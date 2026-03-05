  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
5 марта, 11:24
Татьяна Зайцева
9

В Бразилии нашли искривленные челюсти странного животного из пермского периода

❋ 4.7

Необычно изогнутые кости нижних челюстей с торчащими во все стороны зубами — все, что осталось от древнего существа, принадлежавшего к ранее неизвестному виду стволовых тетраподов и обитавшего в раннем пермском периоде на суперконтиненте Гондвана. По мнению палеонтологов, даже 275 миллионов лет назад представители этого вида могли считаться «живыми ископаемыми».

Палеонтология
# Бразилия
# древние животные
# пермский период
# позвоночные
# тетраподы
Иллюстрация, показывающая, как мог выглядеть Tanyka amnicola / © Vitor Silva, Eurek Alert

Окаменелую челюстную кость древнего животного международная группа палеонтологов нашла в пересохшем русле реки во время раскопок в формации Педра-де-Фого на северо-востоке Бразилии. Позже ученые обнаружили поблизости еще восемь подобных костей, каждая длиной чуть более 15 сантиметров.

Ни одной другой кости, которую можно было бы с уверенностью использовать для составления скелета этого животного, найти не удалось. Однако одних только челюстных костей палеонтологам оказалось достаточно, чтобы утверждать: они принадлежали новому виду, жившему около 275 миллионов лет назад, в раннем пермском периоде.

В статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B, исследователи описали новый вид, дав ему название Tanyka amnicola. Tanyka на языке гуарани означает «челюсть», а amnicola — «живущий у реки».

«Tanyka принадлежит к древней линии, о существовании которой мы не знали, и это действительно очень странное животное. У его челюсти необычный изгиб, который сводил нас с ума, когда мы пытались разгадать его значение. Мы годами ломали над этим голову, гадая, не является ли это какой-то деформацией. Но на данный момент у нас есть девять челюстей этого животного, включая очень хорошо сохранившиеся, и у всех этот изгиб. Так что это не деформация, а просто особенность строения животного», — рассказал ведущий автор исследования Джейсон Пардо из Филдсовского музея естественной истории (Чикаго).

По мнению Пардо и его коллег, Tanyka относится к так называемым стволовым тетраподам — древнейшей примитивной линии позвоночных, передвигавшихся на четырех конечностях. Эта линия в процессе эволюции разделилась на две группы: откладывающую яйца на суше и откладывающую яйца в воде. Сегодняшние рептилии, птицы и млекопитающие — потомки ветви, которая откладывала яйца на суше; современные амфибии, такие как лягушки и саламандры, — потомки тетраподов, откладывавших яйца в воде.

Но даже после разделения на две ветви некоторые из стволовых тетраподов сохранились и продолжили эволюционировать параллельно со своими более «продвинутыми» родственниками. Tanyka принадлежала к таким «живым ископаемым».

Нечто подобное произошло с млекопитающими: первые млекопитающие откладывали яйца, но часть из них развила способность рожать живых детенышей. Хотя большинство современных млекопитающих размножаются именно таким образом, продолжает существовать несколько видов, например утконосы, которые принадлежат к более древней, яйцекладущей линии.

По аналогии с другими видами стволовых тетрапод, ученые предположили, что Tanyka могла выглядеть как саламандра с удлиненной мордой, длина ее тела составляла примерно метр. Судя по типу горных пород, в которых нашли окаменелости, вполне вероятно, что она обитала в озерах, а по строению ее челюсти и зубов можно предположить, что она питалась растительной пищей.

Поскольку нижняя челюсть животного была искривлена, зубы, вместо того, чтобы быть направленными вверх, были направлены в стороны. При этом внутренняя поверхность челюстной кости была покрыта рядом более мелких зубов, которые образовывали измельчающую поверхность, похожую на терку для сыра.

Зубчики, напоминающие терку / © Ken Angielczyk, Field Museum

Верхнюю челюсть Tanyka пока не нашли, но ученые предположили, что она тоже была покрыта зубчиками. Эти две поверхности соприкасались, зубчики нижней челюсти терлись о зубчики верхней челюсти, перемалывая растительную пищу. Исследователей удивило, что такой примитивный стволовой тетрапод, как Tanyka, эволюционировал в сторону питания растениями, поскольку большинство его собратьев питались только мясом.

Обнаружение Tanyka amnicola помогло ученым частично восполнить пробел в палеонтологической летописи. Территория, где нашли челюстные кости животного, 275 миллионов лет назад была частью суперконтинента Гондвана. Он включал в себя большую часть современной Южной Америки, Африки, Австралии и Антарктиды. Однако до сих пор палеонтологам не везло с находками ископаемых остатков животных Гондваны раннего пермского периода.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Татьяна Зайцева
30 статей
Палеонтология
# Бразилия
# древние животные
# пермский период
# позвоночные
# тетраподы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
05 Мар
Бесплатно
Логарифмические функции: уравнения и неравенства
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
05 Мар
Бесплатно
И все-таки они делятся!
ИЦАЭ
Санкт-Петербург
Лекция
05 Мар
Бесплатно
Древо жизни без иллюзий: что показали гены и чего они не смогли?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
05 Мар
800
Гипотезы о происхождении скифов в свете новейших данных
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
06 Мар
Бесплатно
Взгляд в бездну: что такое черная дыра
ФизТех
Москва
Лекция
06 Мар
1000
На снегоступах и ходулях
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
06 Мар
Бесплатно
Космическая история в документах Архива Российской академии наук
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
06 Мар
1200
Сага об антибиотиках
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
07 Мар
Бесплатно
Взломавшие систему: женщины в IT и криптографии
Музей криптографии
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
4 марта, 13:56
Илья Гриднев

Косатки ели сородичей, не подозревая об этом

Биологи получили прямые доказательства поедания косатками представителей собственного вида. Оторванные спинные плавники со следами больших зубов указали на охоту плотоядных китообразных на слабую соседнюю популяцию. Угроза смертельных нападений заставила рыбоядные группы косаток создавать неразлучные семейные кланы.

