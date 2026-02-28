  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
28 февраля, 11:53
Андрей Серегин
3

Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

❋ 5.1

Разное отношение домашних животных к хозяевам давно стало предметом споров, обсуждений и шуток. Ученые из Венгрии показали, что собаки демонстрируют по отношению к человеку уровень альтруизма, сходный с детским, тогда как кошки ищут в партнерстве с человеком прежде всего свою выгоду.

Биология
# Венгрия
# дети
# кошки
# одомашнивание
# собаки
Служебная собака в США / © Paul Heather

Природа альтруизма у животных — интересный, но сложный для изучения вопрос. В обществе принято считать, что некоторые животные, например собаки, очень эмпатичны по отношению к людям и отличаются преданностью, тогда как кошки ведут себя более независимо. Однако такое представление может быть ошибочным, поскольку в природе кошачьи нередко образуют группы, способны проявлять заботу и даже альтруизм.

Ученые из Университета Лоранда Этвеша (Венгрия) в статье, опубликованной в журнале Animal Behaviour, представили результаты эксперимента, в котором сравнили поведение маленьких детей, домашних собак и кошек в ситуации, когда их родитель или хозяин нуждался в помощи.

Выбор этих трех видов обусловлен тем, что дети представляют собой ранний этап развития человеческой просоциальности, собаки — вид, прошедший длительную селекцию на кооперацию с человеком, а кошки — вид, одомашненный иначе и исторически менее ориентированный на сотрудничество. При этом все три группы живут в схожих условиях — в человеческом доме, в тесном контакте с людьми.

Эксперимент построили так, чтобы исключить влияние дрессировки или предыдущего опыта: ученых интересовало именно спонтанное поведение. Сначала экспериментатор на глазах у испытуемого прятал новый, незнакомый предмет в недоступное место. Затем в комнату входил родитель или хозяин и начинал искать пропажу, демонстрируя растерянность и вербально выражая свое затруднение, но при этом не обращаясь напрямую к ребенку, собаке или кошке с просьбой о помощи.

Исследователи фиксировали поведение испытуемых: смотрят они на человека или на место, где спрятан предмет, приближаются ли к нему, пытаются ли манипулировать предметом, показывают ли на него и в итоге передают ли его человеку. Завершал эксперимент контрольный этап, когда прятали не случайный предмет, а любимую игрушку либо лакомство испытуемого. Это позволяло убедиться, что все участники поняли суть задачи и способны выполнить необходимые действия, когда речь идет об их собственном интересе.

Все три группы проявили сходное внимание к происходящему: и дети, и собаки, и кошки примерно одинаковое количество времени смотрели на ищущего человека или на место, где был спрятан предмет. Однако в поведении, направленном на сам объект, ученые выявили ключевые различия. Дети и собаки часто приближались к месту, где был спрятан предмет, манипулировали им и показывали на него взрослому. В некоторых случаях они не просто брали предмет, но и отдавали его ищущему человеку.

Кошки же вели себя иначе. Ни одна не приблизилась к спрятанному предмету во время тестовых попыток, ни одна не пыталась им манипулировать. Единственным зафиксированным действием, которое можно было трактовать как указание на объект, были взгляды, но и они встречались у кошек значительно реже, чем у собак и детей.

Контрольный этап исследования полностью подтвердил эти наблюдения. Кошки так же активно, как собаки и дети, приближались к месту, где было спрятано их лакомство или игрушка, и так же часто показывали на него. Это доказывает, что кошки понимали структуру задачи и были способны выполнить те же действия, что и другие участники. Однако они делали это только тогда, когда видели личную выгоду. В ситуации же, когда нужно было помочь человеку найти ненужный им самим предмет, кошки, в отличие от собак и детей, не проявляли мотивации к активным действиям.

Отметим, что выборка животных, участвовавших в исследовании, не в полной мере репрезентативна, поскольку включает только социализированных особей, не имеющих проблем с поведением. Кроме того, задача помочь человеку найти потерянную вещь может быть глубоко чужда кошке.

