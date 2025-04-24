Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые создали устройство-наклейку, которое позволяет распознать истинные эмоции
Скрывать эмоции, чувствуя при этом что-то другое, умеют практически все. В обыденной жизни это может быть полезно. Однако для людей, которые испытывают психологические проблемы, сдерживание или непонимание своих истинных чувств может привести к серьезным последствиям — тревоге или панической атаке. Инновационная технология может помочь таким людям.
Международная команда ученых из Университета штата Пенсильвания (США) и Сианьского интернационального университета (Китай) представила перезаряжаемый гаджет, который можно приклеить на любой участок кожи пользователя как кусочек пластыря. Он способен одновременно отслеживать различные физиологические реакции — температуру кожи, частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови, которые связаны с эмоциональным состоянием. Датчики устройства работают независимо друг от друга, что минимизирует помехи.
Гаджет передает результаты измерений в режиме реального времени на мобильные устройства и в облако. Данные анализирует нейросеть. При этом устройство не регистрирует никаких личных данных, что позволяет пациенту сохранять анонимность.
Чтобы проверить работоспособность устройства и точность измерений, ученые предложили восьми испытуемым (восемь мужчин от 23 до 25 лет; три женщины того же возраста) изобразить на лице шесть самых распространенных эмоций — счастье, удивление, страх, печаль, гнев и отвращение. Участники демонстрировали каждое эмоциональное выражение по 100 раз, а устройство отслеживало изменения мимики.
Гаджет правильно распознавал выражения лица с точностью в 96,28 процента. Кроме того, испытуемым показали видеоролики, вызывавшие эмоции. Стикер и в этом случае справился с распознаванием эмоций очень хорошо: точность составила 88,83 процента.
По мнению ученых, устройство могут использовать врачи, отслеживая эмоциональное состояние пациентов в реальном времени. Кроме того, эта технология может быть полезна, чтобы выявлять такие расстройства, как тревожность и депрессия, на ранних стадиях. Не исключено, что гаджет можно будет применять в диагностике деменции, которая часто связана с эмоционально-волевыми функциями.
Однако об этом пока говорить рано. Устройство должно пройти ряд клинических испытаний, прежде чем будет доступно для всех. Ученые рассказали об гаджете и перспективах его использования в статье для журнала Nano Letters. Кроме того, они подали заявку на предварительный патент.
По мнению некоторых психологов, привычка сдерживать негативные эмоции, заставляя себя улыбаться и делая вид, что все в порядке, может негативно сказываться на ментальном здоровье. Практика, которую ученые уже назвали «токсичной позитивностью», может привести и к расстройствам сердечно-сосудистой системы.
В прошлых исследованиях о скулшутинге в Соединенных Штатах некоторые эксперты называли основной причиной случаев массовой стрельбы в учебных заведениях наличие большого количества легальных «стволов» на руках у людей. Но в подобных работах редко систематически анализировали роль огнестрельного оружия в жизни школьных стрелков. По мнению профессора социологии Энн Нассауер из Эрфуртского университета (Германия), эта деталь роднит большинство совершавших такого рода нападения в США.
Многие, наверное, слышали фразу «Между ними возникла „химия“». Поясняя смысл выражения, часто говорят, что любовная химия между мужчиной и женщиной — это нечто сложное и с трудом поддающееся определению. Однако ученые не любят такой неясности, поскольку она мешает исследовать явление. Недавно группа психологов с помощью опроса выяснила основные компоненты взаимного влечения в паре, которое принято называть романтической, или любовной, химией.
Западные колонии финикийцев включали сильнейшую морскую державу древнего Средиземноморья — Карфаген. Его жители использовали финикийский язык и поклонялись соответствующим богам. Теперь генетики заявили, что практически все эти люди — не потомки финикийских колонистов. Происхождение их в связи с этим довольно загадочно.
Распространено мнение, что, чем чаще пара занимается сексом, тем сильнее каждый из партнеров доволен отношениями. Международная команда исследователей проверила этот тезис.
В 2006 году исследователи из Великобритании объявили, что легендарный антикитерский механизм, древнегреческий «компьютер», мог быть всего лишь игрушкой для демонстрации астрономических явлений. Авторы нового исследования подтвердили это, построив математическую модель на основе данных своих коллег, которая показала, что шестерни устройства заклинивало при запуске. Но несмотря на полученные результаты, ученые пытаются спасти репутацию древнего чуда техники, обвинив предыдущую команду в ряде ошибок.
Бонобо в два раза чаще отказывались участвовать в эксперименте, если получали менее ценную награду, чем сородич. Такая реакция не была связана с разочарованием в человеке — приматы показали врожденное неприятие несправедливости.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.
Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Плиоценовое предупреждение: чем грядущие дожди угрожают югу России и центру Африки?
На стройках далеких планет
«Буря» за голову хана: как возник скандал вокруг «Бурана» и можно ли спасти корабль
Глобальное потепление спасло треть миллиона британцев в XXI веке. Или даже больше?
Большая красная кнопка
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии