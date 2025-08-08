Кофеин улучшил настроение, но не всегда

Немецкие исследователи изучили взаимосвязь между потреблением кофеина и эмоциональным состоянием. Чашка кофе действительно улучшает настроение, но большое значение имеют время суток и некоторые индивидуальные обстоятельства.

Кофеин давно и хорошо известен своей способностью улучшать настроение, повышать работоспособность и снижать чувство усталости. Это не раз подтверждалось в контролируемых лабораторных экспериментах, но о влиянии кофеина на эмоциональное состояние в реальных условиях наука знает гораздо меньше. Психологи из Билефельдского университета (Германия) решили восполнить этот пробел.

Участников в возрасте от 18 до 25 лет в первом исследовании и от 18 до 29 лет во втором просили несколько раз в день с помощью смартфонов отвечать на короткие вопросы о своем настроении, употреблении напитков, содержащих кофеин, режиме дня и качестве сна. При этом мужчины и женщины по-прежнему вели обычную жизнь: учились, отдыхали или работали. Первое исследование длилось 15 дней, второе — почти месяц.

Исследователи обнаружили, что потребление кофеина, как правило, сопровождалось усилением положительных эмоций, но только если это происходило утром. Днем эффективность значительно снижалась или вовсе исчезала. Под вечер чашка кофе снова могла улучшить настроение, но уже не настолько сильно: эффект был примерно на треть ниже утреннего. Индивидуальные различия — депрессивные симптомы, тревожность или качество сна — не оказали значительного влияния на отношение между потреблением кофеина и уровнем положительных эмоций.

Кроме того, исследование показало: наилучшее воздействие на настроение оказывала чашка кофе, выпитая в одиночестве. По всей видимости, это связано с тем, что в таких ситуациях люди могут лучше сосредоточится на своих ощущениях.

Важную роль играют не только биологические свойства кофеина, но и само ожидание позитивного эффекта, ведь все мы уверены, что кофе бодрит и заставляет наконец проснуться. Кроме того, особенно сильное влияние кофеина на настроение в утренние часы может быть связано с тем, что он участвует в подстройке естественных циркадных ритмов, предположили ученые в статье для журнала Scientific Reports.

Они также обратили внимание на то, что использовали данные самоотчетов испытуемых, которые могли быть предвзятыми, а наблюдательный характер исследования ограничил причинно-следственные выводы. Кроме того, в обеих выборках было значительно больше женщин: в первом эксперименте — 85,2 процента, во втором — 86,0 процентов. Это тоже не позволяет интерпретировать результаты однозначно.

Кофеин — природный алкалоид, который содержится в кофе, чае, какао, энергетиках и шоколаде. Он действует как стимулятор, блокируя аденозиновые рецепторы в головном мозге. Снижая действие аденозина — химического вещества, которое вызывает сонливость и связано с депрессией и тревожностью, — кофеин повышает уровень норадреналина и дофамина, что и улучшает настроение.

Денис Яковлев 61 статей Автор освещает темы, связанные с геологией, вулканологией и климатом. Пишет о наблюдаемых изменениях, теоретических моделях и последствиях для окружающей среды.