Кофеин улучшил настроение, но не всегда
Немецкие исследователи изучили взаимосвязь между потреблением кофеина и эмоциональным состоянием. Чашка кофе действительно улучшает настроение, но большое значение имеют время суток и некоторые индивидуальные обстоятельства.
Кофеин давно и хорошо известен своей способностью улучшать настроение, повышать работоспособность и снижать чувство усталости. Это не раз подтверждалось в контролируемых лабораторных экспериментах, но о влиянии кофеина на эмоциональное состояние в реальных условиях наука знает гораздо меньше. Психологи из Билефельдского университета (Германия) решили восполнить этот пробел.
Участников в возрасте от 18 до 25 лет в первом исследовании и от 18 до 29 лет во втором просили несколько раз в день с помощью смартфонов отвечать на короткие вопросы о своем настроении, употреблении напитков, содержащих кофеин, режиме дня и качестве сна. При этом мужчины и женщины по-прежнему вели обычную жизнь: учились, отдыхали или работали. Первое исследование длилось 15 дней, второе — почти месяц.
Исследователи обнаружили, что потребление кофеина, как правило, сопровождалось усилением положительных эмоций, но только если это происходило утром. Днем эффективность значительно снижалась или вовсе исчезала. Под вечер чашка кофе снова могла улучшить настроение, но уже не настолько сильно: эффект был примерно на треть ниже утреннего. Индивидуальные различия — депрессивные симптомы, тревожность или качество сна — не оказали значительного влияния на отношение между потреблением кофеина и уровнем положительных эмоций.
Кроме того, исследование показало: наилучшее воздействие на настроение оказывала чашка кофе, выпитая в одиночестве. По всей видимости, это связано с тем, что в таких ситуациях люди могут лучше сосредоточится на своих ощущениях.
Важную роль играют не только биологические свойства кофеина, но и само ожидание позитивного эффекта, ведь все мы уверены, что кофе бодрит и заставляет наконец проснуться. Кроме того, особенно сильное влияние кофеина на настроение в утренние часы может быть связано с тем, что он участвует в подстройке естественных циркадных ритмов, предположили ученые в статье для журнала Scientific Reports.
Они также обратили внимание на то, что использовали данные самоотчетов испытуемых, которые могли быть предвзятыми, а наблюдательный характер исследования ограничил причинно-следственные выводы. Кроме того, в обеих выборках было значительно больше женщин: в первом эксперименте — 85,2 процента, во втором — 86,0 процентов. Это тоже не позволяет интерпретировать результаты однозначно.
Кофеин — природный алкалоид, который содержится в кофе, чае, какао, энергетиках и шоколаде. Он действует как стимулятор, блокируя аденозиновые рецепторы в головном мозге. Снижая действие аденозина — химического вещества, которое вызывает сонливость и связано с депрессией и тревожностью, — кофеин повышает уровень норадреналина и дофамина, что и улучшает настроение.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Медики ежегодно фиксируют рост числа случаев колоректального рака (КРР), одного из распространенных видов онкопатологий, в молодом возрасте. Американская коллегия гастроэнтерологов ранее рекомендовала начинать скрининг рака кишечника с 50 лет, но в 2018-м порог сдвинули до 45 лет (в России диапазон еще шире — с 40 лет). Как результат, в 2018-2022 годах число скрининговых обследований на КРР среди жителей США 45-49 лет увеличилось. Параллельно в той же возрастной группе стали чаще диагностировать злокачественные новообразования кишечника. Врачи до конца не понимали, следствие это более раннего скрининга или проявление тенденции к росту заболеваемости. Ситуацию прояснили два новых исследования специалистов Американского онкологического общества.
Группа исследователей из Австралии и Великобритании собрала и проанализировала десятки видео из соцсетей с какаду, а также провела эксперимент с попугаями из зоопарка, чтобы детально изучить их танцевальное поведение.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
В конце июня 2025 года автоматические телескопы проекта ATLAS обнаружили загадочное небесное тело, приближающееся к Солнцу на огромной скорости. Уже через несколько дней астрономы подтвердили, что это комета, и по совместительству третий в истории межзвездный объект, который прилетел к нам из-за пределов Солнечной системы. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о возможном происхождении кометы и объяснил, почему ей приписывают статус инопланетного зонда и враждебного НЛО.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
