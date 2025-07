Антропологи назвали причиной ожирения потребление ультраобработанных продуктов, а не низкую физическую активность

Гипотезу о том, что снижение физической активности способствует росту распространенности ожирения по мере развития промышленности и урбанизации, поставила под сомнение международная группа ученых. Они выяснили, что в таких регионах ежедневные энергетические затраты людей не снижаются по сравнению с индустриально неразвитыми и даже оказываются выше.

Авторы научной работы, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, рассмотрели проблему соотношения рациона питания и расхода энергии. Исследователи проанализировали данные 4213 взрослых из 34 групп населения шести континентов. Выборка охватила людей в возрасте от 18 до 60 лет с разным образом жизни и экономическим положением, от охотников-собирателей и земледельцев до горожан из крупных индустриальных регионов.

Ученые проанализировали общие энергетические затраты, энергетические затраты на активность, базальный (основной) метаболизм, процентное содержание жира в организме и индекс массы тела. Они сгруппировали результаты по уровню экономического развития с использованием Индекса развития человеческого потенциала ООН и учли различия в образе жизни и питании между группами.

Как и ожидалось, абсолютная масса тела, процент жира в организме и индекс массы тела были выше в более экономически развитых популяциях, однако и активность у них оказалась высокой. Так, общие энергетические затраты охотников-собирателей хадза в Танзании и земледельцев-скотоводов даасанач в экваториальной Африке были эквивалентны показателям групп из США и Норвегии. Повышенные значения наблюдали у тувинских земледельцев в Сибири наравне с когортами из Гамбии, Австралии и Швейцарии.

Самые большие значения выявили у индейцев цимане в Боливии (практикуют подсечно-огневое земледелие) и якутов в России, что было обусловлено их повышенным базальным метаболизмом, а не энергетическими затратами активности. То есть они тратили больше энергии в состоянии покоя, но не трудовые операции.

Исследователи отметили, что рацион питания охотников-собирателей и садоводов, включая некоторых респондентов, часто имеет другой состав макронутриентов, чем рацион жителей крупных промышленных городов, и включает больше углеводов и меньше жиров, чем в среднем по США. Ставшие доступными населению ультраобработанные продукты питания (с рецептурами из пяти или более ингредиентов), при их низкой стоимости и длительном сроке хранения, могут способствовать росту количества потребляемых калорий.

«Гипервкусность, энергетическая плотность, состав питательных веществ и внешний вид могут нарушить сигналы о насыщении и способствовать чрезмерному потреблению», — объяснили авторы исследования. Кроме того, обработка увеличивает процент потребляемых калорий, которые усваиваются организмом, а не выводятся из него.

Ученые обнаружили некоторое подтверждение роли таких продуктов в развитии ожирения в имеющемся наборе данных. У 25 групп населения в выборке, которым доступны мясные полуфабрикаты, готовые блюда или пирожные, их наличие в рационе положительно коррелировало с процентом жира в организме. А общие энергетические затраты слабо коррелировали с избыточным весом, составляя всего около 10 процентов от роста заболеваемости ожирением в более экономически развитых странах.

Елена Авдеева 51 статей Автор специализируется на материалах по психологии, социологии и другим гуманитарным дисциплинам. Исследует мотивацию, восприятие, коммуникацию и механизмы коллективного поведения.