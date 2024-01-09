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В бутилированной питьевой воде нашли сотни тысяч частиц микропластика
В последнее время все больше людей предпочитают пить не водопроводную воду, а бутилированную. Считалось, что она безопаснее и полезнее. Однако в новом исследовании ученые обнаружили, что в среднестатистической бутылке воды содержится более 200 тысяч частиц опасного нанопластика.
Микропластиком называют фрагменты пластика шириной менее пяти миллиметров, а частицы нанопластика в диаметре едва ли достигают одного микрометра. Исследования показали, что они могут проникать в организм человека через рот, нос и другие открытые части тела. Недавно ученые нашли его даже в человеческом сердце.
Несмотря на повсеместное использование пластика, обнаружить микрочастицы в организме было крайне сложно: традиционные методы позволяли выявить лишь частицы размером до одного микрометра.
Недавно ученые из Колумбийского университета (США) применили микроскопию вынужденного комбинационного рассеяния — мощный метод оптической визуализации — для быстрого анализа нанопластиков с беспрецедентной чувствительностью и специфичностью. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Авторы научной работы протестировали три популярных бренда бутилированной воды. После этого они изучили содержащиеся в бутылках пластиковые частицы размеров всего до 100 нанометров.
Оказалось, в среднем в бутылке с водой присутствуют примерно 240 тысяч пластиковых частиц на литр в сравнении с 5,5 частицы на литр в водопроводной воде. Это в 100 раз больше, чем ранее предполагали специалисты. Максимальное значение составило 370 тысяч частиц на литр воды. Примерно 90% обнаруженных частиц — нанопластик.
Больше всего нашли наночастиц полиэтилентерефталата (ПЭТ). Он используется в производстве бутылок, газированных и спортивных напитков, а также кетчупа и майонеза. Скорее всего, ПЭТ попадает в воду при сжимании или воздействии тепла, когда кусочки отслаиваются.
Также ученые обнаружили много частиц полиамида — разновидности нейлона. По мнению авторов исследования, он попадает в воду из-за пластиковых фильтров, используемых для очистки воды перед ее разливом в бутылки. Кроме того, в список вошли полистирол, поливинилхлорид (ПВХ) и полиметилметакрилат (оргстекло).
В мае 2023 года ученые впервые описали болезнь, вызванную накоплением пластика в организме, — пластикоз. При этой патологии возникают рубцевание внутренних органов и проблемы с пищеварением. Кроме того, исследователи связывали расстройства аутистического спектра и СДВГ с компонентом пластика.
Ранее стало известно, что в 2024 году в России хотят запретить использование цветных пластиковых бутылок для напитков. Пластиковые бутылки, по данным организации «Союз энерго-экологической безопасности», сложно перерабатывать из-за того, что их трудно отделить от общего мусора.
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