Автономный дрон впервые в мире просканировал вращающиеся лопасти морской ветряной турбины на наличие трещин

Датский стартап совершил крупный технологический прорыв, впервые в мире успешно проведя бесконтактную инспекцию лопасти действующей морской ветряной турбины с помощью дрона. Это позволяет проверять повреждения без остановки турбин.

Автономный дрон впервые в мире просканировал вращающиеся лопасти морской ветряной турбины на наличие трещин / © Quali Drone

Для реализации проекта компания Quali Drone из Хадсунда, специализирующаяся на автономных дронах и технологиях искусственного интеллекта, объединила усилия с разработчиком и оператором морских ветропарков RWE.

Работы проводились в рамках проекта AQUADA-GO, запущенного с целью создания передового высокотехнологичного решения для выявления потенциальных повреждений лопастей ветряных турбин в морских условиях. В программе были объединены новейшие дрон-технологии и искусственный интеллект.

Команда продемонстрировала мировой прецедент: автономную бесконтактную инспекцию лопастей морских ветряных турбин, при которой дрон безопасно работал в то время, как сами турбины оставались полностью в эксплуатации.

Традиционные осмотры лопастей требуют остановки турбин — дорогостоящей и длительной процедуры, приводящей к потере выработки электроэнергии и росту затрат на обслуживание. Кроме того, морские инспекции сопряжены с серьезными рисками для безопасности персонала.

Проводя осмотр лопастей без остановки работы турбин, новый подход нацелен на существенное сокращение времени простоя. По данным RWE, данное решение значительно повышает уровень безопасности и снижает затраты, а также выбросы углекислого газа, связанные с инспекцией лопастей.

Новая технология уже неоднократно успешно испытывалась на суше. Теперь ее продемонстрировали в морских условиях на ветропарке Rødsand 2 Offshore Wind Farm, которым RWE управляет с 2010 года. Объект расположен к югу от побережья острова Лолланн.

Дрон сочетает в себе передовое аппаратное обеспечение и анализ изображений на основе искусственного интеллекта. Модель ИИ использует инфракрасную съемку и методы глубокого обучения для выявления аномалий в лопастях. С каждой новой инспекцией система совершенствуется, обучаясь на свежих данных.

Дрон разработан в лаборатории DTU Wind Energy при участии ученых Датского технического университета (DTU). Он оснащен визуальной камерой, системой термографии и средствами компьютерного зрения.

Во время испытаний дрон подлетал вплотную к вращающимся лопастям турбины и в режиме реального времени сканировал их, выявляя как возможные поверхностные повреждения, так и скрытые внутренние трещины.