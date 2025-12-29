Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В Таиланде обнаружили суматранскую кошку, которую считали вымершей
В Таиланде впервые за последние 30 лет зафиксировано появление находящейся на грани исчезновения суматранской кошки. Примечательно, что речь идет не об одном-единственном животном.
Последняя достоверная встреча с этой небольшой дикой кошкой, по размеру сопоставимой с домашней и питающейся преимущественно рыбой, была зарегистрирована в 1995 году у границы Таиланда и Малайзии. К 2014 году тайские власти, не располагая какими-либо новыми подтверждениями, опасались, что редкий вид полностью исчез на территории страны, и фактически смирились с мыслью, что больше никогда его не обнаружат.
Однако, как сообщило издание Mongabay, сопредседатель Группы специалистов по кошачьим Международного союза охраны природы (IUCN) Урс Брайтенмозер недавно объявил, что после почти трех десятилетий отсутствия следы суматранской кошки выявили в лесах заповедника дикой природы имени принцессы Сириндхорн.
Эта находка оказалась еще более значимой благодаря обнаружению детеныша, что указывает на существование в этом районе небольшой, но активной группы животных. Кошки в очередной раз подтвердили свою репутацию крайне скрытных существ: они обитают в заболоченных лесах — труднодоступной среде, преодоление которой сопряжено с серьезными природными препятствиями.
В прошлом году международная природоохранная организация Panthera совместно с Департаментом национальных парков, охраны дикой природы и растительного мира Таиланда (DNP) начала экологическое обследование на юге страны. Чтобы добраться до мест обитания кошек, исследователям пришлось преодолевать опасный рельеф торфяных болотных лесов — с водой по грудь и густыми мангровыми зарослями.
Несмотря на все трудности, ученым удалось установить фотоловушки, которые зафиксировали 13 случаев появления суматранских кошек в 2024 году и еще 16 — в 2025-м. Предыдущие исследования ограничивались лишь опушками леса. Новые данные позволяют предположить, что в глубине лесного массива может скрываться больше животных, чем считалось ранее.
Особое воодушевление у специалистов вызвало подтверждение наличия детеныша — тем более что суматранская кошка обычно приносит лишь одного котенка за раз. Эти данные свидетельствуют о том, что в регионе присутствуют не только взрослые особи, но и происходит успешное размножение.
В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
С помощью сети радиотелескопов VLA (Very Large Array) и VLBA (Very Long Baseline Array) астрономы наблюдали крайне редкое явление — слияние трех галактик, каждая из которых содержит сверхмассивную черную дыру. Система, обозначенная как J1218/J1219+1035, расположилась примерно в 370 миллионах световых лет от Земли, а ее дальнейшее изучение позволит понять, как растут и взаимодействуют эти космические «монстры».
В России существуют тысячи рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. На шахтах, металлургических заводах, в авиастроении люди годами находятся в условиях сильного шума, вибрации, запыленности и контакта с химикатами, что наносит серьезный ущерб здоровью. Однако существующие методы оценки рисков оказываются неэффективными для прогнозирования заболеваний, поскольку работают с усредненными показателями группы, а обязательные медосмотры определяют уже наступившую болезнь. Такая система лечит последствия, но не предотвращает причину. Ученые Пермского Политеха, управления Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски здоровью для каждого конкретного работника с точностью 89%.
Ученые выяснили, что специфический вариант гена fruitless (fru) управляет социальным поведением самцов медоносной пчелы, заставляя их активно участвовать в коллективном обмене пищей и правильно выбирать место в колонии.
Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных
Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
