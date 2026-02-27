Иранские физики рассчитали, что технологические цивилизации существуют не больше пяти тысяч лет

Исходя из парадокса Ферми, исследователи попробовали рассчитать, за какое время цивилизация перестает быть технологичной. Результаты не очень оптимистичны: если им верить, через 4800 лет земная цивилизация может исчезнуть.

Как не раз писал Naked Science, вне России парадокс Циолковского-Ферми известен как парадокс Ферми, по имени физика, сформулировавшего его существенно позже Циолковского и, в отличие от последнего, не предложившего сразу же решения парадокса. Авторы новой работы, текст которой выложен на сервере препринтов Корнеллского университета, следуют в том же фарватере, пытаясь найти решение парадокса Ферми без решения Циолковского.

Они начали с констатации очень большого числа потенциально обитаемых планет в Галактике. Последние открытия экзопланет действительно показывают, что тел, по размерам близких к Земле, в зонах обитаемости довольно много. Хотя итоговая оценка таких миров у авторов новой работы крайне консервативна: на сотню миллиардов звезд они предполагают возможным до миллиона обитаемых планет за всю историю нашей галактики. Цифра эта кажется большой, но исследователи обратили внимание: вопрос «где же все эти цивилизации» возможен, только если мы предполагаем, что каждая из них существует длительное время. Если же за дюжину миллиардов лет такие цивилизации возникли миллион раз, а затем быстро исчезали, вопрос решается сам собой.

Ученые не стали рассматривать в деталях космическую экспансию таких цивилизаций, попробовав рассчитать их срок жизни, в основном опираясь на электромагнитные сигналы от внеземлян, подобные тем, что ищет SETI. У них получилось, что при существовании цивилизаций больше пяти тысяч лет мы уже должны были бы обнаружить как минимум одну внеземную в нашей галактике. Причем это консервативная оценка «сверху»: фактически математический аппарат авторов позволяет и намного меньшее время существования технологической цивилизации. По их критериям, на Земле такая существует пока всего лишь 200 лет.

В работе есть ряд интересных моментов. В частности, предположение о том, что на каждой подходящей планете сравнительно быстро должна возникнуть жизнь, звучит разумно. Авторы верно отметили, что на это указывает «загрязненность» Вселенной органическими молекулами, на базе которых может возникнуть ДНК/РНК или любая другая самовоспроизводящаяся сложная молекула.

Однако их итоговый вывод вызывал вопросы. Если технологическая цивилизация не может существовать более пяти тысяч лет, то получается, что она менее живуча, чем предшествовавшие ей неолитические цивилизации. Ведь те заведомо существовали уже семь-восемь тысяч лет назад (Чатал-Хююк и так далее). Те же папуасы Новой Гвинеи, исходя из следов их материальной культуры и возделываемых растений, в целом живут в рамках одной неолитической цивилизации порядка десяти тысяч лет.

Ну а палеолитические общества оказываются и вовсе несоразмеримо устойчивее технологических цивилизаций. Скажем, для Homo sapiens только археологически несомненные следы существования тянутся в прошлое на треть миллиона лет (генетики же называют и более древние даты). Получается, человек до технологической цивилизации прожил во много десятков раз дольше, чем может прожить с ней до ее гибели.

Это выглядит контринтуитивным выводом, потому что люди палеолита имели намного меньшую численность и меньшую способность адаптации к резким изменениям внешних условий. Обычно эволюция и видов, и обществ идет от меньшей устойчивости к опасным событиям к большей: древние цивилизации рушились от длительных засух, что для современной цивилизации технически невозможно. Популяции людей прошлого неоднократно погибали в полном составе из-за изменившихся внешних условий, но мы не найдем ни одного современного технически развитого народа, с которым такое произошло бы в последние 200 лет. А новая работа показывает противоположную картину: технологическая цивилизация должна рушиться от чего-то неизвестного на таких отрезках времени, на которых цивилизация нетехнологическая вполне способна выжить.

