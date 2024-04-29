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Прогресс в похудении оказался связан с частотой взвешиваний
То, как часто решившие худеть встают на весы, может влиять на успешность их продвижения к поставленной цели. Это показало недавнее исследование американских психологов.
Участников программ похудения обычно просят ежедневно следить за рационом и весом, но по завершении подобных курсов контроль, как правило, разрешают ослабить. Считается, что при меньших затратах времени на такой мониторинг (на него может уходить до 20 минут в день) у человека будет больше желания продолжать соблюдать нужный режим питания. Это поможет добиться дальнейшего снижения веса или позволит поддерживать его на достигнутом уровне.
Однако в научной литературе нечасто встречаются эмпирические, то есть полученные опытным путем, свидетельства, на основании которых можно было бы дать рекомендации по поводу схем самоконтроля для устойчивого снижения веса. Восполнить пробел решила команда исследователей с отделения клинической психологии и психологии здоровья Университета Флориды (США).
В работе, опубликованной в научном журнале Obesity, авторы рассмотрели, как за девять месяцев изменился вес у 74 взрослых, которые перед этим прошли трехмесячную онлайн-программу похудения. Большинство участников (68,9 процента) были женщинами от 40 до 60 лет. Все они имели лишний вес или ожирение: средний индекс массы тела составлял 31,2 единицы, плюс-минус 4,5.
На сайте программы похудения участникам еженедельно давали онлайн-уроки. Также они должны были каждый день самостоятельно следить за потреблением калорий, уровнем физической активности и весом. В конце каждой недели люди заполняли на сайте анкету и передавали исследователям данные самоконтроля. После трех месяцев программы взвешивание показало, что участники в среднем потеряли 6,42 килограмма от исходного веса, плюс-минус 4,81 процента.
В последующие девять месяцев поддерживающего периода добровольцам предложили продолжить ежедневный самоконтроль, а также раз в неделю заполнять анкеты и передавать данные, но других мер вмешательства со стороны исследователей не было. За еженедельные отчеты испытуемых поощряли небольшим вознаграждением — 156 долларов за все время (почти 50 недель), в среднем — по 3,5 доллара в неделю. Деньги платили, даже когда участники частично или полностью не приводили данные ежедневного самоконтроля. По прошествии девяти месяцев всех снова взвесили на калиброванных цифровых весах.
Выяснилось, что за девятимесячный поддерживающий период участники снова набирали в среднем по 2,98 килограмма, плюс-минус 4,5 процента. Сопоставив показатели с данными самоконтроля, исследователи выяснили, что существенно поправились те, кто взвешивался не чаще одного-двух раз в неделю.
Напротив, встававшие на весы почти ежедневно — пять или шесть раз за неделю — продолжили худеть. Чуть менее частый самоконтроль — три или четыре раза за семь дней — коррелировал с поддержанием веса на достигнутом после начального похудения уровне.
Исследователи заключили, что взвешивание три-пять раз в неделю может быть более эффективной стратегией для поддержания сниженного веса или дальнейшего похудения, чем всплески усиленного самоконтроля с последующим сокращением замеров до одного-двух раз в неделю.
Из-за ограничений, таких как отсутствие рандомизации (случайное распределение участников в группы вмешательства либо в контрольную), самостоятельность контроля, преобладание в выборке женщин и ряда других, исследователи посчитали, что выявленную связь нельзя уверенно рассматривать как причинно-следственную. Тем не менее эти результаты следует учесть в новых исследованиях, направленных на поиск действенных моделей поддержания сниженного веса. Такие эксперименты необходимы, поскольку сегодня каждый восьмой человек в мире страдает ожирением.
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