Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
25 сентября, 19:34
Рейтинг: +67
Посты: 154

Кофеин увеличил у людей число попыток решать сложные или неразрешимые задачи

Новое исследование показало, что кофеин может повысить настойчивость, когда люди выполняют трудные или неразрешимые задачи. Эффект оказался особенно выражен у людей, которые недавно пережили стресс.

Сообщество
# кофе
# кофеин
# настойчивость
# Психология
# фармакология
Употребление кофе во время работы / © pixabay
Употребление кофе во время работы / © pixabay

Согласно исследованию, опубликованному в Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental, кофеин может способствовать более активному стилю преодоления трудностей у людей. Это согласуется с результатами более ранних исследований на грызунах.

Кофеин — одно из самых потребляемых психоактивных веществ в мире. Исследования на животных показывали, что кофеин снижает «неподвижность» (immobility) во время поведенческих тестов на отчаяние. Позднее исследователи усомнились, что неподвижность в этих тестах обязательно отражает отчаяние. По мнению некоторых исследователей, снижение неподвижности может говорить о большей настойчивости или активном преодолении трудностей.

Ученые заинтересовались, что на самом деле измеряет снижение неподвижности. Также они хотели узнать, может ли кофеин изменить настойчивость людей во время сложных или невозможных испытаний. Авторы разработали комплекс экспериментов, которые помогут измерить стойкость у людей, которые употребляли или не употребляли кофеин.

В исследовании, разделенном на три эксперимента, участвовали 329 студентов Амхерст-колледжа (Amherst College). Исследователи использовали задачи, в которые включили нерешаемые компоненты. Это позволило измерить, как долго участники продолжали попытки после завершения решаемой части.

В первом эксперименте участников случайным образом разделили на три группы: кому-то выдали жевательную резинку с 40 миллиграммами кофеина, кому-то — жевательную резинку без кофеина, третья группа решала задачи без жевательной резинки. Прожевав жвачку в течение пяти минут, участники эксперимента выполнили два задания. В первом задании им нужно было найти объекты в сложном изображении, где один объект намеренно отсутствовал. В другом задании были анаграммы с одним неразрешимым словом. Исследователи измеряли настойчивость по времени, которое участники потратили на поиск решения после того, как были найдены все разрешимые предметы.

Согласно результатам первого эксперимента, дозы кофеина в 40 миллиграммов не повлияли ни на производительность, ни на стойкость. Судя по всему, кофеин не увеличивал время, которое испытуемые тратили на продолжение попыток.

Во время второго эксперимента дозу кофеина увеличили до 100 миллиграммов — примерно столько кофеина содержится в чашке крепкого кофе. Новая группа участников искала либо скрытые изображения, либо слова. Один из элементов в задании вновь отсутствовал. Участники, получившие 100 миллиграммов кофеина, проявили значительно большее упорство, решая задание на скрытую картинку. В среднем кофеин увеличил с 38% до 52% долю общего времени, затраченного на поиск несуществующего объекта. Однако кофеин не влиял на стойкость во время выполнения задания по поиску слов. Это может быть связано с различиями в структуре задач или их сложности.

В третьем эксперименте ученые хотели узнать, как стресс влияет на эффект кофеина. Исследователи использовали социально оцениваемую холодовую прессорную пробу — стандартный метод моделирования легкого психологического стресса. Во время теста участников просят держать руку в ледяной воде. Это повышает уровень кортизола, особенно через 20-30 минут после стрессового воздействия.

Пройдя стресс-тест с холодной водой или контрольное задание с теплой водой, участники жевали жвачку, содержащую 100 миллиграммов кофеина или без него. После этого испытуемые искали скрытые картинки. Оказалось, что стресс помогал лучше выполнять задания. Испытавшие стресс участники нашли семь имеющихся объектов быстрее, чем группа, не подвергавшаяся стрессу. 

Исследователи также заметили, что взаимодействие стресса и кофеина положительно влияло на настойчивость участников. Подвергшиеся стрессу испытуемые, которые получили кофеин, оказались более настойчивыми и тратили больше времени на поиск несуществующего объекта. Участники, которые подверглись стрессу, но не получили кофеин, оказались менее настойчивыми. При этом, в этом эксперименте, у участников, которые не подвергались стрессу, кофеин, вероятно, немного снижал настойчивость.

Исследователи отмечают, что при определенных обстоятельствах кофеин может положительно влиять на настойчивость во время выполнения заданий. Эффект кофеина, вероятно, может зависеть от уровня стресса. При этом, авторы работы отмечают, что исследование имеет некоторые ограничения. Авторы работы не учитывали привычку к кофеину у некоторых участников.

Кроме того, участники, выполняя задания, были ограничены по времени. Даже если они были настойчивыми, но выходили за временной лимит, этот результат не учитывался.

По словам исследователей, настойчивость — это сложное поведение, на которое влияют многие психологические и физиологические процессы. Кофеин может влиять на настойчивость, снижая усталость или меняя соотношение усилий и вознаграждения. Кофеин также может влиять на нейротрансмиттерные системы — дофамин, норадреналин и аденозин. Под вопросом остается влияние гормонов стресса, таких как кортизол.

Будущие исследования можно усовершенствовать, включив физиологические показатели или визуализацию мозга, чтобы лучше понять задействованные механизмы.

