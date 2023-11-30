Сон мужчин оказался более здоровым, чем у женщин

Международная команда ученых выяснила, что мужской сон более крепкий и эффективный, чем женский. Более того, вопреки распространенному мнению, с возрастом ситуация (в случае мужчин) становится только лучше. На сон также влияют социально-экономические факторы, например уровень дохода.

Неполноценный сон — распространенная проблема взрослого населения всего мира. Более ранние исследования показали, что, по сообщениям жителей Канады, 40 процентов из них спят меньше рекомендованных семи часов, а до половины населения говорят о прерывистом и малоэффективном сне.

Это несет серьезные риски для здоровья: в частности, плохой сон чреват развитием психологических расстройств, ожирения, диабета, гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшением общего самочувствия, снижения когнитивных способностей. Проблемы со сном связаны с социальными и экономическими последствиями, включая падение производительности труда (если говорить о Канаде, то от этого страна теряет примерно 21 миллиард долларов ежегодно).

Неудивительно, что канадские ученые из Западного университета совместно с коллегами из Люксембургского института здравоохранения, Бернского (Швейцария) и Маастрихтского университетов (Нидерланды) решили глубже изучить этот вопрос. Авторы работы, опубликованной в журнале Sleep Health, проанализировали поперечные данные лонгитюдного исследования старения, проведенного среди более чем 30 тысяч канадцев в возрасте от 45 до 85 лет. Всего изучили 11 категорий, определяющих здоровый сон, включая его продолжительность, эффективность от высыпания, общую удовлетворенность и так далее.

Выяснилось, что 73,2 процента опрошенных были удовлетворены качеством своего сна, средняя продолжительность которого составила 6,8 часа. Однако женщин среди таких участников оказалось меньше, чем мужчин. Более того, мужской сон старших возрастных групп (от 65 лет и выше) только улучшался по мере старения. Хорошие показатели сна ученые зарегистрировали и у людей с более высоким доходом, пенсионеров, а также тех, у кого есть свой дом (с поправкой на образ жизни и клиническую картину здоровья).

«Наше открытие ставит под сомнение представление о том, что качество сна снижается с возрастом. Возможно, свою роль здесь играет уменьшение объема работы, психологического давления со стороны других членов семьи», — поделился мнением один из авторов исследования, доктор медицинских наук и профессор Саверио Стрейнджес.

По мнению другого автора, Ребекки Родригес, в деле улучшения сна решающую роль играют социально-экономические факторы. Исследование также показало, что на качество сна влияют расовые и этнические различия, особенно среди чернокожих, представителей Восточной и Юго-Восточной Азии. Они сообщили о более короткой продолжительности сна по сравнению с белыми участниками.

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