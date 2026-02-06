Собаки, лучше запоминающие слова, оказались инициативнее в играх с хозяевами

Исследование этологов из Венгрии и Италии показало, что способность собак запоминать названия предметов связана не столько с особым вниманием к словам, сколько с гипертрофированной потребностью в социальном общении. Одаренные псы ведут себя как человеческие дети: приносят хозяевам новые предметы, пытаясь инициировать диалог, даже когда человек не проявляет к ним интереса.

Среди собак выделяется группа, которую ученые называют GWL (Gifted Word Learners, то есть «одаренные в изучении слов»). В основном это бордер-колли, способные быстро запоминать названия множества игрушек и безошибочно приносить их по команде.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Animal Cognition, проверяли гипотезу, основанную на детской психологии. Суть такова: если предмету дать название, человеческий младенец начинает интересоваться им гораздо больше. Ученые предположили, что мозг одаренных собак работает так же. Если у игрушки есть имя, она должна быть для пса привлекательнее, чем безымянная.

Чтобы проверить это, исследователи отобрали 10 одаренных собак и 21 обычную собаку (все — породы бордер-колли, чтобы исключить влияние породных различий). В течение двух недель владельцы играли со своими питомцами с четырьмя игрушками. Условия были такими: две игрушки хозяева активно называли по имени, а с двумя другими играли молча, не произнося ни слова.

Затем проводился тест. В комнату клали эти четыре игрушки плюс две абсолютно новые. Владелец садился на стул и демонстративно игнорировал собаку, глядя на свои ботинки. Ученые фиксировали, что будет делать пес в течение 90 секунд.

Результаты опровергли первоначальную идею. Наличие имени у игрушки никак не повлияло на интерес к ней — ни у обычных собак, ни у одаренных. Обе группы предпочли играть с новыми (незнакомыми) предметами, подтверждая природную любознательность вида.

Однако разница между группами проявилась в другом — в отношении к хозяину. Обычные собаки, видя, что хозяин занят, просто грызли игрушки или тыкались носом в человека, требуя ласки. Одаренные собаки вели себя иначе. Они настойчиво предлагали игрушки хозяину — совали их в руки, клали на колени. Причем чаще всего животные приносили именно новую, незнакомую игрушку.

Авторы исследования сравнили это поведение с поведением маленьких детей, которые указывают родителям на новые предметы, чтобы поделиться своей эмоцией.

Тот факт, что одаренные собаки пытаются вовлечь пассивного хозяина в игру именно с новым предметом, говорит о том, что их способность учить слова — вероятно, побочный эффект социальной мотивации. Они учат названия не ради самих слов, а ради сложного взаимодействия с человеком. Это открытие сближает эволюцию собачьего интеллекта с теориями о том, как зарождался язык у людей — на основе потребности в совместном внимании.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Максим Абдулаев 74 статей Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.