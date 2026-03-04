Взгляд в бездну: что такое черная дыра

О мероприятии

Научный сотрудник отдела физики эмиссионных звезд и галактик Государственного Астрономического Института им. П.К. Штернберга МГУ им. М.В. Ломоносова, преподаватель кафедры астрофизики и звездной астрономии физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир Гораджанов расскажет, что такое черная дыра и как она искривляет пространство.

Слушатели узнают про классификацию черных дыр по массе и параметрам, излучение Хокинга и парадокс информации.

Расписание г. Долгопрудный, Лётная улица, 2 Москва 17:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация