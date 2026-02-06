Уведомления
Устойчивые к антибиотикам бактерии выследили по их сахарам
Международная группа исследователей разработала универсальные антитела, способные распознавать углевод, которым бактерии покрывают свои жгутики и оболочки. Новая молекула показала 100%-ную эффективность в лечении мышей, зараженных устойчивой к антибиотикам супербактерией Acinetobacter baumannii.
Мировая медицина переживает кризис внутрибольничных устойчивых к антибиотикам инфекций. Такие бактерии, как Acinetobacter baumannii, выживают в реанимациях, вызывая тяжелейшие пневмонии и сепсис, которые практически нечем лечить. Ученые ищут средства против устойчивых штаммов и применяют не только антибиотики, но и иммунотерапию. Для последней нужно уметь натравливать иммунную систему на какие-нибудь специфические для бактерий вещества.
Одно из таких соединений — псевдаминовая кислота, которую опасные бактерии используют для защиты и движения. Это редкий сахар, по структуре напоминающий сиаловую кислоту человека. Такое сходство позволяет микробам использовать молекулярную мимикрию. Долгое время получить антитела к Pse не удавалось. Проблема в том, что углеводы сами по себе — слабые антигены, они почти не раздражают иммунную систему.
Авторы исследования, опубликованного в Nature Chemical Biology, не стали выделять сахар из бактерий. Вместо этого синтезировали искусственные фрагменты бактериальных жгутиков с пришитой к ним псевдаминовой кислотой. Этим составом ученые иммунизировали мышей, после чего выделили из их организма самые эффективные антитела.
Но главный успех ждал команду в терапевтическом эксперименте. Мышей заразили смертельной дозой Acinetobacter baumannii — одной из самых опасных внутрибольничных инфекций, устойчивой ко многим антибиотикам.
В контрольной группе все мыши, не получившие лечения, погибли от сепсиса в течение 12 часов. В тестовой группе грызунам через час после заражения ввели антитело, и они выжили в полном составе (100%-ная выживаемость спустя семь дней). Антитело послужило целеуказанием для иммунных клеток (макрофагов), которые быстро уничтожили инфекцию.
Научная работа показала, что даже если традиционные антибиотики теряют эффективность, есть иммунотерапевтическая альтернатива. Препараты на основе антител не убивают бактерию, но делают ее видимой для собственного иммунитета пациента.
Специалисты УКБ №1 имени С.Р. Миротворцева СГМУ имени В.И. Разумовского провели успешное эндоскопическое удаление крупного кровоточащего новообразования толстой кишки у ребенка без разреза, через просвет кишки.
В 2023 году земные детекторы зарегистрировали нейтрино чрезвычайно высокой энергии — настолько большой, что теоретически оно просто не могло ее иметь. Чтобы обосновать параметры этой частицы, группа физиков предположила, что она происходит из черной дыры, взорвавшейся в ранний период истории Вселенной.
Голоса «детей» викторианской эпохи показали, как индустриализация изменила акценты английского языка
Современные акценты английского языка во многом отражают социально-экономические процессы, происходившие в Великобритании в викторианскую эпоху, то есть с 1837 года по 1901 год. Лингвисты доказали это, проанализировав архивные аудиозаписи разговоров с людьми, которые родились в указанный период и после него.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.
Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
