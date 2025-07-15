Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Казахстанские школьники победили на IChO-2025 и стали сильнейшими юными химиками планеты

В Объединенных Арабских Эмиратах 14 июля состоялась торжественная церемония награждения участников 57-й Международной олимпиаде по химии (International Chemistry Olympiad, IChO-2025). На этот раз отличились ребята из Казахстана.

Казахстанские школьники победили на IChO-2025 / © Пресс-служба Министерства просвещения Республики Казахстан

Команда из четырех казахстанских школьников показала 100 %‑ный результат, взяв четыре медали — две золотых (Кирилл Ким и Абылай Кабдулхадыр) и две серебряных (Енлик Бакытбекова и Ансар Жаксылыков). За это достижение их уже назвали «сильнейшими юными химиками планеты».

В 57-й Международной олимпиаде по химии принимали участие более 360 школьников из 93 стран. Ребята должны были выполнить два комплексных пятичасовых испытания: лабораторную работу и письменный экзамен на знание теоретических основ предмета.



