Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Собаки, лучше запоминающие слова, оказались инициативнее в играх с хозяевами
Исследование этологов из Венгрии и Италии показало, что способность собак запоминать названия предметов связана не столько с особым вниманием к словам, сколько с гипертрофированной потребностью в социальном общении. Одаренные псы ведут себя как человеческие дети: приносят хозяевам новые предметы, пытаясь инициировать диалог, даже когда человек не проявляет к ним интереса.
Среди собак выделяется группа, которую ученые называют GWL (Gifted Word Learners, то есть «одаренные в изучении слов»). В основном это бордер-колли, способные быстро запоминать названия множества игрушек и безошибочно приносить их по команде.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Animal Cognition, проверяли гипотезу, основанную на детской психологии. Суть такова: если предмету дать название, человеческий младенец начинает интересоваться им гораздо больше. Ученые предположили, что мозг одаренных собак работает так же. Если у игрушки есть имя, она должна быть для пса привлекательнее, чем безымянная.
Чтобы проверить это, исследователи отобрали 10 одаренных собак и 21 обычную собаку (все — породы бордер-колли, чтобы исключить влияние породных различий). В течение двух недель владельцы играли со своими питомцами с четырьмя игрушками. Условия были такими: две игрушки хозяева активно называли по имени, а с двумя другими играли молча, не произнося ни слова.
Затем проводился тест. В комнату клали эти четыре игрушки плюс две абсолютно новые. Владелец садился на стул и демонстративно игнорировал собаку, глядя на свои ботинки. Ученые фиксировали, что будет делать пес в течение 90 секунд.
Результаты опровергли первоначальную идею. Наличие имени у игрушки никак не повлияло на интерес к ней — ни у обычных собак, ни у одаренных. Обе группы предпочли играть с новыми (незнакомыми) предметами, подтверждая природную любознательность вида.
Однако разница между группами проявилась в другом — в отношении к хозяину. Обычные собаки, видя, что хозяин занят, просто грызли игрушки или тыкались носом в человека, требуя ласки. Одаренные собаки вели себя иначе. Они настойчиво предлагали игрушки хозяину — совали их в руки, клали на колени. Причем чаще всего животные приносили именно новую, незнакомую игрушку.
Авторы исследования сравнили это поведение с поведением маленьких детей, которые указывают родителям на новые предметы, чтобы поделиться своей эмоцией.
Тот факт, что одаренные собаки пытаются вовлечь пассивного хозяина в игру именно с новым предметом, говорит о том, что их способность учить слова — вероятно, побочный эффект социальной мотивации. Они учат названия не ради самих слов, а ради сложного взаимодействия с человеком. Это открытие сближает эволюцию собачьего интеллекта с теориями о том, как зарождался язык у людей — на основе потребности в совместном внимании.
Специалисты УКБ №1 имени С.Р. Миротворцева СГМУ имени В.И. Разумовского провели успешное эндоскопическое удаление крупного кровоточащего новообразования толстой кишки у ребенка без разреза, через просвет кишки.
В 2023 году земные детекторы зарегистрировали нейтрино чрезвычайно высокой энергии — настолько большой, что теоретически оно просто не могло ее иметь. Чтобы обосновать параметры этой частицы, группа физиков предположила, что она происходит из черной дыры, взорвавшейся в ранний период истории Вселенной.
Голоса «детей» викторианской эпохи показали, как индустриализация изменила акценты английского языка
Современные акценты английского языка во многом отражают социально-экономические процессы, происходившие в Великобритании в викторианскую эпоху, то есть с 1837 года по 1901 год. Лингвисты доказали это, проанализировав архивные аудиозаписи разговоров с людьми, которые родились в указанный период и после него.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.
Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
18 Сентября, 2015
Запахи, о которых скоро забудут
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии