Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

Разное отношение домашних животных к хозяевам давно стало предметом споров, обсуждений и шуток. Ученые из Венгрии показали, что собаки демонстрируют по отношению к человеку уровень альтруизма, сходный с детским, тогда как кошки ищут в партнерстве с человеком прежде всего свою выгоду.

Природа альтруизма у животных — интересный, но сложный для изучения вопрос. В обществе принято считать, что некоторые животные, например собаки, очень эмпатичны по отношению к людям и отличаются преданностью, тогда как кошки ведут себя более независимо. Однако такое представление может быть ошибочным, поскольку в природе кошачьи нередко образуют группы, способны проявлять заботу и даже альтруизм.

Ученые из Университета Лоранда Этвеша (Венгрия) в статье, опубликованной в журнале Animal Behaviour, представили результаты эксперимента, в котором сравнили поведение маленьких детей, домашних собак и кошек в ситуации, когда их родитель или хозяин нуждался в помощи.

Выбор этих трех видов обусловлен тем, что дети представляют собой ранний этап развития человеческой просоциальности, собаки — вид, прошедший длительную селекцию на кооперацию с человеком, а кошки — вид, одомашненный иначе и исторически менее ориентированный на сотрудничество. При этом все три группы живут в схожих условиях — в человеческом доме, в тесном контакте с людьми.

Эксперимент построили так, чтобы исключить влияние дрессировки или предыдущего опыта: ученых интересовало именно спонтанное поведение. Сначала экспериментатор на глазах у испытуемого прятал новый, незнакомый предмет в недоступное место. Затем в комнату входил родитель или хозяин и начинал искать пропажу, демонстрируя растерянность и вербально выражая свое затруднение, но при этом не обращаясь напрямую к ребенку, собаке или кошке с просьбой о помощи.

Исследователи фиксировали поведение испытуемых: смотрят они на человека или на место, где спрятан предмет, приближаются ли к нему, пытаются ли манипулировать предметом, показывают ли на него и в итоге передают ли его человеку. Завершал эксперимент контрольный этап, когда прятали не случайный предмет, а любимую игрушку либо лакомство испытуемого. Это позволяло убедиться, что все участники поняли суть задачи и способны выполнить необходимые действия, когда речь идет об их собственном интересе.

Все три группы проявили сходное внимание к происходящему: и дети, и собаки, и кошки примерно одинаковое количество времени смотрели на ищущего человека или на место, где был спрятан предмет. Однако в поведении, направленном на сам объект, ученые выявили ключевые различия. Дети и собаки часто приближались к месту, где был спрятан предмет, манипулировали им и показывали на него взрослому. В некоторых случаях они не просто брали предмет, но и отдавали его ищущему человеку.

Кошки же вели себя иначе. Ни одна не приблизилась к спрятанному предмету во время тестовых попыток, ни одна не пыталась им манипулировать. Единственным зафиксированным действием, которое можно было трактовать как указание на объект, были взгляды, но и они встречались у кошек значительно реже, чем у собак и детей.

Контрольный этап исследования полностью подтвердил эти наблюдения. Кошки так же активно, как собаки и дети, приближались к месту, где было спрятано их лакомство или игрушка, и так же часто показывали на него. Это доказывает, что кошки понимали структуру задачи и были способны выполнить те же действия, что и другие участники. Однако они делали это только тогда, когда видели личную выгоду. В ситуации же, когда нужно было помочь человеку найти ненужный им самим предмет, кошки, в отличие от собак и детей, не проявляли мотивации к активным действиям.

Отметим, что выборка животных, участвовавших в исследовании, не в полной мере репрезентативна, поскольку включает только социализированных особей, не имеющих проблем с поведением. Кроме того, задача помочь человеку найти потерянную вещь может быть глубоко чужда кошке.

Собаки, как потомки охотников, исторически ориентированы на совместное с вожаком решение задач, связанных с поиском добычи. Для кошек же, чьи предки были одиночными охотниками, идея сотрудничества в поиске непищевого объекта может оказаться просто нерелевантной.

Тем не менее авторы исследователи считают, что сама по себе жизнь в человеческой среде и даже тесная эмоциональная связь с хозяином не являются достаточными условиями для формирования у кошек способности к спонтанной бескорыстной межвидовой помощи. Собаки же, унаследовавшие от предков социальную природу и прошедшие через тысячелетия селекции на кооперацию с человеком, демонстрируют поведение, гораздо более близкое к человеческому.

Андрей Серегин 55 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.