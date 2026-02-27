Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты
Небоскреб Rise Tower в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) должен стать самым высоким зданием на планете — его высота заявлена в два километра. Тем самым он превзойдет как Бурдж-Халифа в Дубае, так и строящуюся Jeddah Tower.
Проект разработан международным архитектурным бюро HKS и стал частью масштабной инициативы North Pole Project в Эр-Рияде. В башне предусмотрено 678 этажей, где разместятся отели, рестораны, офисные пространства и смотровые площадки.
Строительство планируется начать в 2026 году неподалеку от международного аэропорта имени короля Халида, а завершение основных работ намечено на 2030 год. Rise Tower призвана радикально изменить облик столицы Саудовской Аравии и установить новую планку в мировой архитектуре.
Проект Rise Tower задуман как шедевр современной инженерной мысли. В конструкции будут использованы инновационные материалы и технологии, усиливающие не только визуальную выразительность здания, но и его конструкционную надежность. Стремительные линии и футуристическая пластика придадут башне статус нового символа амбиций Саудовской Аравии.
После завершения строительства Rise Tower поднимется на беспрецедентные 2000 метров, став самым высоким зданием в мире. Для сравнения: нынешний рекордсмен — Бурдж-Халифа — достигает 828 метров, а Jeddah Tower, согласно проекту, должна превысить отметку в 1000 метров. Rise Tower существенно опередит оба этих показателя.
В башне будет 678 этажей, каждый из которых получит собственное функциональное назначение. Здесь разместятся роскошные гостиницы, рестораны высокой кухни, престижные офисы и панорамные смотровые площадки с захватывающими видами на город. Концепт предполагает создание самодостаточной вертикальной экосистемы, где можно жить, работать и отдыхать, не покидая пределов комплекса.
Прилегающая территория будет развиваться с расчетом на приток туристов и деловых путешественников. North Pole Project предусматривает создание современной транспортной инфраструктуры — скоростного метро и системы автономного транспорта. Это позволит легко перемещаться по городу и укрепит статус башни как центра деловой и туристической активности.
Строительные работы стартуют в 2026 году, а ключевые этапы планируется завершить к 2030-му. Масштаб проекта уже привлек внимание ведущих международных инженерных и консалтинговых компаний, среди которых Aecom, Bechtel и Jacobs. Их участие должно гарантировать высочайшие стандарты качества и безопасности.
Ученые объяснили механизм целебного воздействия легендарного растения традиционной арабской медицины
Молекулярный механизм антибактериального действия коры растения Кыст-Аль-Хинди (Saussurea costus) изучили ученые Тюменского медицинского университета. Результаты исследования помогут в создании стандартизированных безопасных лекарственных препаратов для стоматологии и дерматологии.
Отсутствие неандертальских генов на X-хромосоме человека объяснили брачными предпочтениями древних людей
Американские генетики узнали, как появились «неандертальские пустыни» — участки человеческого генома в X-хромосомах, в которых нет следов скрещивания с неандертальцами. Анализ древней ДНК показал, что этот феномен вызван не естественным отбором и биологической несовместимостью видов, а сильным перекосом в выборе партнеров. На протяжении многих поколений мужчины-неандертальцы предпочитали женщин с генами Homo sapiens, в то время как гибридные мужчины редко оставляли потомство.
Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.
Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.
Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.
В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
