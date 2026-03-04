Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Иранский экспорт: кому уходило черное золото вопреки санкциям?

Иран на протяжении многих лет находится под международными санкциями. При президенте Трампе США усилили давление, введя масштабный торговый запрет и нацелившись на иностранные финансовые институты, сотрудничавшие с Ираном. Расширение санкций оставило лишь узкий круг стран, готовых продолжать торговлю с Ираном — одним из ключевых экспортеров ископаемого топлива.

Нефтяной экспорт Ирана: инфографика основных направлений / © Visual Capitalist

Инфографика, представленная выше, основана на данных иранской таможни и отражает крупнейших покупателей иранской нефти. В 2024 году Иран заработал на экспорте нефти 35,76 миллиарда долларов, однако значительная часть этой торговли определяется не столько рыночным спросом, сколько геополитическим выравниванием.

Китай получил львиную долю поставок — более 90% всего экспорта, или 32,5 миллиарда долларов. В то время как другие страны сокращали импорт под давлением международных санкций, Китай продолжал закупать иранскую нефть в крупных объемах, закрепив за собой статус главного энергетического партнера Тегерана.

Единственной страной, кроме Китая, чьи закупки превысили один миллиард долларов, стала Сирия: в 2024 году она импортировала нефти примерно на 1,2 миллиарда долларов, что составляет 3,3% от общего объема экспорта. За ней следуют Объединенные Арабские Эмираты и Венесуэла — 2% и 1,2% соответственно. В случае Венесуэлы энергетическое сотрудничество включает соглашение об обмене венесуэльской нефти на иранский конденсат — на фоне того, что обе страны находятся под санкциями США.

В последние годы список стран-покупателей иранской нефти заметно сократился: санкции изменили направления торговых потоков. В 2010 году иранская нефть поступала в порты более чем двадцати государств, включая Китай, Японию, Индию, Южную Корею и ряд европейских стран. Санкции не остановили экспорт полностью, но перенаправили его к значительно более узкому кругу покупателей.

Сегодня Иран опирается на так называемый «теневой флот» — танкеры под новыми флагами и схемы перегрузки нефти с судна на судно, позволяющие скрывать происхождение грузов и обходить ограничения. Дополнительным стимулом служит цена: иранская нефть обычно продается со скидкой в три–девять долларов за баррель по отношению к Brent. При этом себестоимость ее добычи сравнительно низка — около 10 долларов за баррель — тогда как цена Brent держится на уровне примерно 60 долларов. По оценкам, такая ценовая скидка обходится Тегерану в несколько миллиардов долларов недополученной выручки ежегодно — своеобразная плата за сохранение ограниченного круга покупателей.