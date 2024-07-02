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3 минуты назад
Редакция Naked Science
14

Ректор А. А. Черникова: НИТУ МИСИС развивает таланты каждого

3.2

В вузах России 20 июня стартовала приемная кампания. Сегодня ведущие научно-образовательные центры страны предоставляют потенциальным студентам широкие возможности для учебы, науки и творчества. Главное для вчерашних школьников — не ошибиться с выбором университета.

Медиа
# вузы
# НИТУ МИСиС
# студенты
Реклама. ООО «ДНА». ERID: 2VtzqukRQ3J. Фото: © Университет науки и технологий МИСИС

В современном быстроменяющемся мире качественное техническое образование дает значительное преимущество, так как инженерные знания и ИТ-компетенции позволяют построить успешную карьеру в большинстве отраслей экономики.

«На протяжении ряда лет мы наблюдаем сложившийся тренд — рост интереса выпускников школ к техническим и инженерным специальностям. Самые востребованные направления подготовки в Университете науки и технологий МИСИС — материаловедение, ИТ, металлургия, горное дело», — пояснила ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова.

Индивидуальный подход

Еще в 2022 году в НИТУ МИСИС внедрили многотрековую модель обучения для бакалавриата и специалитета. Это новые возможности по построению индивидуальной траектории, когда на первых двух курсах студенты получают фундаментальные знания, а затем выбирают образовательные треки, руководствуясь своими интересами, способностями и карьерными целями. Таким образом, молодые люди выбирают не образовательную программу, а конечный результат обучения — востребованную профессию, с которой они свяжут определенный отрезок своего карьерного пути. Сегодня в университете доступно для выбора более 260 треков.

© Университет науки и технологий МИСИС

НИТУ МИСИС — участник пилотного проекта по совершенствованию системы высшего образования. Второй год подряд вуз принимает абитуриентов не только на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, но и на новые уровни — базовое и специализированное высшее образование.

«Переход на новую систему высшего образования продиктован требованиями времени и вызовами, которые стоят перед нашей страной. Участие в пилотном проекте в соответствии с Указом президента России от 12.05.2023 № 343 „О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования“ мы рассматриваем как следующий шаг в развитии образовательной модели Университета МИСИС. Ключевые изменения предусматривают: усиление роли работодателя в разработке, оценке и реализации образовательных программ; увеличение объема практической подготовки в каждой образовательной программе; обеспечение необходимого уровня фундаментальной подготовки и практических навыков студентов в рамках единого образовательного пространства; внедрение персонифицированного подхода, обеспечивающего постоянный рост мотивации студентов к обучению; подготовка конкурентоспособного специалиста за счет интеграции образовательной, научной, инновационной и внеучебной деятельности», — рассказала Алевтина Черникова.

© Университет науки и технологий МИСИС

В 2024 году прием по программам базового высшего образования осуществляется по пяти направлениям подготовки: «Материаловедение и технологии материалов», «Металлургия», «Технологические машины и оборудование», «Электроника и наноэлектроника», «Электроэнергетика и электротехника»

В рамках специализированного высшего образования абитуриенты могут выбирать программы по шести направлениям: «Бизнес-информатика», «Технологические машины и оборудование», «Менеджмент», «Информатика и вычислительная техника», «Управление качеством», «Металлургия».

Работа мечты

Трудоустройство выпускника — одна из ключевых задач Университета МИСИС. Для помощи обучающимся в развитии карьерной траектории в вузе в 2014 году создали Центр карьеры. Ежегодно он реализует около 200 проектов и мероприятий, направленных на комплексную поддержку студентов в вопросах трудоустройства, практической подготовки, профессиональной навигации: Дни карьеры, Ярмарки вакансий, проект «Компания моей мечты» и другие.

© Университет науки и технологий МИСИС

Об успешной работе Центра и кафедр вуза, которые также занимаются трудоустройством своих студентов, говорит статистика: трудоустроены 95,4% выпускников университета, при этом половина из них работают в «Сибуре», «Металлоинвесте», VK, «Норникеле» и других ведущих компаниях страны. Еще 17% бывших студентов стали сотрудниками «Росатома», «Сбера», «Яндекса». Средняя зарплата выпускников вуза в Москве сегодня — 98 тысяч рублей, выпускников по ИТ-специальностям — 200 тысяч рублей. Университет помогает своим студентам с трудоустройством не только после выпуска, но и во время обучения.

Особое внимание в НИТУ МИСИС уделяется формированию предпринимательского климата, развитию у студентов навыков и компетенций, позволяющих открыть свой стартап, создать инновационное производство на основе разработок и исследований, проводимых в вузе. Так, в вузе действует Платформа студенческого технологического предпринимательства, где можно выполнять технологические заказы наших бизнес-партнеров, используя инфраструктуру и научно-исследовательскую базу университета. В результате компании получают масштабируемые продуктовые решения с перспективой коммерциализации, а студенты — возможность выйти с востребованным продуктом на рынок, получить поддержку при доработке.

Алевтина Черникова, ректор НИТУ МИСИС

Креативная среда

В Университете МИСИС сформирована креативная, творческая экосреда, позволяющая раскрыть способности и таланты каждого. В вузе действует более 40 студенческих объединений.

Тех ребят, кто проявляет интерес к научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности, ждут в Студенческом научном обществе, Студенческом конструкторском бюро, Студенческом проектном бюро. Для фанатов ИТ — «Хакатон-клуб», участники которого регулярно занимают призовые места на всероссийских и международных соревнованиях. Общий призовой фонд команд — участников «Хакатон-клуба» составил в 2023-2024 учебном году приблизительно 10 миллионов рублей.

© Университет науки и технологий МИСИС

В НИТУ МИСИС каждый студент может попробовать себя в качестве фотографа, видеооператора, режиссера монтажа, корреспондента. В концертном зале университета дают концерты симфонические оркестры, известные балетные труппы. В вузе постоянно проходят художественные выставки, яркие национальные фестивали и многое другое.

Университет науки и технологий МИСИС готовит востребованных специалистов, способных решать амбициозные задачи национального и глобального масштаба, предоставляет возможности для всестороннего развития личности. Не каждый современный вуз может таким похвастаться.

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Медиа
# вузы
# НИТУ МИСиС
# студенты
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Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

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Rafis Fayzullin
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4.20
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