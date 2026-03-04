Уведомления
Косатки ели сородичей, не подозревая об этом
Биологи получили прямые доказательства поедания косатками представителей собственного вида. Оторванные спинные плавники со следами больших зубов указали на охоту плотоядных китообразных на слабую соседнюю популяцию. Угроза смертельных нападений заставила рыбоядные группы косаток создавать неразлучные семейные кланы.
Научная классификация долго относила всех косаток к единственному виду морских млекопитающих. При этом в дикой природе они сильно различаются по рациону и строению тела.
Биологи разделяют северные тихоокеанские популяции на две отдельные, обособленные формы. Рыбоядные косатки обитают в прибрежных водах большими оседлыми стаями. Плотоядные группы объединяются в мелкие мобильные отряды для убийства тюленей и дельфинов. Эти разные экологические типы животных никогда не контактируют и не скрещиваются.
Социальное устройство рыбоядных косаток не знает аналогов в мире природы. Самцы и самки никогда не покидают родную стаю. Семьи включают до четырех поколений прямых потомков одной старейшей самки. Изучение повадок долго не приносило специалистам ответа о причине формирования таких групп. Охота на лосося не требовала коллективной скоординированной работы. Хищники добывали рыбу поодиночке. Биологическое правило эволюции стаи ради успешного контроля пищевой базы здесь не работало.
Исследователь из Университета Южной Дании совместно с российскими зоологами отыскали истинную причину крепких родственных связей у рыбоядных китов. Результаты опубликовали в журнале Marine Mammal Science.
Ученые детально проанализировали последствия внутривидового хищничества на побережье российского Дальнего Востока. Авторы исследования строго связали риск нападения одних косаток на других с социальной структурой популяции постоянных жертв.
Зоологи подобрали на каменистом побережье острова Беринга два оторванных спинных плавника с кусками прилегающих тканей. Их нашли с интервалом в два года на расстоянии двух километров друг от друга.
Высота первого хряща составила 47 сантиметров, он принадлежал молодому животному. Высота второго фрагмента достигла 71 сантиметра. Владелец большого плавника погиб в возрасте взрослой самки или молодого самца. Обе плотные хрящевые ткани сохранили свежие шрамы. Дистанция между разрезами кожи точно совпала со строением челюсти крупной взрослой косатки.
Биологи извлекли образцы генетического материала из сохраненных фрагментов. Анализ ДНК доказал принадлежность обеих убитых особей к оседлой рыбоядной группе. Версию поедания трупов умерших сородичей ученые отбросили по физическим принципам морского погружения. Мертвые туши больших китообразных быстро шли на холодное дно и сразу становились недоступными для падальщиков на поверхности океана.
Характер повреждений подтвердил гипотезу активного целенаправленного нападения. Агрессоры убили соседей ради получения питательного мяса. Нападавшие плотоядные косатки съедали добытую тушу практически целиком, кроме самых твердых и жестких хрящей.
Расследование доказало готовность кочующих плотоядных косаток стабильно охотиться на соседей по океану. Транзитные хищники тысячелетиями рассматривали рыбоядных собратьев исключительно как кормовую базу и, скорее всего, уже не воспринимают их как один вид. Такой жесткий прессинг заставил миролюбивую форму животных объединиться в многодетные кланы для коллективной защиты. Многочисленные стаи научились отгонять небольшие объединения голодных плотоядных конкурентов.
В итоге морские млекопитающие из рыбоядной популяции разменяли индивидуальное жизненное пространство на оборонительную безопасность. В иных частях Мирового океана свободные от угрозы людоедства косатки легко разделяют стаи через пару лет после рождения потомства.
Разные формы выживания сформировали стойкую поведенческую пропасть. Длительная генетическая изоляция со временем закрепит накопленные анатомические адаптации. Плотоядные морские охотники и миролюбивые рыболовы окончательно превратятся в два независимых биологических вида.
