В Бразилии нашли искривленные челюсти странного животного из пермского периода

Необычно изогнутые кости нижних челюстей с торчащими во все стороны зубами — все, что осталось от древнего существа, принадлежавшего к ранее неизвестному виду стволовых тетраподов и обитавшего в раннем пермском периоде на суперконтиненте Гондвана. По мнению палеонтологов, даже 275 миллионов лет назад представители этого вида могли считаться «живыми ископаемыми».

Окаменелую челюстную кость древнего животного международная группа палеонтологов нашла в пересохшем русле реки во время раскопок в формации Педра-де-Фого на северо-востоке Бразилии. Позже ученые обнаружили поблизости еще восемь подобных костей, каждая длиной чуть более 15 сантиметров.

Ни одной другой кости, которую можно было бы с уверенностью использовать для составления скелета этого животного, найти не удалось. Однако одних только челюстных костей палеонтологам оказалось достаточно, чтобы утверждать: они принадлежали новому виду, жившему около 275 миллионов лет назад, в раннем пермском периоде.

В статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B, исследователи описали новый вид, дав ему название Tanyka amnicola. Tanyka на языке гуарани означает «челюсть», а amnicola — «живущий у реки».

«Tanyka принадлежит к древней линии, о существовании которой мы не знали, и это действительно очень странное животное. У его челюсти необычный изгиб, который сводил нас с ума, когда мы пытались разгадать его значение. Мы годами ломали над этим голову, гадая, не является ли это какой-то деформацией. Но на данный момент у нас есть девять челюстей этого животного, включая очень хорошо сохранившиеся, и у всех этот изгиб. Так что это не деформация, а просто особенность строения животного», — рассказал ведущий автор исследования Джейсон Пардо из Филдсовского музея естественной истории (Чикаго).

По мнению Пардо и его коллег, Tanyka относится к так называемым стволовым тетраподам — древнейшей примитивной линии позвоночных, передвигавшихся на четырех конечностях. Эта линия в процессе эволюции разделилась на две группы: откладывающую яйца на суше и откладывающую яйца в воде. Сегодняшние рептилии, птицы и млекопитающие — потомки ветви, которая откладывала яйца на суше; современные амфибии, такие как лягушки и саламандры, — потомки тетраподов, откладывавших яйца в воде.

Но даже после разделения на две ветви некоторые из стволовых тетраподов сохранились и продолжили эволюционировать параллельно со своими более «продвинутыми» родственниками. Tanyka принадлежала к таким «живым ископаемым».

Нечто подобное произошло с млекопитающими: первые млекопитающие откладывали яйца, но часть из них развила способность рожать живых детенышей. Хотя большинство современных млекопитающих размножаются именно таким образом, продолжает существовать несколько видов, например утконосы, которые принадлежат к более древней, яйцекладущей линии.

По аналогии с другими видами стволовых тетрапод, ученые предположили, что Tanyka могла выглядеть как саламандра с удлиненной мордой, длина ее тела составляла примерно метр. Судя по типу горных пород, в которых нашли окаменелости, вполне вероятно, что она обитала в озерах, а по строению ее челюсти и зубов можно предположить, что она питалась растительной пищей.

Поскольку нижняя челюсть животного была искривлена, зубы, вместо того, чтобы быть направленными вверх, были направлены в стороны. При этом внутренняя поверхность челюстной кости была покрыта рядом более мелких зубов, которые образовывали измельчающую поверхность, похожую на терку для сыра.

Зубчики, напоминающие терку / © Ken Angielczyk, Field Museum

Верхнюю челюсть Tanyka пока не нашли, но ученые предположили, что она тоже была покрыта зубчиками. Эти две поверхности соприкасались, зубчики нижней челюсти терлись о зубчики верхней челюсти, перемалывая растительную пищу. Исследователей удивило, что такой примитивный стволовой тетрапод, как Tanyka, эволюционировал в сторону питания растениями, поскольку большинство его собратьев питались только мясом.

Обнаружение Tanyka amnicola помогло ученым частично восполнить пробел в палеонтологической летописи. Территория, где нашли челюстные кости животного, 275 миллионов лет назад была частью суперконтинента Гондвана. Он включал в себя большую часть современной Южной Америки, Африки, Австралии и Антарктиды. Однако до сих пор палеонтологам не везло с находками ископаемых остатков животных Гондваны раннего пермского периода.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.