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К концу века число родственников у среднестатистического человека резко сократится
Международная группа ученых пришла к выводу, что в конце XXI века в среднем у каждого человека на планете изменится число живых родственников: их станет намного меньше, чем у людей в середине прошлого столетия. Помимо этого, изменится состав семей: число живых бабушек и дедушек, а также их родителей заметно увеличится, а количество двоюродных братьев и сестер, племянников и внуков, наоборот, сократится. На эти процессы влияет демографическая ситуация в мире.
По состоянию на январь 2024 года население Земли составляет 8,09 миллиарда человек. Вплоть до 1970-х годов численность мирового населения росла по гиперболическому закону, а с 1988-го наблюдается замедление темпов роста. И все равно в абсолютном выражении численность населения быстро растет. Вот только, по данным ООН, с 1994 по 2014 год количество людей старше 60 лет удвоилось: пожилых в мире стало больше, чем детей в возрасте до пяти лет.
Ученые из Института демографических исследований Макса Планка (Германия), университетов Буэнос-Айреса (Аргентина) и Амстердамского (Нидерланды) провели исследование, в котором проследили эволюцию родственных связей по всему миру. Их работа опубликована в журнале PNAS.
За основу исследования ученые взяли данные из пересмотренного доклада ООН «Демографические перспективы мира» на 2022-й и период с 1950 по 2100 год. Использовав математические модели, авторы построили прогнозы изменения числа тех или иных родственников в среднем у каждого человека на планете. Ученые ожидают, что количество живых сородичей у многих людей резко сократится во всем мире.
Так, если среднестатистическая 65-летняя женщина в 1950 году могла ожидать, что у нее будет 41 живой родственник, то у дамы того же возраста в 2095-м, согласно прогнозу, будет всего 25 таких сородичей. Это означает, что число живых родственников снизится на 38 процентов. В Северной Америке и Европе, где и сегодня семьи можно назвать небольшими, изменения окажутся менее заметными. Там у женщины 65 лет и в 1950 году было примерно 25 живых родственников, а к 2095-му у такой же дамы будет всего 15,9 сородича.
Изменится и семейный состав: число живых бабушек, дедушек, прабабушек и прадедушек заметно увеличится, а количество двоюродных братьев и сестер, племянников и внуков сократится. Из-за низкой и поздней фертильности, увеличения продолжительности жизни семьи в целом сильно постареют. В Италии, к примеру, средний возраст бабушки 35-летней женщины, по прогнозам ученых, увеличится с 77,9 года (в 1950 году) до 87,7 года к 2095-му.
Следовательно, количество людей, за которыми потребуется ежедневный уход, неизменно вырастет. При этом пожилые люди, как известно, могут неплохо заботиться о внуках, что позволяет освободить время молодым семьям для работы. Поэтому в старении населения есть некоторые плюсы. В то же время с экономической точки зрения обеспечивать пенсиями такое количество пожилого населения в конце столетия станет существенно сложнее.
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