, Кюри и Курчатова, побывают в весеннем Париже 1896 года и узнают, справедливо ли называть Антуана Анри Беккереля везунчиком.

Расписание Аэродромная улица, д. 4 Санкт-Петербург 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация