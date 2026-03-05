Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Бразилии нашли искривленные челюсти странного животного из пермского периода
Необычно изогнутые кости нижних челюстей с торчащими во все стороны зубами — все, что осталось от древнего существа, принадлежавшего к ранее неизвестному виду стволовых тетраподов и обитавшего в раннем пермском периоде на суперконтиненте Гондвана. По мнению палеонтологов, даже 275 миллионов лет назад представители этого вида могли считаться «живыми ископаемыми».
Окаменелую челюстную кость древнего животного международная группа палеонтологов нашла в пересохшем русле реки во время раскопок в формации Педра-де-Фого на северо-востоке Бразилии. Позже ученые обнаружили поблизости еще восемь подобных костей, каждая длиной чуть более 15 сантиметров.
Ни одной другой кости, которую можно было бы с уверенностью использовать для составления скелета этого животного, найти не удалось. Однако одних только челюстных костей палеонтологам оказалось достаточно, чтобы утверждать: они принадлежали новому виду, жившему около 275 миллионов лет назад, в раннем пермском периоде.
В статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B, исследователи описали новый вид, дав ему название Tanyka amnicola. Tanyka на языке гуарани означает «челюсть», а amnicola — «живущий у реки».
«Tanyka принадлежит к древней линии, о существовании которой мы не знали, и это действительно очень странное животное. У его челюсти необычный изгиб, который сводил нас с ума, когда мы пытались разгадать его значение. Мы годами ломали над этим голову, гадая, не является ли это какой-то деформацией. Но на данный момент у нас есть девять челюстей этого животного, включая очень хорошо сохранившиеся, и у всех этот изгиб. Так что это не деформация, а просто особенность строения животного», — рассказал ведущий автор исследования Джейсон Пардо из Филдсовского музея естественной истории (Чикаго).
По мнению Пардо и его коллег, Tanyka относится к так называемым стволовым тетраподам — древнейшей примитивной линии позвоночных, передвигавшихся на четырех конечностях. Эта линия в процессе эволюции разделилась на две группы: откладывающую яйца на суше и откладывающую яйца в воде. Сегодняшние рептилии, птицы и млекопитающие — потомки ветви, которая откладывала яйца на суше; современные амфибии, такие как лягушки и саламандры, — потомки тетраподов, откладывавших яйца в воде.
Но даже после разделения на две ветви некоторые из стволовых тетраподов сохранились и продолжили эволюционировать параллельно со своими более «продвинутыми» родственниками. Tanyka принадлежала к таким «живым ископаемым».
Нечто подобное произошло с млекопитающими: первые млекопитающие откладывали яйца, но часть из них развила способность рожать живых детенышей. Хотя большинство современных млекопитающих размножаются именно таким образом, продолжает существовать несколько видов, например утконосы, которые принадлежат к более древней, яйцекладущей линии.
По аналогии с другими видами стволовых тетрапод, ученые предположили, что Tanyka могла выглядеть как саламандра с удлиненной мордой, длина ее тела составляла примерно метр. Судя по типу горных пород, в которых нашли окаменелости, вполне вероятно, что она обитала в озерах, а по строению ее челюсти и зубов можно предположить, что она питалась растительной пищей.
Поскольку нижняя челюсть животного была искривлена, зубы, вместо того, чтобы быть направленными вверх, были направлены в стороны. При этом внутренняя поверхность челюстной кости была покрыта рядом более мелких зубов, которые образовывали измельчающую поверхность, похожую на терку для сыра.
Верхнюю челюсть Tanyka пока не нашли, но ученые предположили, что она тоже была покрыта зубчиками. Эти две поверхности соприкасались, зубчики нижней челюсти терлись о зубчики верхней челюсти, перемалывая растительную пищу. Исследователей удивило, что такой примитивный стволовой тетрапод, как Tanyka, эволюционировал в сторону питания растениями, поскольку большинство его собратьев питались только мясом.
Обнаружение Tanyka amnicola помогло ученым частично восполнить пробел в палеонтологической летописи. Территория, где нашли челюстные кости животного, 275 миллионов лет назад была частью суперконтинента Гондвана. Он включал в себя большую часть современной Южной Америки, Африки, Австралии и Антарктиды. Однако до сих пор палеонтологам не везло с находками ископаемых остатков животных Гондваны раннего пермского периода.
Биологи получили прямые доказательства поедания косатками представителей собственного вида. Оторванные спинные плавники со следами больших зубов указали на охоту плотоядных китообразных на слабую соседнюю популяцию. Угроза смертельных нападений заставила рыбоядные группы косаток создавать неразлучные семейные кланы.
Исследователи смоделировали последствия распыления в марсианской атмосфере аэрозолей для создания искусственного парникового эффекта. Выяснилось, что это может привести к парадоксальному результату: вместо ожидаемого более комфортного климата будущая колония на «нагретой» Красной планете окажется посреди такого же лютого холода и притом окружена обезвоженным грунтом.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
Разное отношение домашних животных к хозяевам давно стало предметом споров, обсуждений и шуток. Ученые из Венгрии показали, что собаки демонстрируют по отношению к человеку уровень альтруизма, сходный с детским, тогда как кошки ищут в партнерстве с человеком прежде всего свою выгоду.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
31 Декабря, 2016
Итоги года: 10 самых популярных материалов
31 Мая, 2022
Консерваторы vs либералы: что их разделяет?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии