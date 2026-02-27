  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
27 февраля, 15:52
Александр Березин
4
643

Иранские физики рассчитали, что технологические цивилизации существуют не больше пяти тысяч лет

❋ 4.3

Исходя из парадокса Ферми, исследователи попробовали рассчитать, за какое время цивилизация перестает быть технологичной. Результаты не очень оптимистичны: если им верить, через 4800 лет земная цивилизация может исчезнуть.

Астрономия
# Seti
# внеземные цивилизации
# космос
# парадокс Ферми
Если все технологические цивилизации умирают достаточно быстро, у них нет возможности связаться с нами до своей гибели / © universetoday.com, Matthew Williams

Как не раз писал Naked Science, вне России парадокс Циолковского-Ферми известен как парадокс Ферми, по имени физика, сформулировавшего его существенно позже Циолковского и, в отличие от последнего, не предложившего сразу же решения парадокса. Авторы новой работы, текст которой выложен на сервере препринтов Корнеллского университета, следуют в том же фарватере, пытаясь найти решение парадокса Ферми без решения Циолковского.

Они начали с констатации очень большого числа потенциально обитаемых планет в Галактике. Последние открытия экзопланет действительно показывают, что тел, по размерам близких к Земле, в зонах обитаемости довольно много. Хотя итоговая оценка таких миров у авторов новой работы крайне консервативна: на сотню миллиардов звезд они предполагают возможным до миллиона обитаемых планет за всю историю нашей галактики. Цифра эта кажется большой, но исследователи обратили внимание: вопрос «где же все эти цивилизации» возможен, только если мы предполагаем, что каждая из них существует длительное время. Если же за дюжину миллиардов лет такие цивилизации возникли миллион раз, а затем быстро исчезали, вопрос решается сам собой.

Ученые не стали рассматривать в деталях космическую экспансию таких цивилизаций, попробовав рассчитать их срок жизни, в основном опираясь на электромагнитные сигналы от внеземлян, подобные тем, что ищет SETI. У них получилось, что при существовании цивилизаций больше пяти тысяч лет мы уже должны были бы обнаружить как минимум одну внеземную в нашей галактике. Причем это консервативная оценка «сверху»: фактически математический аппарат авторов позволяет и намного меньшее время существования технологической цивилизации. По их критериям, на Земле такая существует пока всего лишь 200 лет.

В работе есть ряд интересных моментов. В частности, предположение о том, что на каждой подходящей планете сравнительно быстро должна возникнуть жизнь, звучит разумно. Авторы верно отметили, что на это указывает «загрязненность» Вселенной органическими молекулами, на базе которых может возникнуть ДНК/РНК или любая другая самовоспроизводящаяся сложная молекула.

Однако их итоговый вывод вызывал вопросы. Если технологическая цивилизация не может существовать более пяти тысяч лет, то получается, что она менее живуча, чем предшествовавшие ей неолитические цивилизации. Ведь те заведомо существовали уже семь-восемь тысяч лет назад (Чатал-Хююк и так далее). Те же папуасы Новой Гвинеи, исходя из следов их материальной культуры и возделываемых растений, в целом живут в рамках одной неолитической цивилизации порядка десяти тысяч лет.

Ну а палеолитические общества оказываются и вовсе несоразмеримо устойчивее технологических цивилизаций. Скажем, для Homo sapiens только археологически несомненные следы существования тянутся в прошлое на треть миллиона лет (генетики же называют и более древние даты). Получается, человек до технологической цивилизации прожил во много десятков раз дольше, чем может прожить с ней до ее гибели.

Это выглядит контринтуитивным выводом, потому что люди палеолита имели намного меньшую численность и меньшую способность адаптации к резким изменениям внешних условий. Обычно эволюция и видов, и обществ идет от меньшей устойчивости к опасным событиям к большей: древние цивилизации рушились от длительных засух, что для современной цивилизации технически невозможно. Популяции людей прошлого неоднократно погибали в полном составе из-за изменившихся внешних условий, но мы не найдем ни одного современного технически развитого народа, с которым такое произошло бы в последние 200 лет. А новая работа показывает противоположную картину: технологическая цивилизация должна рушиться от чего-то неизвестного на таких отрезках времени, на которых цивилизация нетехнологическая вполне способна выжить.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# Seti
# внеземные цивилизации
# космос
# парадокс Ферми
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
27 Фев
1000
Что такое снег?
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
27 Фев
Бесплатно
Темная материя — история открытия и изучения
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
28 Фев
1400
Интимная жизнь в Средние века
Medio Modo
Москва
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Восточная картография: взгляд на мир с другой стороны
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Гендерлекты, или чем различаются языки мужчин и женщин
ВДНХ
Москва
Лекция
28 Фев
2000
Первичные черные дыры
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Что такое лишайники?
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Как ученые исследуют галлюцинации ИИ и решают, можно ли ему доверять?
Музей криптографии
Москва
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Ботанические сады: живые архивы планеты. Зачем они нужны нам?
Экспериментаниум
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
26 февраля, 12:20
Татьяна Зайцева

Анализы мочи шимпанзе отчасти подтвердили гипотезу о «пьяной обезьяне»

Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.

