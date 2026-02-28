  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
28 февраля, 11:01
Игорь Байдов
1
60

В Южной Америке нашли следы столкновения с астероидом возрастом 6,3 миллиона лет

❋ 4.2

Международная команда геологов обнаружила первое в Бразилии поле тектитов — природного стекла, которое обычно формируется в момент мощного столкновения астероида с Землей. До сих пор на планете знали всего пять полей тектитов. Открытие не только расширило список таких ударных зон, но и привлекло внимание научного сообщества к древней катастрофе в Южной Америке, о которой ранее никто не знал.

Геология
# астероид
# Бразилия
# импактное событие
# метеорит
# стекло
тектиты
Эти тектиты, найденные в Бразилии, — следы древнего столкновения, которое произошло более шести миллионов лет назад / © Alvaro Penteado Crosta, IG-UNICAMP

Земля постоянно подвергается бомбардировке из космоса. Каждый день в атмосферу входят тонны метеоритного вещества, но большая часть его сгорает, не долетая до поверхности. Иногда падают крупные тела. Тогда на месте удара образуются кратеры — как знаменитый Аризонский кратер в США диаметром больше километра. Однако со временем такого рода «воронки» могут исчезнуть из-за движения земной коры и эрозии.

При метеоритном ударе выделяется колоссальная энергия, возникают высокие температуры и давления; часть пород плавится, другая испаряется. Раскаленный жидкий материал разлетается в стороны. В полете он быстро остывает и застывает, превращаясь в стекловидные тела. Мелкие фрагменты ученые называют сферулами, крупные — тектитами.

В мире известно пять крупных полей тектитов. Каждое из них связано с древним ударом и помогает восстановить историю столкновений Земли с космическими телами. Теперь этот список пополнило поле, найденное в Бразилии. Открытие сделала международная группа геологов под руководством Альваро Кроста (Alvaro Crosta) из Института геонаук при Государственном университете Кампинаса.

Кроста и его коллеги нашли тектиты в штате Минас-Жерайс на участке длиной 90 километров. Ученые собрали порядка 600 образцов. Самые маленькие весят менее грамма, самые крупные достигают 85,4 грамма. Эти образцы имеют типичную «аэродинамическую» форму, что характерно для тектитов: сферы, капли, диски и гантели. 

тектиты
Размеры и формы тектитов, найденных в Бразилии / © Alvaro Penteado Crosta, IG-UNICAMP

Главная трудность заключалась в том, чтобы доказать: это именно тектиты, а не вулканическое стекло. Внешне они почти неотличимы. Помог спектроскопический анализ. Он указал на сверхнизкое содержание воды: лишь 0,0071–0,0107 процентов. Для сравнения: вулканическое стекло содержит до двух процентов воды — то есть в вулканическом стекле ее примерно в 200–300 раз больше. 

Тектиты считаются одними из самых сухих пород на Земле. Во время их формирования при экстремальном нагреве происходит интенсивная дегазация, и вода практически полностью «выкипает».

В составе тектитов также нашли лешательерит — почти чистый кремнезем, образующийся при плавлении кварца в условиях экстремально высоких температур, например при падении метеоритов.

После того как команда Кроста опубликовала статью в журнале Geology, ученым поступили сообщения о находках тектитов в соседних штатах Баия и Пиауи. В результате зона разброса обломков превысила 900 километров. Такой масштаб свидетельствует о мощном событии.

Возраст «стекла» ученые определили по соотношению изотопов аргона (⁴⁰Ar/³⁹Ar) — он составил 6,3 миллиона лет. Ученые допустили, что окончательный возраст уточнят после дополнительных анализов, но сам факт древнего удара сомнений не вызывает.

тектиты
Район, где ученые нашли тектиты / © Alvaro Penteado Crosta, IG-UNICAMP

Что касается самого кратера, его пока не нашли. Ни в Бразилии, ни в соседних странах нет «воронок», подходящих по возрасту. Но геологи не видят в этом противоречия. Из всех известных полей тектитов на Земле кратеры обнаружили только для трех. Остальные либо пока не нашли, либо их разрушила эрозия, либо скрыли более молодые отложения.

