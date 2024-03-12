Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Бактерии в кишечнике связали с облысением
Новое исследование показало, что определенные бактерии в кишечники связаны с алопецией — патологическим выпадением волос, приводящим к частичному или полному облысению человека.
Авторы работы — специалисты Дерматологической больницы Ханчжоу в составе Чжэцзянского китайского медицинского университета (КНР) — сосредоточили внимание на очаговой, или гнездовой, алопеции (Alopecia areata). Эту распространенную форму зонального выпадения волос относят к аутоиммунным заболеваниям. Оно обычно проявляется в виде нескольких округлых залысин на голове или в районе бороды.
Среди возможных факторов гнездового облысения называют психологический стресс и другие болезни, однако в большинстве случаев явные причины отсутствуют. Заболевание может проявиться внезапно и чаще возникает у генетически предрасположенных людей. Из научной литературы известно, что с очаговой алопецией сталкиваются примерно два процента населения.
Ученые знают о влиянии микрофлоры кишечника на работу иммунитета и риск возникновения других аутоиммунных заболеваний, таких как псориаз. Вместе с тем связь между кишечными бактериями и облысением изучена в меньшей степени. Китайские исследователи взялись восполнить пробелы в этой области.
В работе, опубликованной в International Journal of Dermatology, авторы проанализировали сводную статистику исследований консорциумов MiBioGen и FinnGen по полногеномному поиску ассоциаций (Genome-wide association studies, GWAS), содержащую массивы данных о кишечной микробиоте и очаговой алопеции. Для оценки причинно-следственной связи между ними ученые использовали менделевскую рандомизацию (Mendelian randomization, MR) и обратный MR-подход с применением пяти статистических методов.
Анализ показал, что некоторые виды кишечных бактерий, такие как Butyricimonas, Enterorhabdus, Eubacterium (группа xylanophilum) и Phascolarctobacterium, способны защищать от облысения. В то же время присутствие в кишечнике микроорганизмов Ruminococcaceae UCG-003 оказалось фактором риска очаговой алопеции.
Прошлые исследования показывали, что короткоцепочечные жирные кислоты, которые вырабатывают определенные кишечные бактерии, такие как Butyricimonas, могут влиять на то, как человеческий организм реагирует на воспаление. Это согласуется с концепцией оси «кишечник — кожа», предполагающей двунаправленное взаимодействие между тканями кожи и микробиотой кишечника.
Выявленная роль бактерий Ruminococcaceae UCG-003 в качестве фактора риска алопеции, несмотря на их способность продуцировать короткоцепочечные жирные кислоты, говорит о том, что в сообществе кишечных микроорганизмов происходят очень сложные процессы. Авторы подчеркнули, что для полного понимания нужны дополнительные исследования, и призвали с осторожностью интерпретировать результаты работы.
Ученые надеются, что, разобравшись в механизмах влияния бактерий кишечника на алопецию, в перспективе они смогут разработать стратегии лечения и профилактики патологического облысения.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Человека можно научить быть счастливым, а регулярная работа с психологическим состоянием позволит поддерживать ощущение гармонии. К таким выводам пришли ученые, которые протестировали специальный тематический курс.
Японские исследователи практически полностью восстановили емкость литийионных аккумуляторов с помощью вещества, которое восстанавливает деградировавшие электроды. Открытие ученых продлит срок службы таких батарей и, следовательно, сократит количество опасных отходов.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Японские исследователи практически полностью восстановили емкость литийионных аккумуляторов с помощью вещества, которое восстанавливает деградировавшие электроды. Открытие ученых продлит срок службы таких батарей и, следовательно, сократит количество опасных отходов.
Ученые из Новой Зеландии узнали, какие психологические черты свойственны людям, которые могут начать парить.
В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Найди в себе рыбу
Работа на производстве: чем искусственный интеллект занимается в промышленной сфере
Забытое открытие: как двойные астероиды изменили наши представления о Солнечной системе
Женщина без обонятельных луковиц не потеряла обоняние: как и почему люди умудряются нормально жить без важных участков мозга
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии