Слушатели узнают про современное научное представление о происхождении скифской культурной общности во всех возможных аспектах.
О мероприятии
Проблема происхождения скифской культуры интересует ученых давно, и за все эти годы было высказано множество разных гипотез, из которых до настоящего времени осталось лишь несколько. В последнее время эта область исследований развивается достаточно активно, что связано как с новыми археологическим открытиями, так и с пересмотром материала уже известных археологических памятников, которые в некоторых случаях могут быть переосмыслены с привлечением новых естественнонаучных методов. Немаловажное новое направление — генетические исследования, которые пока еще не слишком репрезентативны, но уже используются в исторических реконструкциях. До какого-то научного консенсуса по этому вопросу далеко, и в лекции кандидат исторических наук Тимур Рашитович Садыков рассмотрит современное научное представление о происхождении скифской культурной общности во всех возможных аспектах.
набережная реки Фонтанки, д.15
