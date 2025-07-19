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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
19 июля, 14:00
Рейтинг: +651
Посты: 1626

LYX arkitekter показало, как бы выглядело самое высокое здание на Земле в исполнении именитых архитекторов

Архитектурное бюро LYX arkitekter, воспользовавшись возможностями генеративного искусственного интеллекта, представило как могло бы выглядеть самое высокое и многоэтажное здание в мире — небоскреб «Бурдж-Халифа» (ОАЭ) в исполнении именитых архитекторов.

Сообщество
# ИИ
# небоскрёбы
# нейросети
# строительство
Бурдж-Халифа в исполнении именитых архитекторов, взгляд ИИ / © LYX Arkitekter
Бурдж-Халифа в исполнении именитых архитекторов, взгляд ИИ / © LYX Arkitekter

В видеоролике последовательно появляются знаменитые архитекторы с визуализированными версиями Бурдж-Халифа в их фирменном стиле: Заха Хадид, Норман Фостер, Жан Нувель, Ренцо Пиано, Сантьяго Калатрава, Рем Колхас и Фрэнк Гери

© LYX Arkitekter
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Anton Golovanov
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А про эту статью что скажете, это не доказательство анизотропии? https://www.nature.com/articles/s41550-025-02591-x

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