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Нобелевскую премию мира — 2024 получила японская организация Nihon Hidankyo
Премию, которую, согласно завещанию Альфреда Нобеля, должны вручать тому, кто «принес наибольшее благо человечеству и сделал больше всего во имя братства между народами, для роспуска или сокращения действующих армий и проведения и пропаганды конгрессов в поддержку мира», в этом году присудили организации Nihon Hidankyo. Она объединяет японцев, выживших при ядерных бомбардировках США в 1945 году.
Норвежский нобелевский комитет в Осло сообщил, что премию мира в 2024 году решили присудить японской организации Nihon Hidankyo. Она объединяет людей, выживших после атомных бомбардировок городов Хиросима и Нагасаки американцами в августе 1945-го.
«Это объединение выживших после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, также известных как „хибакуся“, получает премию за свои усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию посредством своих рассказов того, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано снова», — объяснил комитет.
Согласно завещанию шведского химика, инженера и предпринимателя Алфреда Нобеля, премию мира должен присуждать комитет из пяти человек, назначаемых норвежским парламентом. Лауреатов выбирают ежегодно из числа людей и организаций, внесших значительный вклад в дело укрепления мира и согласия между народами. Среди них могут быть политики, общественные деятели, правозащитники, миротворцы и другие люди, чья деятельность способствует развитию международного сотрудничества и взаимопонимания.
Первыми лауреатами Нобелевской премии мира, в 1901 году, стали создатель Международного комитета Красного Креста Жан Анри Дюнан и основатель Международной лиги мира Фредерик Пасси. В 1906-м награду присудили первому американцу — Теодору Рузвельту, 26-му президенту США. Так отметили его роль в подписании Портсмутского мирного договора, положившего конец Русско-японской войне.
Всего премию в этой номинации получили более чем 140 лауреатов, в том числе такие известные личности, как Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, Мать Тереза, Андрей Сахаров, Михаил Горбачев и многие другие. Самому молодому нобелиату было 17 лет (пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай), самому пожилому — 86 (британский физик и радиобиолог польского происхождения Джозеф Ротблат).
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