Биология
# алкоголь
# ферментация
# фрукты
# шимпанзе
26 февраля, 22:00
Максим Абдулаев

Отсутствие неандертальских генов на X-хромосоме человека объяснили брачными предпочтениями древних людей

Американские генетики узнали, как появились «неандертальские пустыни» — участки человеческого генома в X-хромосомах, в которых нет следов скрещивания с неандертальцами. Анализ древней ДНК показал, что этот феномен вызван не естественным отбором и биологической несовместимостью видов, а сильным перекосом в выборе партнеров. На протяжении многих поколений мужчины-неандертальцы предпочитали женщин с генами Homo sapiens, в то время как гибридные мужчины редко оставляли потомство.

Антропология
# антропогенез
# антропология
# генетика
# древняя днк
25 февраля, 13:55
ТГМУ

Ученые объяснили механизм целебного воздействия легендарного растения традиционной арабской медицины

Молекулярный механизм антибактериального действия коры растения Кыст-Аль-Хинди (Saussurea costus) изучили ученые Тюменского медицинского университета. Результаты исследования помогут в создании стандартизированных безопасных лекарственных препаратов для стоматологии и дерматологии.

ТГМУ
# антибактериальные соединения
# антисептик
# растения
# фармакология
# химия
21 февраля, 12:18
Игорь Байдов

В кормах с рыбой для домашних питомцев обнаружили большую концентрацию «вечных химикатов»

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Биология
# вечные химикаты
# домашние питомцы
# корма
# кошки
# ПФАС
# собаки
23 февраля, 10:00
Evgenia Vavilova

Ученые нашли «криптонит» против постельных клопов

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Биология
# вода
# клопы
# поверхностное натяжение
26 февраля, 12:20
Татьяна Зайцева

Анализы мочи шимпанзе отчасти подтвердили гипотезу о «пьяной обезьяне»

Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.

Биология
# алкоголь
# ферментация
# фрукты
# шимпанзе
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
4 Комментария
Имя Фамилия
Имя Фамилия
5 минут назад
-
0
+
Все как раз очень логично в исследовании! Любой вид животных пытается захватить максимальное пространство. Для этого он часто уничтожает своих конкурентов. И только природный механизм не позволяет одному виду уничтожить все живое. Это касается всех видов, КРОМЕ человека. Человек - единственный вид, который может уничтожить вообще весь мир. Таким образом, вполне логично, что когда цивилизация достигает такого уровня развития, когда может уничтожить саму себя - она это рано или поздно сделает! И я думаю, что скорее рано, чем поздно. Собственно, мы уже на пороге. Вопрос только в том, ЧТО именно уничтожит нашу цивилизацию: супервирус (с высокой вирулентностью, большим латентным периодом и высокой смертностью), матрица (с добровольным или принудительным уходом в нее), взбесившиеся роботы, Скайнет (Маск уже начал его строить) или обычный "тупой слабый ИИ", который просто в какой-то момент решит, что для увеличения своих "бонусов" (или за что он там борется с подкреплением?) ему нужно уничтожить человечество.
Ответить
-
0
+
    Александр Березин
    Александр Березин
    24 секунды назад
    -
    0
    +
    Имя, "Любой вид животных пытается захватить максимальное пространство. Для этого он часто уничтожает своих конкурентов. И только природный механизм не позволяет одному виду уничтожить все живое. Это касается всех видов, КРОМЕ человека. Человек - единственный вид, который может уничтожить вообще весь мир." Если не секрет: 1. Как конкретно человек может уничтожить весь мир? Ну вот как вы себе представляете ликвидацию им, например, бактерий и архей, технически? 2. Почему природные механизмы не помешали фотосинтетикам устроить кислородную катастрофу? "Таким образом, вполне логично, что когда цивилизация достигает такого уровня развития, когда может уничтожить саму себя - она это рано или поздно сделает!" А как именно цивилизация сегодня могла бы уничтожить себя, технически, если не секрет?
    Ответить
    -
    0
    +
Петр Дубоделов
Петр Дубоделов
8 минут назад
-
0
+
5000 лет - очень оптимистично, потому что способность нашей технологической цивилизации просуществовать еще 4800 лет в свете накопленных противоречий - под большим вопросом. Как пример, мы не возобновляемую энергию в биткойны перегоняем.
Ответить
-
0
+

