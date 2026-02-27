Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

Небоскреб Rise Tower в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) должен стать самым высоким зданием на планете — его высота заявлена в два километра. Тем самым он превзойдет как Бурдж-Халифа в Дубае, так и строящуюся Jeddah Tower.

Рендер двухкилометровой башни Rise Tower / © Saudi Arabia Holding Co.

Проект разработан международным архитектурным бюро HKS и стал частью масштабной инициативы North Pole Project в Эр-Рияде. В башне предусмотрено 678 этажей, где разместятся отели, рестораны, офисные пространства и смотровые площадки.

Строительство планируется начать в 2026 году неподалеку от международного аэропорта имени короля Халида, а завершение основных работ намечено на 2030 год. Rise Tower призвана радикально изменить облик столицы Саудовской Аравии и установить новую планку в мировой архитектуре.

Проект Rise Tower задуман как шедевр современной инженерной мысли. В конструкции будут использованы инновационные материалы и технологии, усиливающие не только визуальную выразительность здания, но и его конструкционную надежность. Стремительные линии и футуристическая пластика придадут башне статус нового символа амбиций Саудовской Аравии.

После завершения строительства Rise Tower поднимется на беспрецедентные 2000 метров, став самым высоким зданием в мире. Для сравнения: нынешний рекордсмен — Бурдж-Халифа — достигает 828 метров, а Jeddah Tower, согласно проекту, должна превысить отметку в 1000 метров. Rise Tower существенно опередит оба этих показателя.

В башне будет 678 этажей, каждый из которых получит собственное функциональное назначение. Здесь разместятся роскошные гостиницы, рестораны высокой кухни, престижные офисы и панорамные смотровые площадки с захватывающими видами на город. Концепт предполагает создание самодостаточной вертикальной экосистемы, где можно жить, работать и отдыхать, не покидая пределов комплекса.

Прилегающая территория будет развиваться с расчетом на приток туристов и деловых путешественников. North Pole Project предусматривает создание современной транспортной инфраструктуры — скоростного метро и системы автономного транспорта. Это позволит легко перемещаться по городу и укрепит статус башни как центра деловой и туристической активности.

Строительные работы стартуют в 2026 году, а ключевые этапы планируется завершить к 2030-му. Масштаб проекта уже привлек внимание ведущих международных инженерных и консалтинговых компаний, среди которых Aecom, Bechtel и Jacobs. Их участие должно гарантировать высочайшие стандарты качества и безопасности.