4 марта, 11:49
Андрей Серегин
4

Левши оказались более конкурентоспособны, чем правши

❋ 4.4

В некоторых конкурентных сферах, например в спорте, считается, что левши преуспевают больше, чем правши. Ученые из Италии проверили и подтвердили эту гипотезу.

Памятник Левше в Туле / © Сергей Себелев

Согласно эволюционно-стабильной стратегии, 90% населения — правши, а оставшиеся 10% — левши. Такое неравномерное распределение закреплено эволюционно, поскольку дает преимущества обеим группам, но в разных контекстах. Правши, составляющие большинство, получают выигрыш в ситуациях кооперации и социальной координации, тогда как левши, будучи меньшинством, имеют преимущество в конкурентных взаимодействиях. Их поведение и двигательные паттерны менее предсказуемы для правшей, что создает эффект неожиданности, особенно значимый в спортивных единоборствах или конфликтных ситуациях.

Коллектив ученых из Италии поставил перед собой задачу эмпирически проверить, действительно ли леворукость связана с повышенной склонностью к конкуренции, а также оценить влияние пола на эту взаимосвязь, поскольку ранее выдвигались предположения о гормональных механизмах, в частности о связи леворукости с более высоким уровнем тестостерона. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Для проверки гипотезы ученые провели двухэтапное исследование. Первый этап представлял собой онлайн-опрос, в котором участвовали более тысячи человек. Они заполняли стандартизированные психологические опросники, включая Эдинбургский опросник для определения латерального коэффициента, многомерный опросник конкурентной ориентации, позволяющий оценить различные аспекты отношения к соперничеству, а также методики для диагностики личностных черт, уровня тревожности и депрессивных симптомов.

На втором этапе 48 отобранных участников, поровну разделенных на правшей и левшей, а также на мужчин и женщин, пригласили в лабораторию для выполнения теста на ловкость с использованием доски с колышками. Это позволило сопоставить субъективные данные о предпочтении руки, полученные при опросе, с объективными показателями моторной асимметрии и выяснить, какой из этих аспектов сильнее связан с психологическими характеристиками.

Результаты подтвердили гипотезу. Участники с более выраженным левосторонним предпочтением демонстрировали более высокие показатели по шкале конкурентной ориентации, которая отражает стремление к победе и доминированию любой ценой, а также по шкале саморазвивающей конкуренции, подразумевающей использование соревнований для личностного роста. В то же время правши оказались более склонны к избеганию конкуренции, движимому тревогой и страхом неудачи.

Что касается половых различий, мужчины в целом продемонстрировали более высокий уровень конкурентности по всем шкалам по сравнению с женщинами. При этом женщины показали более высокие баллы по нейротизму, тревоге и депрессии.

Также специалисты выяснили, что субъективный показатель предпочтения руки, полученный с помощью опросника, не коррелирует с объективным индексом ловкости, рассчитанным на основе времени выполнения теста с колышками. Более того, примерно у половины участников наблюдалось расхождение между самооценкой и реальными моторными способностями. Так, многие из тех, кто идентифицировал себя как правши, быстрее справлялись с заданием левой рукой.

Главное слабое место научной работы — значительный дисбаланс выборки по полу: среди участников онлайн-опроса женщины составляли более трех четвертей, а группа леворуких мужчин, представляющая особый интерес для проверки эволюционных гипотез, оказалась крайне малочисленной. Это не позволяет делать уверенные выводы о взаимодействии факторов пола и рукости и требует дальнейшей проверки на более сбалансированных выборках.

Андрей Серегин
58 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
Показать больше
