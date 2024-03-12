Бактерии в кишечнике связали с облысением

Новое исследование показало, что определенные бактерии в кишечники связаны с алопецией — патологическим выпадением волос, приводящим к частичному или полному облысению человека.

Авторы работы — специалисты Дерматологической больницы Ханчжоу в составе Чжэцзянского китайского медицинского университета (КНР) — сосредоточили внимание на очаговой, или гнездовой, алопеции (Alopecia areata). Эту распространенную форму зонального выпадения волос относят к аутоиммунным заболеваниям. Оно обычно проявляется в виде нескольких округлых залысин на голове или в районе бороды.

Среди возможных факторов гнездового облысения называют психологический стресс и другие болезни, однако в большинстве случаев явные причины отсутствуют. Заболевание может проявиться внезапно и чаще возникает у генетически предрасположенных людей. Из научной литературы известно, что с очаговой алопецией сталкиваются примерно два процента населения.

Ученые знают о влиянии микрофлоры кишечника на работу иммунитета и риск возникновения других аутоиммунных заболеваний, таких как псориаз. Вместе с тем связь между кишечными бактериями и облысением изучена в меньшей степени. Китайские исследователи взялись восполнить пробелы в этой области.

В работе, опубликованной в International Journal of Dermatology, авторы проанализировали сводную статистику исследований консорциумов MiBioGen и FinnGen по полногеномному поиску ассоциаций (Genome-wide association studies, GWAS), содержащую массивы данных о кишечной микробиоте и очаговой алопеции. Для оценки причинно-следственной связи между ними ученые использовали менделевскую рандомизацию (Mendelian randomization, MR) и обратный MR-подход с применением пяти статистических методов.

Анализ показал, что некоторые виды кишечных бактерий, такие как Butyricimonas, Enterorhabdus, Eubacterium (группа xylanophilum) и Phascolarctobacterium, способны защищать от облысения. В то же время присутствие в кишечнике микроорганизмов Ruminococcaceae UCG-003 оказалось фактором риска очаговой алопеции.

Прошлые исследования показывали, что короткоцепочечные жирные кислоты, которые вырабатывают определенные кишечные бактерии, такие как Butyricimonas, могут влиять на то, как человеческий организм реагирует на воспаление. Это согласуется с концепцией оси «кишечник — кожа», предполагающей двунаправленное взаимодействие между тканями кожи и микробиотой кишечника.

Выявленная роль бактерий Ruminococcaceae UCG-003 в качестве фактора риска алопеции, несмотря на их способность продуцировать короткоцепочечные жирные кислоты, говорит о том, что в сообществе кишечных микроорганизмов происходят очень сложные процессы. Авторы подчеркнули, что для полного понимания нужны дополнительные исследования, и призвали с осторожностью интерпретировать результаты работы.

Ученые надеются, что, разобравшись в механизмах влияния бактерий кишечника на алопецию, в перспективе они смогут разработать стратегии лечения и профилактики патологического облысения.

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