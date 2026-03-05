  • Добавить в закладки
5 марта, 09:47
Игорь Байдов
15

Дендрохронологи рассказали, где Страдивари брал дерево для своих скрипок

❋ 4.1

За право называть себя родиной легендарных скрипок Страдивари долгие годы спорили несколько европейских стран. Исследователи из Швейцарии, Франции, Словении заявляли, что именно их леса послужили материалом для инструментов с неповторимым звучанием. Теперь история получила новый поворот. Международная команда изучила годичные кольца почти на 300 скрипках итальянского мастера и выяснила, в каком конкретно места Страдивари брал материал для своих лучших творений.

История
# Антонио Страдивари
# музыкальные инструменты
# скрипка
Страдивари
Страдивари на гравюре XIX века / © Wikimedia Commons, Lampronia Auxilius

Антонио Страдивари — мастер по изготовлению смычковых инструментов, который жил на рубеже XVII и XVIII веков в итальянском городе Кремона. За свою долгую жизнь он изготовил более 800 изделий. Большинство из них — скрипки, но были еще виолончели, альты, гитары и даже одна арфа. 

Сегодня его творения не просто музыкальный инвентарь. Это своего рода артефакты, а также инвестиции и культурные ценности; их используют на концертах, выставляют в музеях и продают на аукционах. Самые известные экземпляры стоят миллионы долларов. Одна из главных причин такой цены — уникальное, ни с чем не сравнимое звучание. 

Особенно важна верхняя дека — она играет ключевую роль в формировании резонанса и тембра инструмента. Обычно верхнюю деку вырезают из ели. Плотность, жесткость, структура дерева — все это напрямую влияет на голос будущей скрипки. Поэтому выбор древесины для Страдивари имел первостепенное значение.

Долгое время считалось, что Страдивари в качестве материала использовал привозную древесину из Швейцарии или даже с Балкан. Италию особо в расчет не брали. Однако все изменила научная работа по годичным кольцам международной команды дендрохронологов под руководством Мауро Бернабеи (Mauro Bernabei) из Института биоэкономики при Национальном исследовательском совете Италии, опубликованная в журнале Dendrochronologia. Ученые проанализировали 314 рядов годичных колец на 284 скрипках Страдивари и узнали, в каком географическом регионе произрастала древесина, послужившая их основой.

Скрипка Страдивари
Скрипка Страдивари, 1715 год. Экспонируется в Музее скрипки в Кремоне / © Courtesy of the Violin Museum

Изучением и анализом годичных колец деревьев занимается наука дендрохронология. Каждый год дерево наращивает новое кольцо. Если год выдался дождливым и теплым, кольцо получается широким. Если засушливым — узким. Их чередование создает уникальный рисунок, как отпечаток пальца. По нему можно определить не только возраст дерева, но и место, где оно росло, потому что климат в разных регионах различается.

Проще говоря, последовательность колец на спиле похожа на штрихкод, который отражает климатические условия каждого года жизни дерева. Эти штрихкоды можно легко измерить и сравнить между собой.

Изначально собрать такую «базу отпечатков» со скрипок Страдивари решил специалист по дендрохронологии Джон Тофэм (John Topham). Он потратил на это десятилетия и измерил кольца на 284 скрипках великого итальянца. Перед смертью в 2025 году Тофэм передал все свои записи коллеге Мауро Бернабеи, который и завершил начатое. 

Чтобы понять, где росли деревья, используемые для скрипок Страдивари, нужно было сравнить узоры с инструментов с образцами древесины из разных регионов. Команда Бернабеи обратилась к Международному банку данных древесных колец, где собрана информация о кольцах более чем из 6000 точек по всему миру. В этой базе хранятся данные не только о современных деревьях, но и о старой древесине — например, строительных балках, которые использовали при возведении церквей и замков.

Исследователи сгруппировали скрипки со схожими кольцами и создали для каждой группы усредненный образец. Затем эти образцы сравнили с образцами из базы данных. 

Для половины скрипок — особенно тех, которые изготовлены до 1700 года — ученые не смогли точно определить регион происхождения, лишь сузили круг до Швейцарии и Австрии. Для оставшейся части экземпляров это место удалось вычислить.

Валь-ди-Фьемме
Панорама долины Валь-ди-Фьемме / © Wikimedia Commons

Бернабеи и его коллеги получили убедительные совпадения с деревьями из высокогорных лесов долины Валь-ди-Фьемме в итальянском регионе Трентино. Почти все скрипки из этой группы относятся к так называемому золотому веку Страдивари — периоду с 1700 по 1725 год. Именно тогда мастер создал свои самые лучшие и дорогие творения. Ученые предположили, что, найдя идеальный источник древесины в Валь-ди-Фьемме, Страдивари больше его не менял. Качество материала позволило полностью раскрыть свой талант.

Впрочем, эксперты предупредили, что дело не только в дереве. Само по себе оно не гарантирует выдающегося звучания. Секрет инструментов Страдивари — в сочетании превосходной древесины и мастерства, которое позволило полностью раскрыть ее акустические возможности.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
506 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
История
# Антонио Страдивари
# музыкальные инструменты
# скрипка
3 марта, 14:06
Комментарии

