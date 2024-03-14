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Общение с собакой повлияло на активность мозга у людей
Корейские ученые установили, что игры и прогулки с собакой, а также уход за четвероногим питомцем повышают у людей интенсивность мозговых волн, связанных с расслаблением и спокойной сосредоточенностью, помогают снять стресс и улучшить настроение.
В научной литературе немало свидетельств положительного воздействия собак на человека. Например, американские ученые недавно установили, что наличие питомцев хорошо сказывается на когнитивных способностях людей в возрасте. Также известно, что собаки-компаньоны способствуют снижению артериального давления и уменьшают риск развития болезней сердца у хозяев. В одном из прошлых исследований даже говорилось, что просто взгляда в собачьи глаза может быть достаточно для поднятия уровня окситоцина, который часто называют гормоном любви и счастья.
В новой работе, которую опубликовал журнал PLOS One, специалисты сеульского Университета Конкук (Южная Корея) решили по энцефалограмме проследить, что происходит в мозге людей при общении с пушистым другом.
Участниками исследования стали 30 человек от 20 до 40 лет (15 мужчин и столько же женщин). С помощью надетых на головы испытуемых электродов ученые измеряли изменения в их мозговой активности во время контакта с пуделем по кличке Аро, привлеченным к эксперименту.
Общение с животным предполагало восемь разных видов действий продолжительностью по три минуты каждое. Испытуемые знакомились с собакой, играли с ней, кормили, массировали и ухаживали за ее шерстью (расчесывали), делали совместные фотографии, обнимали и гуляли в парке рядом с местом проведения эксперимента.
По результатам энцефалограмм ученые установили, что во время игр и прогулок с пуделем у участников увеличивалось количество альфа-волн мозга, характерных для расслабленного и спокойного состояния. Когда испытуемые играли с собакой, слегка массировали и расчесывали ее, у них активизировались бета-волны, что говорило о повышении внимания и концентрации при отсутствии стресса. Заполненные участниками анкеты для оценки эмоционального состояния показали, что после общения с собакой у них улучшилось настроение, люди чувствовали себя менее напряженными, утомленными или подавленными.
«Исследование продемонстрировало, что за счет повышения соответствующей мозговой активности определенные виды взаимодействия с собаками могут способствовать расслаблению, эмоциональной стабильности, концентрации внимания и креативности. Кроме того, общение с собакой снижает стресс и вызывает положительные эмоции», — заключили исследователи.
Ранее ученые выяснили, что собаки способны облегчить симптомы депрессии и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Согласно одной из работ, у ветеранов и сотрудников экстренных служб, имевших служебную собаку, реже проявлялись признаки ПТСР, чем у коллег без четвероногих питомцев.
Впрочем, специалисты предупреждают, что общение с собакой принесет пользу только при условии, что человек любит этих животных. В комментарии CNBC профессор психиатрии из Медицинского университета Южной Каролины (США) Кэтрин Магрудер (Kathryn Magruder) призналась, что получила в детстве травму из-за собак и до сих не испытывает к ним теплых чувств. По словам женщины, в ее случае общение с собаками вряд ли сможет подействовать успокаивающе.
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