Собаки, как потомки охотников, исторически ориентированы на совместное с вожаком решение задач, связанных с поиском добычи. Для кошек же, чьи предки были одиночными охотниками, идея сотрудничества в поиске непищевого объекта может оказаться просто нерелевантной.

Тем не менее авторы исследователи считают, что сама по себе жизнь в человеческой среде и даже тесная эмоциональная связь с хозяином не являются достаточными условиями для формирования у кошек способности к спонтанной бескорыстной межвидовой помощи. Собаки же, унаследовавшие от предков социальную природу и прошедшие через тысячелетия селекции на кооперацию с человеком, демонстрируют поведение, гораздо более близкое к человеческому.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Андрей Серегин
55 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
Показать больше
Биология
# Венгрия
# дети
# кошки
# одомашнивание
# собаки
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
28 Фев
1400
Интимная жизнь в Средние века
Medio Modo
Москва
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Восточная картография: взгляд на мир с другой стороны
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Гендерлекты, или чем различаются языки мужчин и женщин
ВДНХ
Москва
Лекция
28 Фев
2000
Первичные черные дыры
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Что такое лишайники?
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Как ученые исследуют галлюцинации ИИ и решают, можно ли ему доверять?
Музей криптографии
Москва
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Ботанические сады: живые архивы планеты. Зачем они нужны нам?
Экспериментаниум
Москва
Лекция
28 Фев
600
ИИ-2026. За один год до конца света
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Мар
1400
История замков и крепостей
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
26 февраля, 12:20
Татьяна Зайцева

Анализы мочи шимпанзе отчасти подтвердили гипотезу о «пьяной обезьяне»

Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.

Биология
# алкоголь
# ферментация
# фрукты
# шимпанзе
26 февраля, 10:02
Татьяна Зайцева

Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Биология
# пчелы
# разнообразие видов
# таксономия
26 февраля, 22:00
Максим Абдулаев

Отсутствие неандертальских генов на X-хромосоме человека объяснили брачными предпочтениями древних людей

Американские генетики узнали, как появились «неандертальские пустыни» — участки человеческого генома в X-хромосомах, в которых нет следов скрещивания с неандертальцами. Анализ древней ДНК показал, что этот феномен вызван не естественным отбором и биологической несовместимостью видов, а сильным перекосом в выборе партнеров. На протяжении многих поколений мужчины-неандертальцы предпочитали женщин с генами Homo sapiens, в то время как гибридные мужчины редко оставляли потомство.

Антропология
# антропогенез
# антропология
# генетика
# древняя днк
21 февраля, 12:18
Игорь Байдов

В кормах с рыбой для домашних питомцев обнаружили большую концентрацию «вечных химикатов»

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Биология
# вечные химикаты
# домашние питомцы
# корма
# кошки
# ПФАС
# собаки
26 февраля, 12:20
Татьяна Зайцева

Анализы мочи шимпанзе отчасти подтвердили гипотезу о «пьяной обезьяне»

Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.

Биология
# алкоголь
# ферментация
# фрукты
# шимпанзе
26 февраля, 10:02
Татьяна Зайцева

Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Биология
# пчелы
# разнообразие видов
# таксономия
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
12 февраля, 11:41
Александр Березин

Посадки деревьев для борьбы с углекислым газом усилили выбросы углекислого газа

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

Биология
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное потепление
# деревья
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

    28 февраля, 11:53

  2. В Южной Америке нашли следы столкновения с астероидом возрастом 6,3 миллиона лет

    28 февраля, 11:01

  3. Пользу музыки во время тренировок поставили под сомнение

    28 февраля, 10:25

  4. Составлена карта нелегальной торговли человеческими почками с 2000 по 2022 год

    28 февраля, 09:30
Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Последние комментарии

Виктор Яр.
3 минуты назад
Alexander, вы очень точно высказались "в интернете их можно найти". Можно даже усилить тезис - ТОЛЬКО в интернете их можно найти. Можете ещё сравнить

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

Михаил Люберецкий
4 минуты назад
Подарите мне 1 000 000 $ и будет вам удача в строительстве этого чуда здания !!! Если не подарите то ...

