В бутилированной питьевой воде нашли сотни тысяч частиц микропластика

Микропластиком называют фрагменты пластика шириной менее пяти миллиметров, а частицы нанопластика в диаметре едва ли достигают одного микрометра. Исследования показали, что они могут проникать в организм человека через рот, нос и другие открытые части тела. Недавно ученые нашли его даже в человеческом сердце.

Несмотря на повсеместное использование пластика, обнаружить микрочастицы в организме было крайне сложно: традиционные методы позволяли выявить лишь частицы размером до одного микрометра.

Недавно ученые из Колумбийского университета (США) применили микроскопию вынужденного комбинационного рассеяния — мощный метод оптической визуализации — для быстрого анализа нанопластиков с беспрецедентной чувствительностью и специфичностью. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Авторы научной работы протестировали три популярных бренда бутилированной воды. После этого они изучили содержащиеся в бутылках пластиковые частицы размеров всего до 100 нанометров.

Оказалось, в среднем в бутылке с водой присутствуют примерно 240 тысяч пластиковых частиц на литр в сравнении с 5,5 частицы на литр в водопроводной воде. Это в 100 раз больше, чем ранее предполагали специалисты. Максимальное значение составило 370 тысяч частиц на литр воды. Примерно 90% обнаруженных частиц — нанопластик.

Процесс анализа обнаруженного микропластика из бутилированной воды с помощью новой технологии / © Proceedings of the National Academy of Sciences

Proceedings of the National Academy of Sciences

Больше всего нашли наночастиц полиэтилентерефталата (ПЭТ). Он используется в производстве бутылок, газированных и спортивных напитков, а также кетчупа и майонеза. Скорее всего, ПЭТ попадает в воду при сжимании или воздействии тепла, когда кусочки отслаиваются.

Также ученые обнаружили много частиц полиамида — разновидности нейлона. По мнению авторов исследования, он попадает в воду из-за пластиковых фильтров, используемых для очистки воды перед ее разливом в бутылки. Кроме того, в список вошли полистирол, поливинилхлорид (ПВХ) и полиметилметакрилат (оргстекло).

Репрезентативные изображения мелких пластиковых частиц / © Proceedings of the National Academy of Sciences

В мае 2023 года ученые впервые описали болезнь, вызванную накоплением пластика в организме, — пластикоз. При этой патологии возникают рубцевание внутренних органов и проблемы с пищеварением. Кроме того, исследователи связывали расстройства аутистического спектра и СДВГ с компонентом пластика.

Ранее стало известно, что в 2024 году в России хотят запретить использование цветных пластиковых бутылок для напитков. Пластиковые бутылки, по данным организации «Союз энерго-экологической безопасности», сложно перерабатывать из-за того, что их трудно отделить от общего мусора.

