
Торговля нефтью через Ормузский пролив: инфографика по странам
Ормузский пролив остается одним из ключевых энергетических «узких мест» планеты. И экспортеры, и импортеры сырой нефти в значительной степени зависят от бесперебойных поставок через этот стратегический морской коридор.
Данная визуализация показывает, какие страны экспортируют сырую нефть через пролив — и, что еще важнее, какие государства принимают эти объемы. Источник данных — Управление энергетической информации США, показатели приведены за первый квартал 2025 года.
Нефтяные потоки через Ормузский пролив сосредоточены главным образом в руках нескольких производителей Персидского залива.
Саудовская Аравия обеспечивает наибольшую долю экспорта сырой нефти, проходящей через пролив, — 37,2% от общего объема.
За ней следуют:
- Ирак — 22,8%;
- Объединенные Арабские Эмираты — 12,9%;
- Иран — 10,6%;
- Кувейт — 10,1%.
В совокупности эти пять стран формируют 93,6% всех объемов сырой нефти, проходящих через пролив.
Такая концентрация подчеркивает, насколько глобальный нефтяной рынок привязан к добыче в Персидском заливе. На фоне недавней эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке и заявления Ирана о готовности атаковать любые суда, проходящие через пролив, под угрозой оказывается более 20% мировых нефтяных потоков.
Со стороны спроса картина еще более однозначна: Азия в подавляющей степени зависит от поставок через Ормузский пролив. На страны региона приходится 89,2% всех объемов сырой нефти, проходящей этим маршрутом.
В первом квартале 2025 года распределение выглядело следующим образом:
- Китай — 37,7% (крупнейший получатель с заметным отрывом);
- Индия — 14,7%;
- Южная Корея — 12%;
- Япония — 10,9%.
Таким образом, любая блокировка или серьезный сбой в работе Ормузского пролива непропорционально сильно ударит по азиатским экономикам — прежде всего по Китаю и Индии, которые вместе получают более половины всех объемов нефти, проходящих через этот стратегический водный путь.