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

Имя Фамилия
7 минут назад
Александр, 1.Существования жидкой воды на Марсе в виде морей уже практически факт. А это могло быть только при наличии атмосферы и более мягкого

Иранские физики рассчитали, что технологические цивилизации существуют не больше пяти тысяч лет

Имя Фамилия
15 минут назад
Hank, И про ЭТО тоже. Что можно из дома вообще никогда не выходить. Думать надо "ширее и ширше", а не видеть только один главный смысл. :-P

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

Аркадий Иванович
17 минут назад
Казахстан шымбулак ресторан шымбулак 3500 высота 😁

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

1 2
31 минута назад
А судьи кто? Какие-то "учёные" поставили под сомнение, а в зал эти учёные ходят? Я вот в зал хожу, и очень важные измышления "учёных" вызывают только

Пользу музыки во время тренировок поставили под сомнение

Серго Басота
45 минут назад
интересно , за 6,5 млн лет со стеклом ничего не произошло ?

В Южной Америке нашли следы столкновения с астероидом возрастом 6,3 миллиона лет

Любовь С.
47 минут назад
Nikita, Чтобы образовался белый карлик, масса светила должна составлять от 2 до 8 солнечных. Более массивные звезды коллапсируют в нейтронные звезды

«Маленькие красные точки» связали со вспышками от разрушения массивных звезд 

Владимир Козлитин
55 минут назад
На заборе тоже разные слова пишут, а за ним в лучшем случае дрова лежат, а то и вообще ничего.

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

reem
60 минут назад
well thats good, I have tried dinosaur coloring pages from https://dinosaurcolorpages.com/ Kids loved em, thank god they are not on the screens everytime now

Гигантские зауроподы жившие 66 миллионов лет назад

Mikhail Lukashev
2 часа назад
Александр, ну а почему "не мог написать"? Даже если бы оценивал более-менее трезво, он бы всё равно дуче как союзнику, от которого нужна помощь на

Как советское нападение на Финляндию сделало неизбежной Великую Отечественную войну

Hank Moody
2 часа назад
Имя, Там про другое. В книжках нужно читать не только обложку)

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

Татьяна Ларина
2 часа назад
Ванечка, спустя 7 лет после этого комента. Вашу вшивую смехдержаву выперли из Сирии, Армении. Молдова машет ручкой. Хроники умирающей империи. Не

Шарбат Гула – самая знаменитая афганская девочка

Юрий Багов
2 часа назад
Sam, я это знаю. Обращайтесь к автору неверного перевода

Отсутствие неандертальских генов на X-хромосоме человека объяснили брачными предпочтениями древних людей

Lakesh Bira
2 часа назад
Блин так неловко себя чувствую, тут такие эксперты собрались, Бауманка минимум ато и Кэмбридж, хыыыыы я пошел отсюда, папуасам тут не место

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

Иван Колупаев
2 часа назад
davit, ну вы-то тоже на своих ошибках не учитесь, даже на орфографических.

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

Хусейн
2 часа назад
Romany4, А не полетел бы ты нахер чмо грязное? 🖕

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

davit shubitidze
2 часа назад
Ребятки, вы не догоняет. Разговоры о гиперзвуке и его разработки начались в далёких 70-х годах прошлого столетия. Но ввиду того, что это дорогая

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

Romany4 R
2 часа назад
Яяя, ок, пусть будет 9 за 5 лет. Это 1,8 этажа в год. При таких темпах 678 этажей построились бы за 377 лет. Не считая того что это максимально бредовый

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

Иван Колупаев
3 часа назад
Полностью человечество уничтожить трудно, даже ядерка всех не уничтожит. Но отбросить цивилизацию на доиндустриальный уровень подобные

Иранские физики рассчитали, что технологические цивилизации существуют не больше пяти тысяч лет

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно