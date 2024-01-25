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40 минут назад
Юлия Трепалина
43

Медики связали беспричинное похудение с ранней стадией рака

4.7

У людей, которые неожиданно похудели, не предпринимая для этого никаких действий, в течение последующего года оказалась выше заболеваемость раком. Это показало свежее исследование международной команды медиков.

Медицина
# здоровье
# онкологические заболевания
# похудение
# раковая опухоль
# снижение веса
потеря веса
© Unsplash/CC0 Public Domain

Ученым известно, что беспричинное похудение может быть связано с развитием раковых заболеваний. Однако в прошлых исследованиях данные о весе пациентов получали, когда люди уже обращались к врачам по поводу каких-то проблем со здоровьем. В новой работе, которую опубликовал журнал JAMA, сведения о весе собирали планово и регулярно на протяжении многих лет, вне зависимости от посещений врачей. Кроме того, авторы рассмотрели все виды рака, а не какой-то конкретный тип.

Материалом для анализа послужили данные участников двух крупных лонгитюдных исследований прошлых лет. Одно из них — Nurses’ Health Study. В его рамках изучали долгосрочное влияние питания, гормонов, окружающей среды и трудовой деятельности на здоровье медсестер старше 40 лет. Наблюдение вели с 1978 по 2016 год. В другом исследовании под названием Health Professionals Follow-Up Study участвовали медработники-мужчины от 40 до 75 лет, начиная с 1988-го по 2016-й.

В итоговую выборку включили свыше 157 тысяч человек от 54 до 70 лет, более 70 процентов из которых составили женщины. Большинство (95,2 процента) были белокожими, а остальные принадлежали к другим этническим группам — азиатам, чернокожим, коренным американцам или гавайцам.

Недавние изменения в весе участников рассчитывали на основании результатов опроса, который респонденты проходили дважды в год. Регулярная анкета также включала вопросы о физической активности и изменениях в рационе питания, что позволило исследователям определить, насколько непреднамеренным было похудение.

Намеренность снижения веса оценивали как высокую, если участники увеличивали активность и улучшали рацион. Если менялось что-то одно, это соответствовало среднему уровню намеренности, а отсутствие изменений — низкому. Таким образом авторы научной работы отделили здоровую потерю веса, вызванную диетой или усилением физической активности, от нездорового и неожиданного похудения.

За время наблюдений среди участников выявили 15 809 случаев рака. Анализ данных показал, что по сравнению с теми, кто не худел, люди, недавно потерявшие без причин более 10 процентов веса, в следующие 12 месяцев имели существенно более высокий риск узнать об онкологическом диагнозе, включая рак верхних отделов желудочно-кишечного тракта, злокачественные опухоли кроветворной или лимфатической систем, колоректальный и рак легких. В то же время меланома, рак груди, мочеполовой системы или мозга не коррелировали с недавней потерей веса.

Ранее было принято считать, что на ранних стадиях рака люди обычно не теряют вес и что это характерно скорее для поздних этапов болезни. Теперь исследователи показали, что подобное похудение может произойти до постановки диагноза как на ранней, так и на более поздней стадии рака.

Исходя из новой работы, важно понимать, что беспричинное снижение веса — тревожный признак, при котором нужно обратиться к врачу. Это дает шанс раньше выявить причины и в случае диагностики онкозаболевания эффективнее его лечить.

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Медицина
# здоровье
# онкологические заболевания
# похудение
# раковая опухоль
# снижение веса
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