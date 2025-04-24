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2 часа назад
Денис Яковлев
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Ученые создали устройство-наклейку, которое позволяет распознать истинные эмоции

Скрывать эмоции, чувствуя при этом что-то другое, умеют практически все. В обыденной жизни это может быть полезно. Однако для людей, которые испытывают психологические проблемы, сдерживание или непонимание своих истинных чувств может привести к серьезным последствиям — тревоге или панической атаке. Инновационная технология может помочь таким людям.

Медицина
# гаджеты
# распознавание эмоций
# эмоции
Устройство отслеживает различные физиологические реакции — температуру кожи, частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови / © Courtesy Yangbo Yuan, Creative Commons
Устройство отслеживает различные физиологические реакции — температуру кожи, частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови / © Courtesy Yangbo Yuan, Creative Commons

Международная команда ученых из Университета штата Пенсильвания (США) и Сианьского интернационального университета (Китай) представила перезаряжаемый гаджет, который можно приклеить на любой участок кожи пользователя как кусочек пластыря. Он способен одновременно отслеживать различные физиологические реакции — температуру кожи, частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови, которые связаны с эмоциональным состоянием. Датчики устройства работают независимо друг от друга, что минимизирует помехи.

Гаджет передает результаты измерений в режиме реального времени на мобильные устройства и в облако. Данные анализирует нейросеть. При этом устройство не регистрирует никаких личных данных, что позволяет пациенту сохранять анонимность.

Чтобы проверить работоспособность устройства и точность измерений, ученые предложили восьми испытуемым (восемь мужчин от 23 до 25 лет; три женщины того же возраста) изобразить на лице шесть самых распространенных эмоций — счастье, удивление, страх, печаль, гнев и отвращение. Участники демонстрировали каждое эмоциональное выражение по 100 раз, а устройство отслеживало изменения мимики.

Гаджет правильно распознавал выражения лица с точностью в 96,28 процента. Кроме того, испытуемым показали видеоролики, вызывавшие эмоции. Стикер и в этом случае справился с распознаванием эмоций очень хорошо: точность составила 88,83 процента.

По мнению ученых, устройство могут использовать врачи, отслеживая эмоциональное состояние пациентов в реальном времени. Кроме того, эта технология может быть полезна, чтобы выявлять такие расстройства, как тревожность и депрессия, на ранних стадиях. Не исключено, что гаджет можно будет применять в диагностике деменции, которая часто связана с эмоционально-волевыми функциями.

Однако об этом пока говорить рано. Устройство должно пройти ряд клинических испытаний, прежде чем будет доступно для всех. Ученые рассказали об гаджете и перспективах его использования в статье для журнала Nano Letters. Кроме того, они подали заявку на предварительный патент.


По мнению некоторых психологов, привычка сдерживать негативные эмоции, заставляя себя улыбаться и делая вид, что все в порядке, может негативно сказываться на ментальном здоровье. Практика, которую ученые уже назвали «токсичной позитивностью», может привести и к расстройствам сердечно-сосудистой системы.

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Медицина
# гаджеты
# распознавание эмоций
# эмоции
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Палеонтология
# аукцион
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