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Медики нашли новый способ доставки инсулина без иглы
Инновационные капсулы будут вырабатывать инсулин так же, как поджелудочная здоровых людей
Диабет — наиболее распространенное неинфекционное заболевание в мире. По оценкам 2018 года, к 2030-му число людей, страдающих этой болезнью, вырастет с 451 миллиона до 693 миллионов. Для поддержания нормального уровня глюкозы в крови пациентам нужен инсулин. Традиционным способом его введения был инвазивный, то есть подкожные инъекции. Но у этого метода есть ряд осложнений: страх перед иглами, боль, возможные осложнения в виде гипогликемии и прочее. Первой альтернативой подкожному инсулину стал ингаляторный — однако его сняли с продаж из соображений безопасности для легких. Наиболее удобным методом поддержания стабильного уровня сахара можно назвать инсулиновую помпу.
Новый способ доставки — «умный» инсулин — нашли австралийские медики. Они изобрели капсулу, начиненную наноносителями со встроенным инсулином. Попадая в желудок, наночастицы не растворяются пищеварительными ферментами, потому что их защищает покрытие из квантовых точек сульфида серебра (Ag2S). Затем наночастицы с инсулином достигают печени, откуда и действуют, высвобождаясь тогда, когда это необходимо организму.
«Это означает, что при высоком уровне сахара в крови происходит быстрый выброс инсулина, и, что еще более важно, при низком уровне сахара инсулин не выделяется», — объяснил автор исследования и сотрудник Сиднейского университета Николас Дж. Хант.
Иначе говоря, капсульный инсулин встраивается в печень пациента и действует аналогично тому, как действует у здоровых людей. При такой поддержке стабильного уровня сахара в крови нет риска передозировки или накопления инсулина в мышцах и жировых тканях. Как отмечают медики, с капсулами прием этого гормона станет удобнее и незаметнее, а хранить его можно будет дома в холодильнике.
Однако новый метод еще не проверяли на людях — клинические испытанию планируют начать в 2025 году под руководством австралийской компании Endo Axiom Pty Ltd, где Николас Дж. Хант соучредитель и гендиректор. Сейчас лекарство испытали на мышах, крысах и павианах. Чтобы животные приняли капсулу, ее добавили в шоколад без сахара. В результате у грызунов, больных диабетом, не возникло гипогликемии и набора веса, а у 20 здоровых павианов уровень сахара в крови снижался. Исследователи надеются, что препарат поступит в продажу через два-три года.
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