Биология
# каннибализм
# китообразные
# косатки
4 марта, 14:46
Адель Романова

Моделирование парникового эффекта на Марсе привело к похолоданию вместо потепления

Исследователи смоделировали последствия распыления в марсианской атмосфере аэрозолей для создания искусственного парникового эффекта. Выяснилось, что это может привести к парадоксальному результату: вместо ожидаемого более комфортного климата будущая колония на «нагретой» Красной планете окажется посреди такого же лютого холода и притом окружена обезвоженным грунтом.

Астрономия
# атмосфера Марса
# космос
# марс
# терраформирование Марса
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
28 февраля, 11:53
Андрей Серегин

Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

Разное отношение домашних животных к хозяевам давно стало предметом споров, обсуждений и шуток. Ученые из Венгрии показали, что собаки демонстрируют по отношению к человеку уровень альтруизма, сходный с детским, тогда как кошки ищут в партнерстве с человеком прежде всего свою выгоду.

Биология
# Венгрия
# дети
# кошки
# одомашнивание
# собаки
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В Бразилии нашли искривленные челюсти странного животного из пермского периода

    5 марта, 11:24

  2. Химики предложили использовать альдегид в двойной роли — электрофила и восстановителя

    5 марта, 10:59

  3. Дендрохронологи рассказали, где Страдивари брал дерево для своих скрипок

    5 марта, 09:47

  4. «Мини-печени» ввели в организм с помощью шприца

    5 марта, 09:28
Выбор редакции

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

5 марта, 08:10

Последние комментарии

Питон Удав
31 минута назад
Кстати, последняя информация - Пентагон рассчитывает воевать в Иране до сентября. Центральное командование ВС США на базе МакДилл в Тампе

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Олег Гончар
33 минуты назад
Дмитрий, это же данные за ноябрь прошлого года, может уже чего нового наши запустили.

Топ-15 стран по числу суперкомпьютеров в мировом рейтинге

Ольга Жукова
34 минуты назад
Ну вот и касатки ,переняли поведение людей .Активно пожирать себе подобных .

Косатки ели сородичей, не подозревая об этом

Дмитрий Викулов
42 минуты назад
Юра, если верить поисковику, то он даёт разные оценки. От 5 до 7. Средне-логическое-арифметическое даёт 6. Я всегда слышал про 4. РАН, Яндекс, сбер (у

Топ-15 стран по числу суперкомпьютеров в мировом рейтинге

Александр Березин
1 час назад
Сергей, похоже, вы комментируете тексты о Второй мировой не читав о ней ничего, кроме школьного учебника.

Почему немцы никогда не уничтожали Сталинград с воздуха и что на самом деле случилось в конце августа 1942 года?

Юра Иванов
1 час назад
Вообще то если верить поисковику в России не пять , а семь суперкомпьютеров

Топ-15 стран по числу суперкомпьютеров в мировом рейтинге

Александр Березин
1 час назад
Ильяс, "Мне кажется, неудачный пример с тем, что не смогли попасть четырьмя ракетами по авианосцу. Мы не знаем, попали бы они или нет. Судя по

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Ильяс Ахсанов
2 часа назад
Мне кажется, неудачный пример с тем, что не смогли попасть четырьмя ракетами по авианосцу. Мы не знаем, попали бы они или нет. Судя по сообщениям в

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Сергей Попов
2 часа назад
sam, ... похоже ради этой цитаты и " идеи" писанно все " опровержение " ...!!!😎

Почему немцы никогда не уничтожали Сталинград с воздуха и что на самом деле случилось в конце августа 1942 года?

Алина Черных
2 часа назад
Зеркальную линию они тоже с размахом презентовали, по итогу замораживают ее, этот ждёт та же судьба.

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

Питон Удав
2 часа назад
В целом отличная статья! Твёрдая 5. Нехватает конечно анализа внутренней ситуации в Иране. Все же риски революции есть. Но в целом - отличный

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Alvir All
2 часа назад
Алексей, Да еаропейцам как-то пофиг на нефть, а вот поставки газа из Катара -это серьезная проблема сейчас для них.

Торговля нефтью через Ормузский пролив: инфографика по странам

Александр Французов
2 часа назад
Мы, конечно, в начале пути)

Топ-15 стран по числу суперкомпьютеров в мировом рейтинге

Александр Французов
2 часа назад
Почему не на гусеницах? колеса сгорят, порвутся и пр.

Hyundai представила пожарного робота, способного выдерживать температуру до 800°C

Никита Кашенцев
2 часа назад
К черту этих тигров да и нескольких медведей пусть ещё с собой с дальнего востока заберут,где их не хватает. Популяцию занижают тут чтоб бабосы

Казахстан сажает десятки тысяч деревьев в надежде восстановить популяцию тигров 

reem
4 часа назад
such a cool images they have https://dinosaurcolorpages.com/t-rex/

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Антон Ковалев
8 часов назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Иранский экспорт: кому уходило черное золото вопреки санкциям?

Антон Ковалев
8 часов назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Ученые проверили, способны ли бактерии пережить удар астероида

Антон Ковалев
8 часов назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Левши оказались более конкурентоспособны, чем правши

Антон Ковалев
8 часов назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Ученые из России нашли способ «перекрыть кислород» опухолям

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно