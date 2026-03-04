Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Торговля нефтью через Ормузский пролив: инфографика по странам

Ормузский пролив остается одним из ключевых энергетических «узких мест» планеты. И экспортеры, и импортеры сырой нефти в значительной степени зависят от бесперебойных поставок через этот стратегический морской коридор.

Торговля нефтью через Ормузский пролив: инфографика по странам / © Visual Capitalist

Данная визуализация показывает, какие страны экспортируют сырую нефть через пролив — и, что еще важнее, какие государства принимают эти объемы. Источник данных — Управление энергетической информации США, показатели приведены за первый квартал 2025 года.

Нефтяные потоки через Ормузский пролив сосредоточены главным образом в руках нескольких производителей Персидского залива.

Саудовская Аравия обеспечивает наибольшую долю экспорта сырой нефти, проходящей через пролив, — 37,2% от общего объема.

За ней следуют:

Ирак — 22,8%;

Объединенные Арабские Эмираты — 12,9%;

Иран — 10,6%;

Кувейт — 10,1%.

В совокупности эти пять стран формируют 93,6% всех объемов сырой нефти, проходящих через пролив.

Такая концентрация подчеркивает, насколько глобальный нефтяной рынок привязан к добыче в Персидском заливе. На фоне недавней эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке и заявления Ирана о готовности атаковать любые суда, проходящие через пролив, под угрозой оказывается более 20% мировых нефтяных потоков.

Со стороны спроса картина еще более однозначна: Азия в подавляющей степени зависит от поставок через Ормузский пролив. На страны региона приходится 89,2% всех объемов сырой нефти, проходящей этим маршрутом.

В первом квартале 2025 года распределение выглядело следующим образом:

Китай — 37,7% (крупнейший получатель с заметным отрывом);

Индия — 14,7%;

Южная Корея — 12%;

Япония — 10,9%.

Таким образом, любая блокировка или серьезный сбой в работе Ормузского пролива непропорционально сильно ударит по азиатским экономикам — прежде всего по Китаю и Индии, которые вместе получают более половины всех объемов нефти, проходящих через этот стратегический водный путь.