Изотопный анализ дал еще одну подсказку. Выяснилось, что мишенью для астероида стала древняя континентальная кора возрастом более трех миллиардов лет. Скорее всего, удар пришелся по так называемому кратону Сан-Франциско. Это один из древнейших геологических блоков земной коры в Южной Америке. Если гипотеза верна, остатки кратера нужно искать именно там.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
500 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Геология
# астероид
# Бразилия
# импактное событие
# метеорит
# стекло
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
28 Фев
1400
Интимная жизнь в Средние века
Medio Modo
Москва
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Восточная картография: взгляд на мир с другой стороны
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Гендерлекты, или чем различаются языки мужчин и женщин
ВДНХ
Москва
Лекция
28 Фев
2000
Первичные черные дыры
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Что такое лишайники?
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Как ученые исследуют галлюцинации ИИ и решают, можно ли ему доверять?
Музей криптографии
Москва
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Ботанические сады: живые архивы планеты. Зачем они нужны нам?
Экспериментаниум
Москва
Лекция
28 Фев
600
ИИ-2026. За один год до конца света
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Мар
1400
История замков и крепостей
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
26 февраля, 12:20
Татьяна Зайцева

Анализы мочи шимпанзе отчасти подтвердили гипотезу о «пьяной обезьяне»

Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.

Биология
# алкоголь
# ферментация
# фрукты
# шимпанзе
26 февраля, 10:02
Татьяна Зайцева

Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Биология
# пчелы
# разнообразие видов
# таксономия
26 февраля, 22:00
Максим Абдулаев

Отсутствие неандертальских генов на X-хромосоме человека объяснили брачными предпочтениями древних людей

Американские генетики узнали, как появились «неандертальские пустыни» — участки человеческого генома в X-хромосомах, в которых нет следов скрещивания с неандертальцами. Анализ древней ДНК показал, что этот феномен вызван не естественным отбором и биологической несовместимостью видов, а сильным перекосом в выборе партнеров. На протяжении многих поколений мужчины-неандертальцы предпочитали женщин с генами Homo sapiens, в то время как гибридные мужчины редко оставляли потомство.

Антропология
# антропогенез
# антропология
# генетика
# древняя днк
21 февраля, 12:18
Игорь Байдов

В кормах с рыбой для домашних питомцев обнаружили большую концентрацию «вечных химикатов»

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Биология
# вечные химикаты
# домашние питомцы
# корма
# кошки
# ПФАС
# собаки
26 февраля, 12:20
Татьяна Зайцева

Анализы мочи шимпанзе отчасти подтвердили гипотезу о «пьяной обезьяне»

Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.

Биология
# алкоголь
# ферментация
# фрукты
# шимпанзе
26 февраля, 10:02
Татьяна Зайцева

Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Биология
# пчелы
# разнообразие видов
# таксономия
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
12 февраля, 11:41
Александр Березин

Посадки деревьев для борьбы с углекислым газом усилили выбросы углекислого газа

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

Биология
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное потепление
# деревья
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Серго Басота
Серго Басота
40 минут назад
-
0
+
интересно , за 6,5 млн лет со стеклом ничего не произошло ?
Ответить
-
0
+

Последние новости:

  1. Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

    28 февраля, 11:53

  2. В Южной Америке нашли следы столкновения с астероидом возрастом 6,3 миллиона лет

    28 февраля, 11:01

  3. Пользу музыки во время тренировок поставили под сомнение

    28 февраля, 10:25

  4. Составлена карта нелегальной торговли человеческими почками с 2000 по 2022 год

    28 февраля, 09:30
Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Последние комментарии

Имя Фамилия
2 минуты назад
Александр, 1.Существования жидкой воды на Марсе в виде морей уже практически факт. А это могло быть только при наличии атмосферы и более мягкого

Иранские физики рассчитали, что технологические цивилизации существуют не больше пяти тысяч лет

