Hyundai представила пожарного робота, способного выдерживать температуру до 800°C
Южнокорейский автопроизводитель представил нового пожарного робота. Разработка стала результатом сотрудничества Hyundai Motor Company с компаниями Kia, Hyundai Rotem, Hyundai Mobis и Национальным пожарным агентством. Машина способна работать в условиях экстремальных температур, взрывной опасности, токсичных газов и плотного задымления — там, где каждый шаг может стоить пожарным жизни.
Пожарный робот создан на базе HR-SHERPA — многоцелевой платформы беспилотного транспорта, изначально разработанной для военных операций. Он сочетает технологии электрической автономной мобильности с дистанционным управлением, усовершенствованными системами визуального наблюдения и интегрированным пакетом термозащиты, рассчитанным на экстремальные условия эксплуатации.
Чтобы безопасно функционировать при высоких температурах, корпус робота оснащен системой самораспыления воды для охлаждения и специальной теплоизоляционной конструкцией. Благодаря этому устройство способно выдерживать нагрев до 800 °C, сохраняя стабильную работу аккумулятора и бортовых электронных систем.
Продвинутая система автономного ассистирования позволяет роботу распознавать рельеф и препятствия, минимизируя риск столкновений в загроможденных, узких или изогнутых пространствах. Он способен развивать скорость до 50 километров в час и преодолевать барьеры высотой до 300 миллиметров.
Камера использует инфракрасные датчики коротковолнового и длинноволнового диапазонов, обеспечивая четкую тепловизионную картину в условиях пыли, дыма и экстремального жара. Благодаря этому операторы получают ясное представление о происходящем даже при практически нулевой видимости.
Робот оснащен пожарным рукавом высокого давления с фотолюминесцентными свойствами: он светится в темноте и густом дыму. Это помогает пожарным быстрее ориентироваться, определять направление входа и находить пути эвакуации.
Каждое из шести колес имеет собственный двигатель, что обеспечивает высокую маневренность, точное позиционирование и возможность разворота на 360 градусов в ограниченном пространстве.
В перспективе Hyundai планирует совместно с Национальным пожарным агентством и Национальным институтом пожарных исследований создать полностью автономную систему пожаротушения. Такая система сможет самостоятельно анализировать обстановку, выявлять источник возгорания, расставлять приоритеты, выбирать стратегию и рассчитывать наиболее эффективный способ ликвидации пожара — без участия человека.
Биологи получили прямые доказательства поедания косатками представителей собственного вида. Оторванные спинные плавники со следами больших зубов указали на охоту плотоядных китообразных на слабую соседнюю популяцию. Угроза смертельных нападений заставила рыбоядные группы косаток создавать неразлучные семейные кланы.
Исследователи смоделировали последствия распыления в марсианской атмосфере аэрозолей для создания искусственного парникового эффекта. Выяснилось, что это может привести к парадоксальному результату: вместо ожидаемого более комфортного климата будущая колония на «нагретой» Красной планете окажется посреди такого же лютого холода и притом окружена обезвоженным грунтом.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
