Ежедневная чашка кофе снизила риск аритмии в клинических испытаниях
Кофе — любимый напиток многих людей, но врачи традиционно советуют пациентам с мерцательной аритмией, или фибрилляцией предсердий, избегать кофеина, чтобы не спровоцировать симптомы этого распространенного нарушения сердечного ритма, способного привести к инсульту и преждевременной смерти. Однако результаты клинических испытаний, которые провела международная группа кардиологов, поставили эту рекомендацию под сомнение.
Свежая статья, посвященная изучению связи между фибрилляцией предсердий и употреблением кофе, вышла в журнале JAMA. К исследованию привлекли 200 пациентов из США, Канады и Австралии с персистирующей мерцательной аритмией — стойкой формой этого нарушения. Все участники прошли процедуру электрической кардиоверсии, при которой с помощью синхронного электрического разряда восстанавливают нормальный ритм сердца.
В дальнейшем пациентов случайным образом распределили на две группы. В одной участники ежедневно выпивали не менее одной чашки кофе с кофеином или порции эспрессо, а в другой испытуемые отказались от кофе и других кофеиносодержащих продуктов. Состояние пациентов отслеживали на протяжении полугода. Каждый случай повторения мерцательной аритмии подтверждали врачи с помощью электрокардиограммы или специализированных кардиомониторов.
Результаты наблюдений удивили кардиологов. В группе людей, употреблявших кофе, рецидивы мерцательной аритмии зафиксировали у 47%, тогда как среди отказавшихся от напитка доля достигала 64%. Таким образом, риск повторных случаев фибрилляции предсердий у первых оказался на 39% ниже.
«Это противоречит распространенному среди врачей и пациентов мнению о том, что кофе усугубляет нарушения сердечного ритма, такие как мерцательная аритмия. Медики всегда рекомендовали людям с этим заболеванием минимизировать потребление кофе. Однако наше исследование показало, что кофе не только безопасен, но и, вероятно, обладает защитным действием», — заявил кардиолог Кристофер Вонг из Аделаидского университета (Австралия), один из авторов научной работы.
По словам исследователей, эффект, вероятно, связан с несколькими факторами. Кофеин обладает мягким мочегонным действием, что может способствовать снижению артериального давления и нагрузки на сердце. Кроме того, люди, пьющие кофе, могут реже употреблять другие напитки, менее полезные для здоровья, и быть более физически активными, что тоже уменьшает вероятность эпизодов мерцательной аритмии. Наконец, кофе содержит целый ряд биологически активных соединений с противовоспалительными свойствами, что также играет положительную роль.
Кардиологи подчеркнули важность полученных результатов, хотя отметили ряд ограничений в своей работе и предупредили, что предполагаемые преимущества не распространяются на высокие дозы кофеина и синтетические продукты с ним.
«Судя по нашим данным, пациенты с мерцательной аритмией могут без опасений продолжать пить кофе. Более того, стоит даже рассмотреть вопрос о том, чтобы рекомендовать умеренное потребление кофе страдающим аритмией, которые ранее его избегали», — заключил Вонг.
