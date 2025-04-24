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Автомобильные выхлопы в воздухе рядом с ребенком повлияли на его вес во взрослом возрасте
Хорошо известно, что выхлопы от авто, за счет микрочастиц в них, значительно повышают риск смерти от инсульта и инфаркта. Но у некоторых категорий населения гибель от подобных событий редка. Ученые решили выяснить, как наличие выхлопных газов в воздухе городов влияет на здоровье детей после того, как те выросли.
Ученые из США отследили связь между здоровьем взрослых людей и количеством выхлопных газов в воздухе, которым они дышали в детстве. Чтобы оценить его, исследователи анализировали концентрации окислов азота, эффективно фиксируемые системами оценки качества воздуха в крупных городах. Статья об этом опубликована в журнале JAMA Network Open.
Авторы научной работы взяли данные для 282 человек, которые к 2023 году в среднем достигли возраста 24,0 года. Средний уровень загрязнения воздуха окислами азота там, где они жили, в период от беременности их матери до подросткового возраста составил 18,7 части на миллиард частей воздуха. Окислы азота используют как надежный индикатор загрязнения воздуха выхлопными газами. При каждом увеличении уровня загрязнения на 18,7 части на миллиард индекс массы тела этих людей к взрослому возрасту рос на 0,71.
Напомним: индекс массы тела считают по формуле ИМТ = вес : (рост×рост). Диапазон нормальных значений — от 18,5 до 25,0. Скажем, для мужчины ростом 186 сантиметров и весом 86 килограммов ИМТ будет 24,86. А если его мать в период беременности и он сам до подросткового возраста жили в условиях повышенной вдвое концентрации окислов азота (например, близ оживленных улиц), то его ИМТ будет уже выше нормальных значений — 25,57.
Ученые отметили, что конкретные механизмы, ведущие к росту массы тела взрослых, которые в эмбриональном состоянии или детском возрасте сталкивались с выхлопными газами, пока не вполне ясны. Они предположили, что такое загрязнение воздуха вызывали систематические воспалительные процессы низкой интенсивности. Те, в свою очередь, привели к нарушению метаболизма и росту массы тела.
Анализ крови обследованных на инсулинорезистентность ожидаемо показал, что люди с более высоким ИМТ чаще имели сниженную чувствительность к инсулину. Это негативно сказывается на их здоровье целым рядом способов, в частности — повышает риск сахарного диабета второго типа.
Люди, по работе постоянно вдыхающие выхлопные газы (сотрудники дорожной полиции, водители и так далее), сталкиваются с их средней концентрацией на порядок выше остальных. Жители загородных домов, напротив, получают их в несколько раз меньше горожан. Исходя из новой работы, стоит обдумать временный отказ беременных от указанных выше опасных видов деятельности как минимум до родов.
К сожалению, авторы исследования оперировали окислами азота как индикаторами выхлопных газов. Но в ряде случаев этот показатель недостаточно чувствителен. Так, дизельные двигатели могут давать больше микрочастиц, чем бензиновые, выполняющие тот же объем работы, но при этом выбрасывать меньше окислов азота.
Корреляция ИМТ и микрочастиц могла бы быть полезнее, однако на данный момент проводить ее сложно. Надежный мониторинг уровня микрочастиц в воздухе крупных городов начался не так давно, чтобы дети тех лет успели вырасти. Вероятно, с этой задачей справятся будущие поколения исследователей.
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