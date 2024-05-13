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Обезьяны научились отбивать чечетку в такт музыке группы Backstreet Boys
Макаки научились стучать в такт мелодиям музыкальной группы Backstreet Boys. Это новое доказательство того, что чувство ритма свойственно не только людям и некоторым певчим птицам, но и обезьянам.
Чтобы синхронизировать движения с ритмом музыки, необходимо обнаружить устойчивый импульс в потоке сложных звуков, спроецировать обнаруженный ритмический паттерн на следующие части мелодии, а затем подстраивать под него двигательные команды. Принято считать, что такие способности есть только у людей и некоторых певчих птиц. В одном из недавних исследований также отмечали, что чувство ритма может быть и у лемуров индри, которые относятся к приматам, а в 2015 году международная группа исследователей описала случай шимпанзе-барабанщика.
Специалисты из Национального автономного университета Мексики (Мексика) ученые провели эксперимент и выяснили, что макаки способны чувствовать ритм музыкального произведения и выстукивать его. Соответствующая научная статья доступна на сайте biorxiv.org.
В исследовании участвовали две взрослые макаки 10 и 12 лет, а также 18 взрослых людей возрастом от 21 до 44 лет, семеро из которых занимались музыкой более четырех лет. Сначала животных обучили стучать одновременно с метрономом, затем дали несколько заданий, связанных с музыкальными композициями. Обезьяны слушали три песни группы Backstreet Boys, в том числе хит Everybody: как оригинальную, так и ускоренную версии. Кроме того, на одном из этапов эксперимента исследователи «разрезали» использованные песни на фрагменты по 30 миллисекунд и переставили эти части в рамках одной композиции.
Макакам удалось выявить и повторить ритмический рисунок композиций, нажимая в такт на специальную кнопку. Хотя, по словам авторов публикации, обезьяны часто игнорировали стимул и пропускали время удара, наиболее сконцентрированы они были только тогда, когда постукивали в соответствии с ритмом песни. Примечательно также, что обезьяны подстраивались под ритм даже в тех ситуациях, когда от них этого не требовали: если на одних этапах эксперимента животным давали вознаграждение за выполненное задание, то на других такой мотивации не было.
В рамках исследования ученые также сравнили макак с людьми: волонтеры выполнили те же задания, что и животные. По мнению экспериментаторов, изученные два биологических вида демонстрируют во многом схожие способности к воспроизведению заданного ритма. Тем не менее есть и различия. Например, люди более гибки в интерпретации ритма: могут одинаково хорошо почувствовать его в композициях с разным темпом и разной выраженностью ритмического рисунка. У обезьян, вероятно, есть некий предел точности синхронизации с музыкой, ритмический рисунок которой выражен относительно неявно.
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