Последние новости:

  1. Океанологи предложили единую классификацию крупных речных плюмов

    27 февраля, 16:30

  2. Иранские физики рассчитали, что технологические цивилизации существуют не больше пяти тысяч лет

    27 февраля, 15:52

  3. Психиатр рассказала, как избежать расстройств пищевого поведения

    27 февраля, 13:26

  4. У гусениц нашли еще один способ обманывать муравьев

    27 февраля, 11:52
Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Последние комментарии

Александр Березин
24 секунды назад
Имя, "Любой вид животных пытается захватить максимальное пространство. Для этого он часто уничтожает своих конкурентов. И только природный

Иранские физики рассчитали, что технологические цивилизации существуют не больше пяти тысяч лет

Александр Березин
2 минуты назад
Петр, "способность нашей технологической цивилизации просуществовать еще 4800 лет в свете накопленных противоречий - под большим вопросом" Если не

Иранские физики рассчитали, что технологические цивилизации существуют не больше пяти тысяч лет

Имя Фамилия
5 минут назад
Все как раз очень логично в исследовании! Любой вид животных пытается захватить максимальное пространство. Для этого он часто уничтожает своих

Иранские физики рассчитали, что технологические цивилизации существуют не больше пяти тысяч лет

Петр Дубоделов
8 минут назад
5000 лет - очень оптимистично, потому что способность нашей технологической цивилизации просуществовать еще 4800 лет в свете накопленных

Иранские физики рассчитали, что технологические цивилизации существуют не больше пяти тысяч лет

Илья Кучеров
12 минут назад
Сначала пусть до Луны хоть долетят.

Lockheed Martin создаст компактный ядерный реактор для первой базы на Луне

Имя Фамилия
19 минут назад
Так и не рассказала, как избежать. :-( Рассказала только, что надо идти к доктору и лечиться. "Психиатр рассказала, как избежать расстройств пищевого

Психиатр рассказала, как избежать расстройств пищевого поведения

Foxtrot Uniform
25 минут назад
Хусейн, ну пакистанцам, индусам и афганцам арабы очень даже помогают. Тем, что дают им возможность работать и зарабатывать. Кто мешает африканцам

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

Николай Цыгикало
53 минуты назад
Viacheslav, «Для информации: любая ракета для вывода на низкую околоземную орбиту груза (НОО, ~200-400 км) должна развить первую космическую скорость —

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

Николай Цыгикало
57 минут назад
Иван, да, может быть. Причины этих странностей мне неизвестны.

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

Николай Цыгикало
1 час назад
Viacheslav, при запуске МБР говорить о гиперзвуковой движении не приходится в силу сильной разреженности среды, в которой достигается гиперзвуковая

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

Dmitriy
1 час назад
И как же снижение экологической нагрузки влияет на печать и попадание пластика в море, если лодки печатают из пластика и соответственно они будут

Напечатан первый в мире шестиметровый катамаран для открытой воды

Stas Kozyrev
1 час назад
Сергей, баллистическая ракета, приспособленная к старту с воздуха не есть полноценное гиперзвуковое оружие. Не всё оружие, что летает в несколько

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

Dmitriy
1 час назад
А как же разговоры про вымирание? Через 30лет их может и не стать в некоторых регионах. И они не путают с разными осами и шмелями?

Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

Иван Колупаев
2 часа назад
Хусейн, а нафига им помогать беднякам африки?

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

Хусейн
2 часа назад
С катушек слетели саудиты, деньги девать блин им некуда. Лучше бы беднякам Африки помогли..

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

Filin Foll
2 часа назад
Alexander, а ещё США применяли "дискомбомбулятор"!!!🤣🤣🤣

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

Александр Речкин
3 часа назад
«Зеркальную линию» уже заморозили или переориентировали — не факт, что и это построят.

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

Имя Фамилия
3 часа назад
"Дом в 1000 этажей" Ян Вайс. :-) Отличная книга. Уже можно будет не выходить из дома вообще. Да и смысла выходить нет: пока на лифте доедешь до низу -

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

Cyber Man
4 часа назад
Пахнет сексом, нраица

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

Иван Колупаев
4 часа назад
Николай, да пресс-релиз небось перепечатали, как тут ниже высказались, "для лохов", отсюда и изнасилования журналистов ))

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно