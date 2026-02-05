Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай представил самого быстрого в мире человекоподобного робота

Китайская робототехническая компания MirrorMe Technology представила, как утверждается, самого быстрого в мире человекоподобного робота, установив новый ориентир в области двуногой робототехники.

Робот Bolt (слева) / © MirrorMe Tech / X

Робот Bolt — полноразмерный гуманоид, который в ходе реальных испытаний развил максимальную скорость 10 метров в секунду.

В компании подчеркивают, что Bolt стал первым человекоподобным роботом, сумевшим достичь подобных скоростей вне лабораторных условий. В прошлом году их робот «Черная пантера 2.0» (Black Panther 2.0) уже поразил публику, пробежав 100 метров менее чем за 10 секунд.

При росте 175 сантиметров и массе 75 килограммов Bolt отражает представление MirrorMe Technology об «идеальной форме» гуманоидного робота — с человеческими пропорциями и инженерными решениями, ориентированными на высокую производительность.

Робот построен на основе полностью переработанных суставов и глубоко оптимизированной системы питания, призванных имитировать естественные движения человека и при этом поддерживать экстремальные скорости.