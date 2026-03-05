Уведомления
Дендрохронологи рассказали, где Страдивари брал дерево для своих скрипок
За право называть себя родиной легендарных скрипок Страдивари долгие годы спорили несколько европейских стран. Исследователи из Швейцарии, Франции, Словении заявляли, что именно их леса послужили материалом для инструментов с неповторимым звучанием. Теперь история получила новый поворот. Международная команда изучила годичные кольца почти на 300 скрипках итальянского мастера и выяснила, в каком конкретно места Страдивари брал материал для своих лучших творений.
Антонио Страдивари — мастер по изготовлению смычковых инструментов, который жил на рубеже XVII и XVIII веков в итальянском городе Кремона. За свою долгую жизнь он изготовил более 800 изделий. Большинство из них — скрипки, но были еще виолончели, альты, гитары и даже одна арфа.
Сегодня его творения не просто музыкальный инвентарь. Это своего рода артефакты, а также инвестиции и культурные ценности; их используют на концертах, выставляют в музеях и продают на аукционах. Самые известные экземпляры стоят миллионы долларов. Одна из главных причин такой цены — уникальное, ни с чем не сравнимое звучание.
Особенно важна верхняя дека — она играет ключевую роль в формировании резонанса и тембра инструмента. Обычно верхнюю деку вырезают из ели. Плотность, жесткость, структура дерева — все это напрямую влияет на голос будущей скрипки. Поэтому выбор древесины для Страдивари имел первостепенное значение.
Долгое время считалось, что Страдивари в качестве материала использовал привозную древесину из Швейцарии или даже с Балкан. Италию особо в расчет не брали. Однако все изменила научная работа по годичным кольцам международной команды дендрохронологов под руководством Мауро Бернабеи (Mauro Bernabei) из Института биоэкономики при Национальном исследовательском совете Италии, опубликованная в журнале Dendrochronologia. Ученые проанализировали 314 рядов годичных колец на 284 скрипках Страдивари и узнали, в каком географическом регионе произрастала древесина, послужившая их основой.
Изучением и анализом годичных колец деревьев занимается наука дендрохронология. Каждый год дерево наращивает новое кольцо. Если год выдался дождливым и теплым, кольцо получается широким. Если засушливым — узким. Их чередование создает уникальный рисунок, как отпечаток пальца. По нему можно определить не только возраст дерева, но и место, где оно росло, потому что климат в разных регионах различается.
Проще говоря, последовательность колец на спиле похожа на штрихкод, который отражает климатические условия каждого года жизни дерева. Эти штрихкоды можно легко измерить и сравнить между собой.
Изначально собрать такую «базу отпечатков» со скрипок Страдивари решил специалист по дендрохронологии Джон Тофэм (John Topham). Он потратил на это десятилетия и измерил кольца на 284 скрипках великого итальянца. Перед смертью в 2025 году Тофэм передал все свои записи коллеге Мауро Бернабеи, который и завершил начатое.
Чтобы понять, где росли деревья, используемые для скрипок Страдивари, нужно было сравнить узоры с инструментов с образцами древесины из разных регионов. Команда Бернабеи обратилась к Международному банку данных древесных колец, где собрана информация о кольцах более чем из 6000 точек по всему миру. В этой базе хранятся данные не только о современных деревьях, но и о старой древесине — например, строительных балках, которые использовали при возведении церквей и замков.
Исследователи сгруппировали скрипки со схожими кольцами и создали для каждой группы усредненный образец. Затем эти образцы сравнили с образцами из базы данных.
Для половины скрипок — особенно тех, которые изготовлены до 1700 года — ученые не смогли точно определить регион происхождения, лишь сузили круг до Швейцарии и Австрии. Для оставшейся части экземпляров это место удалось вычислить.
Бернабеи и его коллеги получили убедительные совпадения с деревьями из высокогорных лесов долины Валь-ди-Фьемме в итальянском регионе Трентино. Почти все скрипки из этой группы относятся к так называемому золотому веку Страдивари — периоду с 1700 по 1725 год. Именно тогда мастер создал свои самые лучшие и дорогие творения. Ученые предположили, что, найдя идеальный источник древесины в Валь-ди-Фьемме, Страдивари больше его не менял. Качество материала позволило полностью раскрыть свой талант.
Впрочем, эксперты предупредили, что дело не только в дереве. Само по себе оно не гарантирует выдающегося звучания. Секрет инструментов Страдивари — в сочетании превосходной древесины и мастерства, которое позволило полностью раскрыть ее акустические возможности.
