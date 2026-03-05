Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Топ-15 стран по числу суперкомпьютеров в мировом рейтинге
Суперкомпьютеры сегодня используются повсюду — от прогнозирования погоды и проведения сложнейших симуляций до разработки систем искусственного интеллекта (ИИ) и решения оборонных задач.
Количество таких машин в стране служит показателем ее технологического и экономического потенциала, а также отражает приоритеты в области передовых научных исследований.
Инфографика выше основана на данных списка TOP500 за ноябрь 2025 года и ранжирует государства по числу установленных суперкомпьютеров.
США уверенно возглавляют рейтинг со 171 системой. Это в четыре раза больше, чем у занимающей второе место Япония, где насчитывается 43 суперкомпьютера. Следом идут Китай и Германия — по 40 систем у каждой страны.
Распределение заметно «перекошено» в сторону лидеров: на три первые страны приходится больше суперкомпьютеров, чем на все остальные 43 государства вместе взятые. В общей сложности 26 стран располагают пятью или меньшим числом систем, а 11 стран имеют всего по одному суперкомпьютеру.
Интересно, что небольшие по территории страны вовсе не обязательно отстают. Так, Сингапур имеет пять суперкомпьютеров — столько же, сколько Россия и Индия. Недавно сингапурское правительство запустило новый суперкомпьютерный центр, стремясь стать лидером Юго-Восточной Азии в сфере ИИ.
Спрос на суперкомпьютеры стремительно растет вместе с развитием искусственного интеллекта, обучение и функционирование которого требуют колоссальных вычислительных ресурсов — несопоставимых с возможностями обычных компьютеров.
Типы суперкомпьютеров могут различаться, но в целом все они предназначены для сверхбыстрой обработки огромных и сложных массивов данных. Благодаря этому они помогают принимать решения в таких областях, как здравоохранение, климатология и материаловедение. Именно поэтому суперкомпьютеры часто называют ключом к решению важнейших вызовов современности.
Северные страны Европы пошли по пути кооперации, предоставляя взаимный доступ к своим вычислительным ресурсам для «поддержки научного превосходства» и содействия достижению Целей устойчивого развития ООН.
Так, суперкомпьютер LUMI, расположенный в Финляндия и входящий в десятку самых мощных в мире (девятое место), изначально создавался как международный проект. Он управляется консорциумом из десяти стран — включая государства Северной Европы и Эстония — с целью совместного использования ресурсов и расширения доступа исследователей к передовым вычислительным мощностям.
В Европе при поддержке ЕС был создан центр RAISE, ориентированный на разработку новых ИИ-технологий, эффективно работающих на суперкомпьютерах. В то же время США усиливают сотрудничество с компаниями в сфере ИИ, оснащая национальные лаборатории все более мощными вычислительными кластерами.
