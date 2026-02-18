О мероприятии

Свежевыпавший снег значительно осложняет жизнь существам, остающимся активными в холодное время, в первую очередь млекопитающим, затрудняя их перемещение. Одни уходят под снег, другие достаточно сильны, чтобы тратить дополнительные силы, преодолевая рыхлый снежный покров, третьи вынуждены ограничивать активность, уходить в спячку. Под снег уходят мелкие животные, причем хищники следуют за своими жертвами. Звери покрупнее обзавелись длинными ногами, как ходулями, или огромными лапами-снегоступами, либо пробивают снег, как маленькие бульдозеры, могут использовать и другие хитрости, не всем доступные. Например, загулявшие кошки к зиме возвращаются в деревни. При этом одни звери к зиме отращивают густую шерсть на лапах, другие – уменьшают свои черепа. Об этих стратегиях животных расскажет кандидат биологических наук Квартальнов Павел Валерьевич.

