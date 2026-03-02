Слушатели узнают стали ли молекулы окончательным арбитром в спорах о древе жизни.

Древо жизни без иллюзий: что показали гены и чего они не смогли?

О мероприятии

В истории биологии не раз происходили революции, когда новые методы и данные заставляли пересматривать казавшиеся незыблемыми представления. Последняя из таких революций — молекулярная.

Гены позволили по-новому взглянуть на родство организмов, разрушить привычные группы и открыть новые, иногда выше уровня, царства. Но стали ли молекулы окончательным арбитром в спорах о древе жизни? И почему морфология остается незаменимой, особенно когда речь идет о кембрийских и эдиакарских организмах? Об этом и не только расскажет кандидат биологических наук, сотрудник Зоологического музея и Политехнического университета Илья Удалов.

