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Нобелевскую премию по экономике — 2024 присудили за объяснение того, почему одни страны богатые, а другие — бедные
Нобелевской премией в области экономики, которая завершает собой Нобелевскую неделю 2024 года, наградили троих экономистов. Они «продемонстрировали важность общественных институтов для процветания страны».
Премию в области экономики памяти Альфреда Нобеля в 2024 году получили американский экономист Дарон Аджемоглу (родился в Стамбуле в армянской семье), профессор Массачусетского технологического института и бывший главный экономист МВФ Саймон Джонсон, а также британец Джеймс А. Робинсон, профессор Школы публичной политики имени Харриса. Так Нобелевский комитет при Шведской королевской академии наук отметил «исследования того, как формируются институты и как они влияют на благосостояние».
«Лауреаты этого года предложили новые идеи о том, почему существует столь огромная разница в благосостоянии между странами. Одно из важных объяснений — устойчивые различия в общественных институтах. Рассматривая политические и экономические системы, введенные европейскими колонизаторами, Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон смогли продемонстрировать связь между институтами и благосостоянием. Они также разработали теоретические инструменты, которые могут объяснить, почему сохраняются различия в институтах и как институты могут меняться», — говорится в пресс-релизе.
Шведский государственный банк учредил премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля в 1968 году в честь своего трехсотлетия. Ее начали присуждать с 1969-го за выдающиеся достижения в этой области на тех же условиях и по тем же правилам, что и другие, традиционные, Нобелевские премии. Лауреатов выбирает Королевская академия наук Швеции, церемония награждения проходит в Стокгольме 10 декабря, в день смерти Нобеля.
С 1969 по 2023 год премию по экономике присуждали 55 раз, ее нобелиатами стали 93 человека. В их числе: Герберт Саймон (американский ученый, один из основателей современной теории управленческих решений), Теодор Шульц и Уильям Артур Льюис (исследовали проблемы экономического развития и роста), Гарри Марковиц (разработал теорию оптимального портфеля ценных бумаг), Роберт Манделл (канадский экономист, показавший, как курсы валют и процентные ставки могут влиять на экономическую активность).
Премия в области экономики завершила Нобелевскую неделю — 2024. Ее итоги таковы:
- лауреатами по физиологии или медицине стали американские молекулярные биологи и генетики Виктор Эмброс и Гэри Равкан (за «открытие фундаментального принципа регуляции активности генов»);
- по физике — американский ученый Джон Дж. Хопфилд и британец Джеффри Э. Хинтон (за исследования в области нейросетей);
- по химии — американец Дэвид Бейкер, а также британцы Демис Хассабис и Джон М. Джампер (за «взлом кода удивительных структур белков»);
- по литературе — писательница из Южной Кореи Хан Ган («за насыщенную и поэтичную прозу, которая противостоит историческим травмам, раскрывает хрупкость человеческой жизни»);
- премию мира присудили японской организации Nihon Hidankyo, объединившей людей, которые выжили после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки американцами в августе 1945 года.
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