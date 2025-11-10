Научный взгляд на «ретроградный Меркурий»

С 9 по 20 ноября продлится период «ретроградного Меркурия». В народе считается, что явление приводит к сбоям в технике, недопониманию в общении и прочим жизненных неурядицам. Что стоит за популярным понятием, действительно ли планета может влиять на нашу повседневность, или это просто иллюзия, имеющая психологические корни — рассказали эксперты Пермского Политеха.

Ретроградное движение Меркурия — это реальное и регулярно наблюдаемое астрономическое событие, которое происходит от трех до четырех раз в год. С научной точки зрения это — оптическая иллюзия, вызванная орбитальной механикой.

— Земля и Меркурий движутся вокруг Солнца с разной скоростью. Ключевое различие заключается в их орбитальных периодах: Меркурий совершает полный оборот вокруг всего за 88 земных дней, в то время как Земле на это требуется 365. Однако в те периоды, когда эти планеты, двигаясь по своим траекториям, оказываются на одной линии со светилом, возникает специфический геометрический эффект. Из-за изменения угла наблюдения с Земли кажется, что Меркурий на фоне далекой звездной сферы замедляет свое прямое движение, останавливается и начинает смещаться в обратном направлении, описывая петлю. Это кажущееся попятное движение и называется ретроградным. То есть он не меняет направление своего реального движения в космосе, это лишь оптический обман, порожденный изменением позиции наблюдателя на Земле при ее движении вокруг Солнца, — рассказывает Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха.

Такая «космическая погоня» — не резкий маневр, а крайне медленный процесс, который длится около трех недель. Чтобы его увидеть, нужна неподвижная система отсчета — созвездия. Но и этого мало: требуется сравнивать точное положение Меркурия на фоне одних и тех же «небесных тел» ночь за ночью.

— Для невооруженного глаза, который видит Меркурий просто как тусклую «звездочку» в сумеречных лучах Солнца, эти ежесуточные смещения почти незаметны. Астрономы в древности смогли открыть этот феномен лишь благодаря многомесячным скрупулезным наблюдениям и фиксации данных. Для современного человека, не ведущего астрономический дневник, ретроградное движение Меркурия остается теоретическим явлением, а не зрелищным событием на ночном небе, — объясняет Евгений Бурмистров.

В другое время, а это большая часть года, Меркурий находится в так называемом прямом движении, то есть мы наблюдаем его обычное, поступательное перемещение по орбите с востока на запад относительно звезд. По словам ученых Пермского Политеха, ретроградность — это не аномалия, а закономерная и предсказуемая фаза в цикле наблюдения за планетой с Земли.

Если само явление — лишь иллюзия, может ли оно как-то физически влиять на нашу планету? Эксперты поясняют, что любое реальное воздействие небесных тел на Землю связано только с фундаментальными физическими взаимодействиями: гравитацией (как Луна вызывает приливы), излучением (как солнечный свет и тепло) или магнитными полями — невидимыми силовыми областями, защищающими Землю от космической радиации, как щит. Никаких других известных науке физических механизмов не существует.

— Гравитационное влияние любого объекта зависит от его массы и расстояния до Земли. Меркурий — одна из самых маленьких и легких планет Солнечной системы. Рассчитанная сила его притяжения настолько мала, что она находится далеко за порогом чувствительности даже самых точных современных приборов, — комментирует эксперт в области астрономии.

Что касается других видов воздействия, то и здесь картина однозначна.

— Магнитное поле Меркурия крайне слабое и не способно хоть как-то влиять на процессы, происходящие на Земле. И никаких других воздействий со стороны этой планеты на Землю нет, — дополняет Виталий Максименко, доцент кафедры «Общая физика» ПНИПУ, кандидат физико-математических наук, доцент.

Стоит отметить, что ретроградные периоды не связаны с усилением магнитных бурь на Земле. Это природное явление возникает исключительно из-за солнечной активности, подчиняющейся собственным циклам.

Не существует также и механизма со стороны астрономического явления, который мог бы вызвать физиологические изменения в организме человека.

— Нет никаких научных данных, подтверждающих, что видимое положение Меркурия на небе способно влиять на биохимию мозга, работу нервной системы или наше эмоциональное состояние, — говорит Евгений Бурмистров.

Если событие не имеет физического обоснования, как тогда объяснить его устойчивую популярность? Ответ следует искать не в космосе, а в становлении человеческой культуры. Исторически это понятие впервые начало использоваться в середине XVIII века, в том числе в британских сельскохозяйственных альманахах для планирования сельскохозяйственных работ. В викторианскую эпоху интерес к астрологии усилился, и ретроградный Меркурий стал связываться с неблагоприятными событиями и «дурными предзнаменованиями». И сегодня, в эпоху технологий, людям по-прежнему свойственно искать простые объяснения сложных жизненных ситуаций. Однако секрет живучести этого мифа кроется не в астрономии, а в особенностях работы социальных механизмов.

— Социальные сети и СМИ лишь усиливают этот эффект, тиражируя мемы, инфографику и «страшилки» о ретроградном Меркурии, создавая коллективное ожидание проблем и формируя своего рода модный тренд. Если же люди в это время действительно чувствуют себя более рассеянными или сталкиваются с чередой мелких неудач, то причины почти всегда стоит искать не в космосе, а в земных факторах: уровне повседневного стресса, накопленной усталости, сезонных изменениях или простых статистических случайностях, — поясняет Константин Антипьев, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, кандидат социологических наук.