Имя Фамилия
10 минут назад
Hank, И про ЭТО тоже. Что можно из дома вообще никогда не выходить. Думать надо "ширее и ширше", а не видеть только один главный смысл. :-P

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

Аркадий Иванович
12 минут назад
Казахстан шымбулак ресторан шымбулак 3500 высота 😁

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

1 2
26 минут назад
А судьи кто? Какие-то "учёные" поставили под сомнение, а в зал эти учёные ходят? Я вот в зал хожу, и очень важные измышления "учёных" вызывают только

Пользу музыки во время тренировок поставили под сомнение

Серго Басота
40 минут назад
интересно , за 6,5 млн лет со стеклом ничего не произошло ?

В Южной Америке нашли следы столкновения с астероидом возрастом 6,3 миллиона лет

Любовь С.
42 минуты назад
Nikita, Чтобы образовался белый карлик, масса светила должна составлять от 2 до 8 солнечных. Более массивные звезды коллапсируют в нейтронные звезды

«Маленькие красные точки» связали со вспышками от разрушения массивных звезд 

Владимир Козлитин
50 минут назад
На заборе тоже разные слова пишут, а за ним в лучшем случае дрова лежат, а то и вообще ничего.

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

reem
54 минуты назад
well thats good, I have tried dinosaur coloring pages from https://dinosaurcolorpages.com/ Kids loved em, thank god they are not on the screens everytime now

Гигантские зауроподы жившие 66 миллионов лет назад

Mikhail Lukashev
1 час назад
Александр, ну а почему "не мог написать"? Даже если бы оценивал более-менее трезво, он бы всё равно дуче как союзнику, от которого нужна помощь на

Как советское нападение на Финляндию сделало неизбежной Великую Отечественную войну

Hank Moody
1 час назад
Имя, Там про другое. В книжках нужно читать не только обложку)

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

Татьяна Ларина
2 часа назад
Ванечка, спустя 7 лет после этого комента. Вашу вшивую смехдержаву выперли из Сирии, Армении. Молдова машет ручкой. Хроники умирающей империи. Не

Шарбат Гула – самая знаменитая афганская девочка

Юрий Багов
2 часа назад
Sam, я это знаю. Обращайтесь к автору неверного перевода

Отсутствие неандертальских генов на X-хромосоме человека объяснили брачными предпочтениями древних людей

Lakesh Bira
2 часа назад
Блин так неловко себя чувствую, тут такие эксперты собрались, Бауманка минимум ато и Кэмбридж, хыыыыы я пошел отсюда, папуасам тут не место

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

Иван Колупаев
2 часа назад
davit, ну вы-то тоже на своих ошибках не учитесь, даже на орфографических.

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

Хусейн
2 часа назад
Romany4, А не полетел бы ты нахер чмо грязное? 🖕

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

davit shubitidze
2 часа назад
Ребятки, вы не догоняет. Разговоры о гиперзвуке и его разработки начались в далёких 70-х годах прошлого столетия. Но ввиду того, что это дорогая

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

Romany4 R
2 часа назад
Яяя, ок, пусть будет 9 за 5 лет. Это 1,8 этажа в год. При таких темпах 678 этажей построились бы за 377 лет. Не считая того что это максимально бредовый

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

Иван Колупаев
2 часа назад
Полностью человечество уничтожить трудно, даже ядерка всех не уничтожит. Но отбросить цивилизацию на доиндустриальный уровень подобные

Иранские физики рассчитали, что технологические цивилизации существуют не больше пяти тысяч лет

Romany4 R
3 часа назад
Хусейн, уверен, что сотни миллионов или даже миллиарды людей в мире живут хуже тебя. Почему бы тебе не выбрать одного-двух из них и просто отдать им

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

Ира Виноградинка
3 часа назад
Возможно женщины-неадерталки просто просто не давали всяким там неадертальцам, были достаточно сильны чтобы быть независимыми от мужиков, а для

Отсутствие неандертальских генов на X-хромосоме человека объяснили брачными предпочтениями древних людей

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно