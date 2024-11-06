Ученые подсчитали, как брак влияет на депрессию

Депрессия — одно из наиболее распространенных нарушений психического здоровья, которое затрагивает примерно 280 миллионов человек в мире. Люди с депрессивным расстройством страдают от ангедонии, упадка сил и потери работоспособности. На развитие этого расстройства влияет огромное количество факторов, включая семейное положение.

В отличие от знакомых каждому человеку негативных эмоций и плохого настроения, которые проходят со временем, депрессия затрагивает все сферы жизни, имеет длительное течение и может привести к самоубийству. Считается, что снизить риск возникновения этого расстройства может брак, однако большинство предыдущих исследований фокусировались на одиноких людях из западных стран.

Недавно международная команда ученых под руководством Кефенга Ли (Kefeng Li) из Политехнического института Макао (Китай) проанализировала данные более 100 тысяч человек из США, Великобритании, Мексики, Ирландии, Южной Кореи, Китая и Индонезии и пришла к выводу: люди не в браке на 80 процентов более склонны к развитию депрессивных симптомов по сравнению с теми, кто женат/замужем.

Примечательно, что у разведенных или проживающих раздельно людей риск развития депрессии составил 99 процентов, а у вдовствующих оказался на 64 процента выше, чем у тех, кто состоял в браке. Кроме того, у незамужних и неженатых жителей западных стран вероятность возникновения депрессивных симптомов была выше, чем у тех, кто живет в Китае, Индонезии и Южной Корее.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Human Behaviour.

В частности, проанализировав данные более 5 000 участников Ирландского лонгитюдного исследования по проблемам старения (TILDA), включая 555 человек с депрессивными симптомами, ученые обнаружили, что люди не в браке в два раза чаще сообщали о наличии депрессивных симптомов по сравнению с теми, кто женат или замужем. Похожая ситуация наблюдалась в Великобритании. Таким образом, связь между одиночеством (особенно после развода и раздельного проживания) и депрессией оказалась сильнее в западных странах, а наибольший риск развития недуга наблюдался у неженатых мужчин с высшим образованием.

Частота употребления алкоголя и табака также повлияла на развитие депрессивных симптомов: у неженатых ирландцев риск столкнуться с депрессией значительно возрастал, если они употребляли алкогольные напитки более двух-трех раз в месяц. А вот в Китае, Южной Корее и Мексике эти факторы лишь частично объяснили повышенную вероятность развития душевного недуга (у людей в браке).

Дизайн исследования / © Nature Human Behaviour (2024)

Таким образом, связь между семейным положением и депрессией в разных странах объяснили культурными и социальными различиями (включая отношение к браку, выражение эмоций и поддержку окружающих). Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, какое именно влияние эти различия оказывают на риск развития расстройства и тяжесть симптомов.

Авторы научной работы также предположили, что более низкие показатели депрессии у людей в браке связаны с положительным влиянием супругов на благополучие друг друга (как социально, так и экономически). Однако, хотя команда учла возраст, пол, образование и другие аспекты жизни участников, у научной работы есть важное ограничение: на развитие депрессии также влияют генетические факторы, учитывать которые в исследованиях такого типа трудно.

Результаты не означают, что все вокруг срочно должны жениться или выйти замуж. Однако они свидетельствуют о важном значении отношений для психического здоровья. Судя по тому, что в разных культурах глубина «депрессивности» безбрачных различается, не исключено, что снизить риск развития депрессии у людей не в браке можно, наладив и укрепив иные типы социальных связей.

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