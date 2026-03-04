Уведомления
Левши оказались более конкурентоспособны, чем правши
В некоторых конкурентных сферах, например в спорте, считается, что левши преуспевают больше, чем правши. Ученые из Италии проверили и подтвердили эту гипотезу.
Согласно эволюционно-стабильной стратегии, 90% населения — правши, а оставшиеся 10% — левши. Такое неравномерное распределение закреплено эволюционно, поскольку дает преимущества обеим группам, но в разных контекстах. Правши, составляющие большинство, получают выигрыш в ситуациях кооперации и социальной координации, тогда как левши, будучи меньшинством, имеют преимущество в конкурентных взаимодействиях. Их поведение и двигательные паттерны менее предсказуемы для правшей, что создает эффект неожиданности, особенно значимый в спортивных единоборствах или конфликтных ситуациях.
Коллектив ученых из Италии поставил перед собой задачу эмпирически проверить, действительно ли леворукость связана с повышенной склонностью к конкуренции, а также оценить влияние пола на эту взаимосвязь, поскольку ранее выдвигались предположения о гормональных механизмах, в частности о связи леворукости с более высоким уровнем тестостерона. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.
Для проверки гипотезы ученые провели двухэтапное исследование. Первый этап представлял собой онлайн-опрос, в котором участвовали более тысячи человек. Они заполняли стандартизированные психологические опросники, включая Эдинбургский опросник для определения латерального коэффициента, многомерный опросник конкурентной ориентации, позволяющий оценить различные аспекты отношения к соперничеству, а также методики для диагностики личностных черт, уровня тревожности и депрессивных симптомов.
На втором этапе 48 отобранных участников, поровну разделенных на правшей и левшей, а также на мужчин и женщин, пригласили в лабораторию для выполнения теста на ловкость с использованием доски с колышками. Это позволило сопоставить субъективные данные о предпочтении руки, полученные при опросе, с объективными показателями моторной асимметрии и выяснить, какой из этих аспектов сильнее связан с психологическими характеристиками.
Результаты подтвердили гипотезу. Участники с более выраженным левосторонним предпочтением демонстрировали более высокие показатели по шкале конкурентной ориентации, которая отражает стремление к победе и доминированию любой ценой, а также по шкале саморазвивающей конкуренции, подразумевающей использование соревнований для личностного роста. В то же время правши оказались более склонны к избеганию конкуренции, движимому тревогой и страхом неудачи.
Что касается половых различий, мужчины в целом продемонстрировали более высокий уровень конкурентности по всем шкалам по сравнению с женщинами. При этом женщины показали более высокие баллы по нейротизму, тревоге и депрессии.
Также специалисты выяснили, что субъективный показатель предпочтения руки, полученный с помощью опросника, не коррелирует с объективным индексом ловкости, рассчитанным на основе времени выполнения теста с колышками. Более того, примерно у половины участников наблюдалось расхождение между самооценкой и реальными моторными способностями. Так, многие из тех, кто идентифицировал себя как правши, быстрее справлялись с заданием левой рукой.
Главное слабое место научной работы — значительный дисбаланс выборки по полу: среди участников онлайн-опроса женщины составляли более трех четвертей, а группа леворуких мужчин, представляющая особый интерес для проверки эволюционных гипотез, оказалась крайне малочисленной. Это не позволяет делать уверенные выводы о взаимодействии факторов пола и рукости и требует дальнейшей проверки на более сбалансированных выборках.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Исследователи из Пенсильванского университета напрямую зафиксировали и измерили коронные разряды на листьях деревьев во время прохождения грозового фронта. Ученые выяснили, что под воздействием сильного электрического поля кроны деревьев покрываются тысячами невидимых искр, которые работают как природный ионизатор и очищают атмосферу.
Если вы когда-либо использовали клейкую ленту, вам, вероятно, хорошо знаком резкий скрежет, который она издает, отклеиваясь от поверхности. Как показало новое исследование, этот звук вызывает череда крошечных ударных волн, которые возникают, когда поперечные трещины на ленте, двигаясь со сверхзвуковой скоростью, достигают ее края.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
