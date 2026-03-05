Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Hyundai представила пожарного робота, способного выдерживать температуру до 800°C

Южнокорейский автопроизводитель представил нового пожарного робота. Разработка стала результатом сотрудничества Hyundai Motor Company с компаниями Kia, Hyundai Rotem, Hyundai Mobis и Национальным пожарным агентством. Машина способна работать в условиях экстремальных температур, взрывной опасности, токсичных газов и плотного задымления — там, где каждый шаг может стоить пожарным жизни.

Hyundai представила пожарного робота, способного выдерживать температуру до 800°C / © Hyundai Motor Group

Пожарный робот создан на базе HR-SHERPA — многоцелевой платформы беспилотного транспорта, изначально разработанной для военных операций. Он сочетает технологии электрической автономной мобильности с дистанционным управлением, усовершенствованными системами визуального наблюдения и интегрированным пакетом термозащиты, рассчитанным на экстремальные условия эксплуатации.

Чтобы безопасно функционировать при высоких температурах, корпус робота оснащен системой самораспыления воды для охлаждения и специальной теплоизоляционной конструкцией. Благодаря этому устройство способно выдерживать нагрев до 800 °C, сохраняя стабильную работу аккумулятора и бортовых электронных систем.

Продвинутая система автономного ассистирования позволяет роботу распознавать рельеф и препятствия, минимизируя риск столкновений в загроможденных, узких или изогнутых пространствах. Он способен развивать скорость до 50 километров в час и преодолевать барьеры высотой до 300 миллиметров.

Камера использует инфракрасные датчики коротковолнового и длинноволнового диапазонов, обеспечивая четкую тепловизионную картину в условиях пыли, дыма и экстремального жара. Благодаря этому операторы получают ясное представление о происходящем даже при практически нулевой видимости.

Робот оснащен пожарным рукавом высокого давления с фотолюминесцентными свойствами: он светится в темноте и густом дыму. Это помогает пожарным быстрее ориентироваться, определять направление входа и находить пути эвакуации.

Каждое из шести колес имеет собственный двигатель, что обеспечивает высокую маневренность, точное позиционирование и возможность разворота на 360 градусов в ограниченном пространстве.

В перспективе Hyundai планирует совместно с Национальным пожарным агентством и Национальным институтом пожарных исследований создать полностью автономную систему пожаротушения. Такая система сможет самостоятельно анализировать обстановку, выявлять источник возгорания, расставлять приоритеты, выбирать стратегию и рассчитывать наиболее эффективный способ ликвидации пожара — без участия человека.