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1 час назад
Дарья Сидельникова
1
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В бутилированной питьевой воде нашли сотни тысяч частиц микропластика

4.2

В последнее время все больше людей предпочитают пить не водопроводную воду, а бутилированную. Считалось, что она безопаснее и полезнее. Однако в новом исследовании ученые обнаружили, что в среднестатистической бутылке воды содержится более 200 тысяч частиц опасного нанопластика.

Медицина
# пластик
# пластиковые бутылки
# пластиковые отходы
# ПЭТ-бутылка
пластиковые бутылки
Несмотря на повсеместное использование пластика, обнаружить микрочастицы в организме было крайне сложно © / Matthew Gollop, Pixabay

Микропластиком называют фрагменты пластика шириной менее пяти миллиметров, а частицы нанопластика в диаметре едва ли достигают одного микрометра. Исследования показали, что они могут проникать в организм человека через рот, нос и другие открытые части тела. Недавно ученые нашли его даже в человеческом сердце. 

Несмотря на повсеместное использование пластика, обнаружить микрочастицы в организме было крайне сложно: традиционные методы позволяли выявить лишь частицы размером до одного микрометра. 

Недавно ученые из Колумбийского университета (США) применили микроскопию вынужденного комбинационного рассеяния — мощный метод оптической визуализации — для быстрого анализа нанопластиков с беспрецедентной чувствительностью и специфичностью. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Авторы научной работы протестировали три популярных бренда бутилированной воды. После этого они изучили содержащиеся в бутылках пластиковые частицы размеров всего до 100 нанометров.

Оказалось, в среднем в бутылке с водой присутствуют примерно 240 тысяч пластиковых частиц на литр в сравнении с 5,5 частицы на литр в водопроводной воде. Это в 100 раз больше, чем ранее предполагали специалисты. Максимальное значение составило 370 тысяч частиц на литр воды. Примерно 90% обнаруженных частиц — нанопластик. 

Процесс анализа обнаруженного микропластика из бутилированной воды с помощью новой технологии / ©
Proceedings of the National Academy of Sciences

Больше всего нашли наночастиц полиэтилентерефталата (ПЭТ). Он используется в производстве бутылок, газированных и спортивных напитков, а также кетчупа и майонеза. Скорее всего, ПЭТ попадает в воду при сжимании или воздействии тепла, когда кусочки отслаиваются.

Также ученые обнаружили много частиц полиамида — разновидности нейлона. По мнению авторов исследования, он попадает в воду из-за пластиковых фильтров, используемых для очистки воды перед ее разливом в бутылки. Кроме того, в список вошли полистирол, поливинилхлорид (ПВХ) и полиметилметакрилат (оргстекло).

Репрезентативные изображения мелких пластиковых частиц / © Proceedings of the National Academy of Sciences

В мае 2023 года ученые впервые описали болезнь, вызванную накоплением пластика в организме, — пластикоз. При этой патологии возникают рубцевание внутренних органов и проблемы с пищеварением. Кроме того, исследователи связывали расстройства аутистического спектра и СДВГ с компонентом пластика. 

Ранее стало известно, что в 2024 году в России хотят запретить использование цветных пластиковых бутылок для напитков. Пластиковые бутылки, по данным организации «Союз энерго-экологической безопасности», сложно перерабатывать из-за того, что их трудно отделить от общего мусора.

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Медицина
# пластик
# пластиковые бутылки
# пластиковые отходы
# ПЭТ-бутылка
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Комментарии

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1 Комментарий

Deniross
Deniross
44 минуты назад
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Немалая часть жидкости попадает в организм проходя перед этим термическую обработку. Интересно, что происходит с микропластиком при этом, есть ли исследования на эту тему? Предположения встречались мне в интернете, но мало конкретики, к сожалению. Пока что представляется только один вид очистки как наиболее приемлемый - это перегонка в дистиллят, но может есть и другие способы?
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В бутилированной питьевой воде нашли сотни тысяч частиц микропластикаВ бутилированной питьевой воде нашли сотни тысяч частиц микропластика

Aлек сей Нии_pet
45 минут назад
ДмИ если бы! и к чему у Сары Конуровой такое тяжёлое нижнее челюсть?

Нейросеть показала, каким был бы фильм «Терминатор», снятый в СССРНейросеть показала, каким был бы фильм «Терминатор», снятый в СССР

Aлек сей Нии_pet
46 минут назад
так в совецком кинематографе почти все экшны слямженые; именно к этому состоянию и предлагают вернуться "можем- повторители" - ездить в загран,

Нейросеть показала, каким был бы фильм «Терминатор», снятый в СССРНейросеть показала, каким был бы фильм «Терминатор», снятый в СССР

Aлек сей Нии_pet
48 минут назад
Вадим, ну как она может к нам быстрее скорости света лететь? сами подумайте это как раз естественный тест на РЕАЛЬНУЮ скорость расширения

Если телескоп наблюдает звезду в далеком космосе, то он как бы наблюдает ее миллиарды лет назад. А если эта звезда движется строго в нашем направлении, и в какой-то момент свет от нее будет к нам доходить, скажем, за 20 минут — за счет чего уйдет разница во времени? Свет же не может двигаться со скоростью, которая выше световой?Если телескоп наблюдает звезду в далеком космосе, то он как бы наблюдает ее миллиарды лет назад. А если эта звезда движется строго в нашем направлении, и в какой-то момент свет от нее будет к нам доходить, скажем, за 20 минут — за счет чего уйдет разница во времени? Свет же не может двигаться со скоростью, которая выше световой?

Magnus Dominus
49 минут назад
Ужасным, как и все адаптированные западные сюжеты

Нейросеть показала, каким был бы фильм «Терминатор», снятый в СССРНейросеть показала, каким был бы фильм «Терминатор», снятый в СССР

Марина Круглова
52 минуты назад
J. Smith, я и не отрицаю, что население США больше России, баклан млять

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3 часа назад
Очень хорошо!

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John Smith
3 часа назад
М. Круглова, ну, было бы насрать не лила бы тут свою желчь. Так что не прикидывайся, очень даже обильно срешь тут. По-существу - если бы ты

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Николай Цыгикало
3 часа назад
Serjo Djachkowski, это так и есть. В конкуренции с Маском придётся многое менять, создавать, добиваться, и тп. То есть "тянуть". Это потребует времени, усилий

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Serjo Djachkowski
3 часа назад
Николай Цыгикало, может просто тупо не тянут? Space X и Безос их фирмы не успели принять балласт в виде "эффективных менеджеров", https://en.wikipedia.org/wiki/Rocket_Lab

Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?

Николай Цыгикало
3 часа назад
Serjo Djachkowski, всё может быть, тут можно построить несколько разных догадок. С допущениями, что Боингу не особо нужна или выгодна конкуренция с Маском.

Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?

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