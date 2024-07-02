Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Белый жир превратили в бежевый и заставили сжигать калории
Ученым из США удалось сделать бежевыми клетки белого жира, который накапливает калории. Бежевая жировая ткань в организме человека отвечает за обратный процесс — сжигание калорий.
Предыдущие исследования показали, что вес и состояние здоровья человека могут зависеть от изменения типа жировой ткани. Например, если бежевый жир превращается в белый, впоследствии увеличивается масса тела.
Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) изучили обратный механизм — трансформацию белого жира в бежевый. Этот процесс считается положительным изменением в организме, поскольку приводит к похудению, а не к набору веса. Дело в том, что белые жировые клетки отвечают за накопление калорий, а бежевые — наоборот, за сжигание. Научную статью, в которой описан механизм превращения, опубликовал The Journal of Clinical Investigation.
У многих млекопитающих различают жировые клетки трех типов: белые, бурые и бежевые. Белые запасают энергию для организма, бурые — сжигают ее, чтобы поддерживать температуру тела. Бежевые клетки тоже способны сжигать энергию, но при этом «встроены» в белые жировые отложения.
Превращение белого жира в бежевый может происходить естественным путем — как реакция на диету или холод. Считалось, что, чтобы имитировать этот процесс, необходимо работать со стволовыми клетками. Именно их ученые пытались превращать в бежевый жир, но хотели найти некий «переключатель», способный трансформировать непосредственно белые жировые клетки.
Авторам новой статьи удалось превратить белый жир в бежевый, ограничив выработку белка KLF-15, который играет важную роль в обмене веществ. Когда мышам подсадили белые клетки без белка KLF-15, они превратились в бежевые.
Чтобы лучше понять обнаруженный механизм, ученые культивировали человеческие жировые клетки. Выяснилось, что белок KLF-15 контролирует содержание рецептора Adrb1, который помогает поддерживать энергетический баланс. Раньше уже было известно, что стимуляция этого рецептора приводит к снижению веса, но лекарства, действие которых основано на этом механизме, не работали и не могли пройти клинические исследования.
Ученые считают, что результаты новой работы позволят разработать более эффективные препараты для снижения веса и усовершенствовать существующие схемы терапии ожирения. В том числе, по их мнению, удастся избавиться от побочных эффектов наподобие тошноты, потому что лекарство будет воздействовать только на жировые клетки, не поражая мозг:
«Мы, конечно, не на финишной прямой, но достаточно близки к тому, чтобы продемонстрировать, что эти открытия могут кардинально изменить лечение ожирения».
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Американские исследователи обнаружили в Южной Америке семена винограда возрастом от 19 до 60 миллионов лет. Это самые древние представители семейства виноградных, найденные в Западном полушарии.
Древние австралийцы использовали в своих ритуалах деревянные палки и экскременты вомбата. Такие комплексные мероприятия были похожи на практику вуду.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Специалисты из Великобритании смоделировали таяние шельфовых ледников в Антарктиде и узнали, как на это влияют включения теплой морской воды. Исследователи также выяснили, что запускает необратимый процесс таяния антарктических ледников и какие из них наиболее уязвимы.
Бетон — один из самых распространенных в строительстве материалов. Инженеры пытаются найти все новые способы повысить его прочность, чтобы постройки сохранялись долгие годы. Исследователи из Америки и Швейцарии предложили вариант упрочнить бетон с помощью углекислого газа.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Возрождение MACHO может решить проблему темной материи, но заставит пересмотреть космологию
Армения: в шаге от Бергамо
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии