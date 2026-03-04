Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Иранский экспорт: кому уходило черное золото вопреки санкциям?
Иран на протяжении многих лет находится под международными санкциями. При президенте Трампе США усилили давление, введя масштабный торговый запрет и нацелившись на иностранные финансовые институты, сотрудничавшие с Ираном. Расширение санкций оставило лишь узкий круг стран, готовых продолжать торговлю с Ираном — одним из ключевых экспортеров ископаемого топлива.
Инфографика, представленная выше, основана на данных иранской таможни и отражает крупнейших покупателей иранской нефти. В 2024 году Иран заработал на экспорте нефти 35,76 миллиарда долларов, однако значительная часть этой торговли определяется не столько рыночным спросом, сколько геополитическим выравниванием.
Китай получил львиную долю поставок — более 90% всего экспорта, или 32,5 миллиарда долларов. В то время как другие страны сокращали импорт под давлением международных санкций, Китай продолжал закупать иранскую нефть в крупных объемах, закрепив за собой статус главного энергетического партнера Тегерана.
Единственной страной, кроме Китая, чьи закупки превысили один миллиард долларов, стала Сирия: в 2024 году она импортировала нефти примерно на 1,2 миллиарда долларов, что составляет 3,3% от общего объема экспорта. За ней следуют Объединенные Арабские Эмираты и Венесуэла — 2% и 1,2% соответственно. В случае Венесуэлы энергетическое сотрудничество включает соглашение об обмене венесуэльской нефти на иранский конденсат — на фоне того, что обе страны находятся под санкциями США.
В последние годы список стран-покупателей иранской нефти заметно сократился: санкции изменили направления торговых потоков. В 2010 году иранская нефть поступала в порты более чем двадцати государств, включая Китай, Японию, Индию, Южную Корею и ряд европейских стран. Санкции не остановили экспорт полностью, но перенаправили его к значительно более узкому кругу покупателей.
Сегодня Иран опирается на так называемый «теневой флот» — танкеры под новыми флагами и схемы перегрузки нефти с судна на судно, позволяющие скрывать происхождение грузов и обходить ограничения. Дополнительным стимулом служит цена: иранская нефть обычно продается со скидкой в три–девять долларов за баррель по отношению к Brent. При этом себестоимость ее добычи сравнительно низка — около 10 долларов за баррель — тогда как цена Brent держится на уровне примерно 60 долларов. По оценкам, такая ценовая скидка обходится Тегерану в несколько миллиардов долларов недополученной выручки ежегодно — своеобразная плата за сохранение ограниченного круга покупателей.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Исследователи из Пенсильванского университета напрямую зафиксировали и измерили коронные разряды на листьях деревьев во время прохождения грозового фронта. Ученые выяснили, что под воздействием сильного электрического поля кроны деревьев покрываются тысячами невидимых искр, которые работают как природный ионизатор и очищают атмосферу.
Яд перуанского зеленого бархатного тарантула Thrixopelma pruriens содержит токсин ProTx-I, который избирательно блокирует ряд каналов на мембране клетки. Поэтому токсин может стать новым анальгетиком, однако сначала нужно научиться получать его в больших количествах и в правильной форме. Новое исследование ученых Института биоорганической химии им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН и МФТИ с коллегами из других научных центров России и Китая сравнило методы наработки ProTx-I в бактериях.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.
Разное отношение домашних животных к хозяевам давно стало предметом споров, обсуждений и шуток. Ученые из Венгрии показали, что собаки демонстрируют по отношению к человеку уровень альтруизма, сходный с детским, тогда как кошки ищут в партнерстве с человеком прежде всего свою выгоду.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
