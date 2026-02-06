  • Добавить в закладки
6 февраля, 09:00
Максим Абдулаев
0

Устойчивые к антибиотикам бактерии выследили по их сахарам

❋ 3.8

Международная группа исследователей разработала универсальные антитела, способные распознавать углевод, которым бактерии покрывают свои жгутики и оболочки. Новая молекула показала 100%-ную эффективность в лечении мышей, зараженных устойчивой к антибиотикам супербактерией Acinetobacter baumannii.

Биология
# антитела
# бактерии
# внутрибольничные инфекции
# устойчивость к антибиотикам
Бактерия Acinetobacter baumannii / © Janice Carr

Мировая медицина переживает кризис внутрибольничных устойчивых к антибиотикам инфекций. Такие бактерии, как Acinetobacter baumannii, выживают в реанимациях, вызывая тяжелейшие пневмонии и сепсис, которые практически нечем лечить. Ученые ищут средства против устойчивых штаммов и применяют не только антибиотики, но и иммунотерапию. Для последней нужно уметь натравливать иммунную систему на какие-нибудь специфические для бактерий вещества.

Одно из таких соединений — псевдаминовая кислота, которую опасные бактерии используют для защиты и движения. Это редкий сахар, по структуре напоминающий сиаловую кислоту человека. Такое сходство позволяет микробам использовать молекулярную мимикрию. Долгое время получить антитела к Pse не удавалось. Проблема в том, что углеводы сами по себе — слабые антигены, они почти не раздражают иммунную систему.

Авторы исследования, опубликованного в Nature Chemical Biology, не стали выделять сахар из бактерий. Вместо этого синтезировали искусственные фрагменты бактериальных жгутиков с пришитой к ним псевдаминовой кислотой. Этим составом ученые иммунизировали мышей, после чего выделили из их организма самые эффективные антитела.

Но главный успех ждал команду в терапевтическом эксперименте. Мышей заразили смертельной дозой Acinetobacter baumannii — одной из самых опасных внутрибольничных инфекций, устойчивой ко многим антибиотикам.

В контрольной группе все мыши, не получившие лечения, погибли от сепсиса в течение 12 часов. В тестовой группе грызунам через час после заражения ввели антитело, и они выжили в полном составе (100%-ная выживаемость спустя семь дней). Антитело послужило целеуказанием для иммунных клеток (макрофагов), которые быстро уничтожили инфекцию.

Научная работа показала, что даже если традиционные антибиотики теряют эффективность, есть иммунотерапевтическая альтернатива. Препараты на основе антител не убивают бактерию, но делают ее видимой для собственного иммунитета пациента.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Максим Абдулаев
73 статей
Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.
Комментарии

Написать комментарий

