Белый жир превратили в бежевый и заставили сжигать калории

Ученым из США удалось сделать бежевыми клетки белого жира, который накапливает калории. Бежевая жировая ткань в организме человека отвечает за обратный процесс — сжигание калорий.

Предыдущие исследования показали, что вес и состояние здоровья человека могут зависеть от изменения типа жировой ткани. Например, если бежевый жир превращается в белый, впоследствии увеличивается масса тела.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) изучили обратный механизм — трансформацию белого жира в бежевый. Этот процесс считается положительным изменением в организме, поскольку приводит к похудению, а не к набору веса. Дело в том, что белые жировые клетки отвечают за накопление калорий, а бежевые — наоборот, за сжигание. Научную статью, в которой описан механизм превращения, опубликовал The Journal of Clinical Investigation.

У многих млекопитающих различают жировые клетки трех типов: белые, бурые и бежевые. Белые запасают энергию для организма, бурые — сжигают ее, чтобы поддерживать температуру тела. Бежевые клетки тоже способны сжигать энергию, но при этом «встроены» в белые жировые отложения.

Превращение белого жира в бежевый может происходить естественным путем — как реакция на диету или холод. Считалось, что, чтобы имитировать этот процесс, необходимо работать со стволовыми клетками. Именно их ученые пытались превращать в бежевый жир, но хотели найти некий «переключатель», способный трансформировать непосредственно белые жировые клетки.

Авторам новой статьи удалось превратить белый жир в бежевый, ограничив выработку белка KLF-15, который играет важную роль в обмене веществ. Когда мышам подсадили белые клетки без белка KLF-15, они превратились в бежевые.

Чтобы лучше понять обнаруженный механизм, ученые культивировали человеческие жировые клетки. Выяснилось, что белок KLF-15 контролирует содержание рецептора Adrb1, который помогает поддерживать энергетический баланс. Раньше уже было известно, что стимуляция этого рецептора приводит к снижению веса, но лекарства, действие которых основано на этом механизме, не работали и не могли пройти клинические исследования.

Белок KLF-15 влияет на содержание рецептора Adrb1, который помогает поддерживать энергетический баланс / © Liang Li et al., UCSF, The Journal of Clinical Investigation

Ученые считают, что результаты новой работы позволят разработать более эффективные препараты для снижения веса и усовершенствовать существующие схемы терапии ожирения. В том числе, по их мнению, удастся избавиться от побочных эффектов наподобие тошноты, потому что лекарство будет воздействовать только на жировые клетки, не поражая мозг:

«Мы, конечно, не на финишной прямой, но достаточно близки к тому, чтобы продемонстрировать, что эти открытия могут кардинально изменить лечение ожирения».

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