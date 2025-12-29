  • Добавить в закладки
Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
29 декабря, 08:26
Рейтинг: +522
Посты: 801

В Таиланде обнаружили суматранскую кошку, которую считали вымершей

В Таиланде впервые за последние 30 лет зафиксировано появление находящейся на грани исчезновения суматранской кошки. Примечательно, что речь идет не об одном-единственном животном.

# животные
# кошки
# Таиланд
Суматранская кошка / © DNP / Panthera Thailand
Суматранская кошка / © DNP / Panthera Thailand

Последняя достоверная встреча с этой небольшой дикой кошкой, по размеру сопоставимой с домашней и питающейся преимущественно рыбой, была зарегистрирована в 1995 году у границы Таиланда и Малайзии. К 2014 году тайские власти, не располагая какими-либо новыми подтверждениями, опасались, что редкий вид полностью исчез на территории страны, и фактически смирились с мыслью, что больше никогда его не обнаружат.

Однако, как сообщило издание Mongabay, сопредседатель Группы специалистов по кошачьим Международного союза охраны природы (IUCN) Урс Брайтенмозер недавно объявил, что после почти трех десятилетий отсутствия следы суматранской кошки выявили в лесах заповедника дикой природы имени принцессы Сириндхорн.

Эта находка оказалась еще более значимой благодаря обнаружению детеныша, что указывает на существование в этом районе небольшой, но активной группы животных. Кошки в очередной раз подтвердили свою репутацию крайне скрытных существ: они обитают в заболоченных лесах — труднодоступной среде, преодоление которой сопряжено с серьезными природными препятствиями.

В прошлом году международная природоохранная организация Panthera совместно с Департаментом национальных парков, охраны дикой природы и растительного мира Таиланда (DNP) начала экологическое обследование на юге страны. Чтобы добраться до мест обитания кошек, исследователям пришлось преодолевать опасный рельеф торфяных болотных лесов — с водой по грудь и густыми мангровыми зарослями.

Несмотря на все трудности, ученым удалось установить фотоловушки, которые зафиксировали 13 случаев появления суматранских кошек в 2024 году и еще 16 — в 2025-м. Предыдущие исследования ограничивались лишь опушками леса. Новые данные позволяют предположить, что в глубине лесного массива может скрываться больше животных, чем считалось ранее.

Особое воодушевление у специалистов вызвало подтверждение наличия детеныша — тем более что суматранская кошка обычно приносит лишь одного котенка за раз. Эти данные свидетельствуют о том, что в регионе присутствуют не только взрослые особи, но и происходит успешное размножение. 

